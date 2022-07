Podpora mladých inovátorů. Iniciativa Moonshot Yemiho A.D. získává 14 milionů od Nadace Avast

Mladí talentovaní inovátoři celého světa, spojte se! S takovým zvoláním by mohly odstartovat nové aktivity digitálního hnutí Moonshot Platform Yemiho A.D., které nyní oznámilo významnou podporu ze strany Nadace Avast. Projekt původně vznikl jako reakce na dopady pandemické krize, které negativně ovlivňovaly české školství. Díky podpoře nadace ve výši 14 milionů korun se může digitální hnutí transformovat v mezinárodní platformu s ambicí oslovit až milion lidí po celém světě.

Projekt Moonshot Platform dosud pomáhal propojovat startupy a neziskové organizace s investory, filantropy a partnery, a to prostřednictvím virtuálních konferencí. Na vůbec první pořádané akci Moonshot, zaměřené na pedagogický leadership a celoživotní vzdělávání, vystoupila například mimo jiné bývalá americká ministryně zahraničí Madeleine Albrightová.

Nyní si platforma v čele s Yemim A.D. vytyčila nové cíle – identifikovat a urychlit růst organizací s výrazným potenciálem pro sociální inovace, rozšířit mezinárodní spolupráci s možností výměny zkušeností v rámci mladé generace a budovat spojenectví mezi vybranými skupinami budoucích lídrů, urychlit jejich osobní rozvoj a zajistit smysluplná partnerství napříč kontinenty.

Aktivity, které k naplnění těchto cílů povedou, je hned několik. V první řadě vznikne skupina lídrů, kteří se budou moci zúčastňovat kempů zaměřených na osobní rozvoj či podporu svých byznys plánů. Potenciální lídři se mohou už nyní registrovat do výběrového kola na webových stránkách Moonshot Platform. V rámci platformy vznikne také ocenění Moonshot Awards v rozličných kategoriích, která budou moci lídři získat za své přínosy v oblastech udržitelného rozvoje, digitálních sociálních inovací nebo vzdělávání.

Vše ale vyvrcholí festivalem, kde se budou moci účastníci setkat se špičkami v oboru a stovkami výjimečných osobností a speakerů. Těmito aktivitami chce Moonshot Platform oslovit až milion mladých inovátorů ve věku od 15 do 30 let ze čtyř světadílů, najít 200 aspirantů na ocenění a rozdat finalistům do začátku přes 100 tisíc dolarů.

„S Nadací Avast jsme se rozhodli vydat na cestu, která nám pomůže čelit skutečným výzvám a současně naplňovat naše dlouhodobé cíle, a to prostřednictvím mladých lidí a jejích inovací. Věřím tomu, že právě nejmladší, nezatížená a svobodně přemýšlející generace má největší šanci podílet se na budování lepší budoucnosti,“ říká Yemi A.D.

Nadace Avast se rozhodla Moonshot Platform podpořit částkou přesahující 14 milionů korun (600 tisíc dolarů), vzhledem k tomu, že zapadá do její filosofie spočívající v řešení problémů digitálního vyloučení a odstraňování překážek v přístupu k digitálním technologiím. Nadace Avast se navíc zaměřuje na programy, které pomáhají vytvářet svět, v němž technologie hrají pozitivní roli při budování a udržování komunit. V nedávné minulosti významně podpořila například organizaci Česko.Digital.

„Platforma Moonshot ve spolupráci s Nadací Avast představuje inovativní způsob, jak upozornit společnost na velké problémy dnešní doby. Navázáním spolupráce lidí, kterým záleží na budování lepšího světa, pomáháme urychlit výsledky i dopad jejich práce,“ říká k uzavřenému partnerství Shane Ryan, globální ředitel Nadace Avast.