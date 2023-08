Podvedl investory a za nejhorší festival v dějinách šel sedět. Teď prodává lístky na druhý ročník

Je to příběh, který by nenapsal ani ten nejlepší scenárista. Něco takového vznikne jen tehdy, pokud jste notoričtí podvodníci, kteří dokážou lhát úplně o všem a ještě působit natolik přesvědčivě, že nikdo nemá ani tušení, že prodáváte naleštěné nic. Billy McFarland to dokázal naprosto fantasticky, když před několika lety pořádal přepychový hudební festival v Karibiku, který byl jeden velký podvod na kupující i investory. Jak to prasklo, odseděl si pár let, teď je ale zpět – a ten stejný festival chce uspořádat znovu.

Když někdo umí mluvit s lidmi, vystupuje sebevědomě a má v malíčku marketing, je to koktejl na úspěch. Nebo na obří neúspěch, jak ukázal nechvalně známý Fyre Festival, jehož hlavním strůjcem byl americký podvodníkatel Billy McFarland. Před šesti lety se totiž rozhodl, že uspořádá ten nejluxusnější hudební festival, jaký svět kdy viděl. Už jen to promo, které mu dlouho před startem zajistil… Překrásné modelky v bikinách, drahé drinky, jachty. Na sociálních sítích se to šířilo samo.

Původně měl být Fyre Festival akcí, kde by McFarland a spřízněný rapper Ja Rule propagovali svou aplikaci pro hledání hudebních talentů. Povýšili to ale na takovou úroveň, že si zamluvili celý ostrov v Karibiku, za velké peníze na něj nalákali přední hudební hvězdy a chvástali se tím, že návštěvníci budou bydlet v krásných vilách, jíst jídlo od vyhlášených šéfkuchařů a pít to nejdražší pití. Prostě třídenní záchvat přepychu, z něhož by se všichni vzpamatovávali týdny, možná měsíce. A v některých případech i roky.

Foto: Netflix Ja Rule a Billy McFarland

Navenek to působilo opravdu dobře, pak ale něco začalo zapáchat, a to dost silně. Ostatně už bylo zvláštní to, že si pronajali ostrov, který dříve patřil drogovému baronu Pablu Escobarovi s tím, že slíbili majitelům, že budou mlčet o tom, kdo na něm dříve operoval. Měli to ve smlouvě. Netrvalo dlouho, než podmínku McFarland porušil a veřejně oznámil, že bude Fyre Festival na Escobarově někdejším ostrovu, bahamském Norman’s Cay. Nájemní smlouva rázem nebyla.

Díky tomu se lavina menších či větších nejasností, polopravd a podvodů na všechny okolo rozjela. Kvůli vypovězení smlouvy museli organizátoři hledat na poslední chvíli nové místo – další ostrov. Členové týmu okolo festivalu už McFarlanda začali upozorňovat, že se akce v takovém rozsahu nejspíš nestihne, ostatně do zahájení zbývaly zhruba dva měsíce. A reálně nic neexistovalo. McFarland ale jel v tom, co uměl nejlépe – lhát, překrucovat a tahat z investorů další peníze.

Jak se říká: „Když se něco s**e, tak pořádně.“ McFarland ale zkázu sám udržoval naživu. Místo toho, aby přiznal, že z jeho velkolepé události sejde, dával všem naději. Stejně tak velkou, jak si to předtím vysnil. Investoři mu to věřili, proto mu za přesvědčivý úsměv (a ze známosti) dali další miliony dolarů, aby stihl vybudovat ony honosné vily, zajistit vysoké honoráře pro vystupující umělce, zaplatit za catering… Nebo si vůbec zjistit, jestli je na ostrově tekoucí voda a kanalizace.

Vstupenku za v přepočtu i stovky tisíc korun si mělo tehdy koupit zhruba pět tisíc lidí. A zatímco McFarlandův tým už dopředu věděl, že takový komfort, jaký zájemcům naslibovali, nestihnou doručit, oni se těšili na párty svého života. Náklady na festival se pohybovaly v milionech dolarů, výsledek ale odpovídal maximálně tak vesnické akci na louce. Místo vil nafukovací domky, místo kulinářských perel oslizlé tousty se sýrem. A do toho řada interpretů nevystoupila, protože už dopředu věděli, že to bude malér.

The dinner that @fyrefestival promised us was catered by Steven Starr is literally bread, cheese, and salad with dressing. #fyrefestival pic.twitter.com/I8d0UlSNbd — Tr3vor (@TrevorDeHaas) April 28, 2017

McFarland to ale dotáhl – a návštěvníci se na místo skutečně sjeli. Ovšem to, co se stalo pár hodin po příletu na bahamský ostrov, nemělo zdaleka nic společného s tím nejlepším festivalem v historii. Aby toho totiž nebylo málo, pár dní před zahájením začalo silně pršet, takže nově vybudovaná infrastruktura byla blátivá a skoro neprůchozí. A samozřejmě lidem promokly i stanové domky, takže třeba matrace sušili na rozbahněném povrchu venku. V ten moment si McFarland uvědomil, že je konec.

Fyre Festival skončil dříve, než začal, a vyvolal v médiích doslova šílenství. O festivalovém průšvihu desetiletí psaly i přední deníky – a McFarland se stal hlavním viníkem. Dobře tuto zběsilou jízdu popisuje dokument na Netflixu, kde jsou i výpovědi zainteresovaných osob včetně zoufalých pomocných sil, které za práci neměly dostat zaplaceno. McFarlanda to dohnalo až k soudu, kde byl obviněn z podvodu na investory ve výši 26 milionů dolarů, půlmiliardy korun. Ve vězení byl čtyři roky, od roku 2018 do roku 2022.

Jedeme znovu

Poté, co byl Billy McFarland propuštěn z vězení, se příliš nikde neprezentoval. Objevil se v pár podcastech, kde působil o něco smířlivěji a pokorněji, ani čtyři roky za mřížemi mu ale nic neubraly z jeho přesvědčivého vystupování. Mnozí by si tak mohli myslet, že tento jednatřicetiletý podvodníček začne žít nový život a soustředit se na jiné věci než na hudební festivaly, kde má renomé velkého břídila. Opak je ale pravdou – on Fyre Festival chce znovu uspořádat. A teď to má prý vyjít.

„Byla to ta nejdivočejší cesta, než jsem se sem dostal, a všechno to začalo během sedmiměsíčního pobytu na samotce,“ řekl McFarland ve videu na Instagramu. „Napsal jsem si padesátistránkový plán, jak vyvolat zájem a poptávku po festivalu a jak posunout mou schopnost spojit lidi z celého světa, abychom dokázali nemožné,“ pokračoval. Fyre Festival II je opravdový (možná) a už se na něj prodávají vstupenky. A první várka se už dokonce měla vyprodat.

Fyre Festival II má proběhnout 6. prosince příštího roku, opět v Karibiku, byť zatím není upřesněno místo, přičemž druhá várka vstupenek bude stát 799 dolarů (zhruba 18 tisíc korun) a spustí se v dohledné době. Reálně zatím neexistuje ani žádná marketingová komunikace, pouze McFarlandovo selfie video, kde příchod nového ročníku oznamuje. Co ale existuje, jsou rychle se rojící komentáře na sociálních sítích, které celou kauzu z roku 2017 oživují – a nechybí ani zmínky o hořících penězích.