Podívejte se, jak bude vypadat nové hlavní nádraží v Praze a jak ho chtěli proměnit jiní architekti

Rok a půl běžel soutěžní dialog, který měl určit novou podobu pražského hlavního nádraží. Teprve loňský prosinec ale zúžil počet soutěžících na tři týmy. S nimi se postupně cizelovaly návrhy, aby co nejvíce akcentovaly potřeby města i státní Správy železnic. Výsledek se lidé dozvěděli v pondělí večer. Vítězem se stalo dánské studio Henning Larsen Architects, jehož návrhu dominuje obří dřevěná střecha. Ta má propojit všechny části nádraží, kterému se říká Hlavák. CzechCrunch nyní přináší vizualizace, které ještě nebyly zveřejněny, a to včetně náčrtů, jež ukazují, jak dánští architekti o zastřešení přemýšleli. A poprvé ukazujeme také nevítězné návrhy z druhého a třetího místa.

Podívat se můžete, jak bude vypadat nový „Šťastný Hlavák“, jak o něm hovoří sami dánští architekti. Pod taktovkou uznávaného studia Henning Larsen Architects se hlavní nádraží radikálně promění, vyroste před ním dřevěná nástavba, která bude novou dominantou nejen nádraží samotného, ale i přilehlého okolí – má propojit historickou Fantovu budovu, novou odbavovací halu ze sedmdesátých let a torzo dříve mnohem větších Vrchlického sadů.

Vítězný návrh nového hlavního nádraží od studia Henning Larsen Architects

Schémata a náčrty nového hlavního nádraží od studia Henning Larsen Architects

Podívat se můžete rovněž na vizualizace návrhů, které skončily na druhém a třetím místě. Stříbrnou pozici obdržel španělsko-český tým složený ze studií Miralles Tagliabue a OCA architects. Bronz získalo česko-italské konsorcium studií re:architekti, baukuh a Yellow office.

„Mezi druhým a třetím místem byl podstatně menší rozdíl než mezi druhým a prvním. Na vítězi tak byla podstatná shoda,“ přiblížil předseda hodnotící komise Jaroslav Wertig. Podle něj byl vítězný návrh nejvíc komplexní. „Podařilo se harmonicky vyrovnat složku urbanistickou, architektonickou, krajinářskou i dopravní,“ doplnil.

Do soutěže se původně přihlásilo 24 týmů. Zvítězil ten dánský, který měl místní oporu v českobudějovickém studiu A8000. Architekti budou nyní dopracovávat detailnější studii. Pak by mělo dojít k žádosti o územní a stavební rozhodnutí. Stavět by se mohlo začít v roce 2028 a hotovo má být podle současných plánů o tři roky později. Předpokládaná investice jsou dvě miliardy korun, které by měla převážně pokrývat Správa železnic, a to jak z národních, tak především evropských zdrojů.

Nevítězný návrh: 2. místo

Nevítězný návrh: 3. místo