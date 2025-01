Pokládá jednoduché otázky a tím ulehčuje složité nákupy. Startup Outfindo teď nabírá další miliony

Uložit 0

Zákazníci, kteří vybírají složitější produkt, kterému zcela nerozumí, jsou v nabídce e-shopů ztraceni. Jan Matějů si to uvědomil, když se ho kamarádi jako odborníka na cyklistiku stále ptali, jaké kolo by si měli vybrat. Založil proto online průvodce koupí, který jednotlivé modely nepředhazuje, ale ptá se, na co by je zákazník chtěl použít. Startup Outfindo, který dnes pomáhá i s výběrem dalších produktů, teď získal další investici. Přinášíme souhrn nejdůležitějších informací.

Zainvestovaný startup: Outfindo

Kdo investuje: Kolo vedl bulharský fond Eleven Ventures, investici podpořili čeští Lighthouse Ventures a Borovička Capital.

Kolik a v jakém kole: 1,2 milionu eur (přes 30 milionů korun) v tzv. late-seed investici.

Kolik již startup získal: První externí kapitál získalo Outfindo v roce 2021, kdy do něj v rámci pre-seedového financování přiteklo 10 milionů korun od tvůrce Beat Saberu Jaroslava Becka a manažera Roberta Kyncla pod hlavičkou Jaro Capital. O dva roky později pak startup dostal hned dvě investice – nejprve 16,6 milionu korun, posléze dalších 21,6 milionu. Peníze poslal například fond Presto Ventures či zakladatel jednorožce Mews Richard Valtr.

Co Outfindo dělá: Zjednodušuje složité online nákupy, a to pomocí jednoduchých otázek. Ty zužují možnosti výběru pouze na produkty, které nejlépe odpovídají potřebám zákazníků. Technologie Outfinda stojí na dvou modelech umělé inteligence: jedna analyzuje chování zákazníků a poskytuje personalizovaná doporučení, druhá zpracovává produktová data pro maximální přesnost.