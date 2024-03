Pojmenuje Praha ulice podle Pána prstenů? V Nizozemsku už čtvrť s Gandalfem, Arwen i Aragornem mají

Uložit 0

Zdá se, že Češi touží po tom, aby budoucí karlínští Rohirové bydleli ve Smělmírově nebo Théodenově ulici. Petici, která volá po tom, aby nové ulice na Rohanském nábřeží v Praze nesla rohanská jména z Pána prstenů, podepsalo již přes 10 tisíc lidí. Protestují proti tomu, aby se mapa nové čtvrti na Rohanském nábřeží zaplnila jmény známých filozofů. A protože na rozdíl od Rady hlavního města Prahy tvůrci petice myslí i na úspěšné ženy, navrhují třeba ulici pojmenovanou po slavné štítonošce Éowyn. A nejde o nic nepředstavitelného. Například v nizozemském městě Geldrop se můžete už nyní procházet Gandalfovou nebo Arweninou ulicí.

Království Rohan je ve fiktivním světě J. R. R. Tolkiena vykresleno jako země plná pastvin, po nichž se prohánějí Rohirové na svých koních. Karlínský Rohanský ostrov k ní má kromě názvu daleko. Místo koní tady momentálně najdete jeřáby – ty kovové. Developerská společnost Sekyra Group zde postupně staví novou obytnou čtvrť, kde vzniknou asi tři tisíce bytů i administrativní budovy.

Nová zástavba vytvoří i nové ulice, s čímž jde ruku v ruce jejich pojmenování. Názvy navrhl sám developer, předal je místopisné komisi a minulý týden pražská rada oznámila, že ulice ponesou jména po významných filozofech. Zahrnuli i české myslitele Jana Sokola, Ladislava Hejdánka či Erazima Václava Koháka, zapomněli ale na ženy. Na sítích se tak vzedmula vlna kritiky, jejíž součástí se v nadsázce stala i petice za pojmenování nových ulic na Rohanském nábřeží podle postav z Rohanu v Pánovi prstenů. Její autoři si nejspíš pomysleli: kde byl Gondor, když se pojmenovávaly pražské ulice?

„Devatenáct nových ulic vedle Rohanského nábřeží na Praze 8 má být pojmenováno podle významných filosofů. My, níže podepsaní, jsme toho názoru, že ulice by měly být pojmenovány podle osobností, které pocházejí z Rohanského království nebo k němu mají silnou vazbu, ne podle filosofů, kteří s Rohanem nemají nic společného,“ stojí v petici.

A jelikož je knižní i filmový Pán prstenů nejen plný hrdinů, ale také plný hrdinek, podle autorů petice se tím přirozeně vyřeší i námitka, že žádná z budoucích ulic není pojmenovaná po ženě. Přímo se nabízí pojmenovat jednu z ulic po štítonošce Éowyn. Na rozdíl od Immanuela Kanta navíc sehrála klíčovou roli ve válce proti Sarumanovým hordám.

Pokud by Rada hlavního města Prahy vyšla této nezávazné petici a všem, kdo ji podepsali, vstříc, neodhodlala by se k ojedinělému kroku. Milovníci Pána prstenů se totiž už v minulosti projevili, a to v Nizozemsku v malém městě Geldrop vedle Eindhovenu. Žije zde bezmála 30 tisíc obyvatel a rezidenti jeho jižní části mají to štěstí, že jejich adresa nese jména paní Galadriel, Aragorna, Faramira, Froda nebo Nimrodel.

Ulice navíc nejsou pojmenovány nahodile, ale mají jasný řád. V severní části čtvrti se nacházejí gondorské ulice, například Boromirova a Aragornova. Trpasličí zóna v jižní části čtvrti má ulice podle Balina a Durina. V rohanské části pak najdete Éowyn a Éomera a v elfské části jsou ulice Legolase a Galadriel. V Nizozemsku tak fanoušci světa J. R. R. Tolkiena žijí svůj sen.