Podnikatelský koráb zná své české ceny. Nové BMW řady 7 startuje na necelých třech milionech

Řada sedm od BMW vždy cílila na zákazníky, kterým nedělá problém dát za automobil i několik milionů korun. Této filosofii je značka věrná i u nejnovější, sedmé generace, která se představila letos na jaře. A právě dostala české ceny. Ty začínají na necelých třech milionech korun, kdo chce ovšem jít s dobou, musí přihodit další milion.

BMW řady sedm je limuzína, která nejčastěji říká pane vrcholným manažerům, úspěšný podnikatelům a dalším milovníkům bezbřehého luxusu. Ten ovšem něco stojí, jak dokazují i české ceny její poslední generace, která v tomto hledu konkuruje i třídě S od Mercedesu.

Úplný základ tvoří verze 740d xDrive vybavená naftovým šestiválcem o objemu tří litrů, který řidiči nabízí výkon 220 kW. Cena této verze startuje na 2 788 500 korun.

Na diesel navazují dvě plug-in hybridní verze. První z nich, s označením 750e xDrive, je nabízena za 3 040 700 korun. Kombinuje sílu třílitrového šestiválce o výkonu 230 kW s elektromotorem poskytujícím 145 kW. Kombinovaný výkon činí 360 kW a na jedno nabití vůz zvládne ujet přibližně 85 kilometrů.

Druhá verze spadající do rodiny M Performance nabízí stejně výkonný elektromotor, je však párován se silnějším šestiválcem, a tak kombinovaný výkon dosahuje 420 kW. Zde už je nutné sáhnout do bankovního konta skutečně hluboko a vytáhnout z něj 3 645 200 korun. A to už je částka, za kterou se dá pořídit i to nejlepší, co mezi svými limuzínami nabízí už zmíněný Mercedes.

Tím ovšem výčet dostupných verzí nejnovější sedmé řady od BMW nekončí. K mání je také čistě elektrická varianta, která by měla na jedno nabití zvládnout ujet okolo 600 kilometrů. Její nákup zájemce vyjde na 3 552 900 korun.

Všechny vypsané ceny jsou však jen odrazový můstek, skrze nejrůznější příplatky se lze dostat podstatně výše. Jen samotná úprava zádi s luxusními sedadly a 31,3palcovou televizí vychází na víc než 300 tisíc korun.