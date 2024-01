Pokřtil ji i Lionel Messi. Podívejte se na největší výletní loď světa, která je jako lunapark

Uložit 0

Nejprve si dáte snídani v pětihvězdě, pak půjdete nahánět sluníčko k jednomu z velkých bazénů, po obědě skočíte na vodní tobogán, ze kterého si sjedete rovnou do sauny, kde si odpočinete před večeří a návštěvou kasina. Fitko necháte na zítra. To vše na jednom obřím plavidle, které si vysloužilo status největší výletní lodi na planetě. A dost možná i té nejzábavnější, protože vypadá téměř jako lunapark.

Ikona moří, v angličtině Icon of the Seas, je název zaoceánského obra za více než 45 miliard korun od zážitkové firmy Royal Caribbean International. Jestli dostává svému jménu, se nyní přesvědčují první tisíce cestujících, kteří na ní vyrazili na debutovou týdenní okružní plavbu z floridského Miami ke karibským ostrovům.

Unikátní je nejen díky své délce 365 metrů, dvaceti palubám a kapacitě až 7 600 pasažérů, což z ní dělá světový výletní unikát, ale také pro své vybavení. Nabízí sedm bazénů, šest vodních tobogánů a nespočet míst na opalování, uvnitř se skrývají desítky restaurací, barů a salónků včetně fitness centra nebo kasina. Dokonce má i vlastní ledovou plochu pro bruslení.

A cena? První sedmidenní plavba lodí Icon of the Seas, kterou před odplutím mimo jiné oficiálně pokřtil fotbalista Lionel Messi se svým týmem Inter Miami, se pohybovala okolo dvou tisíc dolarů, respektive padesáti tisíc korun. A podobně jsou na tom i další termíny, pokud se tedy nepočítá ten nejbližší 3. února, který stojí čtyřikrát tolik.

Logicky ale loď nezaujala v pozitivním slova smyslu ochránce přírody. Na její konto se rychle ozvali ekologové, kteří varují, že z Ikony moří poháněné zkapalněným zemním plynem (LNG), bude do ovzduší unikat nebezpečný metan. „Odhadujeme, že používání LNG jako lodního paliva vypouští o 120 procent více emisí skleníkových plynů během životního cyklu než námořní plynový olej,“ řekl pro agenturu Reuters Bryan Comer, šéf mezinárodní organizace pro ekologickou dopravu ICCT.

Mluvčí Royal Caribbean International nicméně uvádí, že Icon of the Seas je o čtyřiadvacet procent energeticky účinnější, než požaduje Mezinárodní námořní organizace (IMO). A společnost podle svých slov plánuje představit uhlíkově neutrální loď do roku 2035.