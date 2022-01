Policie a úředníci na baterky. New York nakoupí přes 180 elektrických Mustangů pro bezpečnostní složky

Elektromobilita je jedním z největších zaklínadel současnosti. A jelikož jednou, až zvládneme vyrábět i čistou energie, pomůžou elektrické vozy ke zlepšení životního prostředí, není se co divit, že se tímhle kouzelným slovem ohání čím dál víc jednotlivců, firem i společenství. Město New York tak na sklonku minulého roku oznámilo svůj prozatím vůbec největší jednorázový nákup elektrických vozů, konkrétně 184 Fordů Mustang Mach-E, kterými plánuje vybavit své bezpečností složky. A o nákupu dalších 250 jedná i s Teslou Elona Muska.

Uskutečněná i rozjednaná zakázka jsou součástí ambiciózního plánu, který starosta New Yorku Bill de Blasio vyhlásil jen pár dní před Vánoci. V nadcházejících letech chce výrazně zatočit s městskými emisemi a docílit toho, aby správní struktury nyní zhruba devítimilionové metropole fungovaly do roku 2050 s uhlíkově neutrálním účtem.

Vedle přechodu na čisté zdroje energie je podstatnou součástí tohoto záměru i kompletní elektrifikace městem využívaných aut. De Blasio na jejich pořízení vyčlenil 420 milionů dolarů. Department of Citywide Administrative Services (DCAS), jenž má realizaci tohoto plánu na starosti, pak jen pár dní před koncem roku oznámil, že uzavřel první obchod.

Město si v jeho rámci pořídilo 184 elektrických SUV Ford Mustang Mach-E v hodnotě několika milionů dolarů, které prodejce doručí nejpozději do 30. června letošního roku. Většinu by měla k užívání dostat newyorská policie coby hlídkové vozy.

Ford Mustang Mach-E Foto: Ford

„Tento nákup je prvním úspěšným krokem k tomu, abychom dosáhli stavu, že veškeré městem provozované vozy budou do roku 2035 poháněné výhradně elektřinou,“ uvedla v souvislosti s nákupem šéfka DCAS Dawn M. Pinnock. „Je to jednak náš způsob boje s klimatickou změnou, tak způsob, jak budovat vyváženější městské prostřední.“

Vedle pořízení Mustangů její úřad potvrdil i to, že má schválený i nákup 250 sedanů Tesla Model 3. Objednávku na ně ještě New York nezadal, podle serveru Electrek to ale může udělat kdykoliv v nadcházejících pěti letech. Stejný server také poznamenává, že Ford patří k tradičním dodavatelům policejních aut napříč USA a zakázka pro New York ukazuje, že by o tuto pozici nemusel přijít ani v době elektrické. Jen New York počítá s tím, že letos nakoupí minimálně 1 250 elektrických vozů, další blíže nespecifikované objednávky na některé z nich mají být již v běhu.

Flotila New Yorkem využívaných aut nyní zahrnuje necelých 30 tisíc vozů. Nejvíce z nich, přes šest tisíc, připadá právě na policii, dalšími jezdí například zaměstnanci úřadu šerifa, správy parků, nápravných zařízení, krizového řízení a další.

Zakoupené Mustangy mají mít dojezd 430 kilometrů a dostatek prostoru na veškeré vybavení, které bude jejich osazenstvo pro výkon své práce potřebovat. Nahrazovat budou nejprve auta poháněná plynem. Elektrických vozů má New York nyní k dispozici zhruba tři tisíce. Nejvíc, zhruba 450, patří správě parků.

„To, že využijeme nové Mustangy pro potřeby policie, nám dovolí vystavit je pořádnému zatěžkávacímu testu a vyzkoušet si, jak fungují v každodenním provozu, jakou vyžadují údržbu, co potřebují sirény a světelná znamení nebo jak se zvládnou nabíjet. I v tomto směru proto jde zcela zásadní krok pro budování výhradně elektrické městské automobilové flotily,“ doplnil Pinnock její zástupce Keith Kerman.

Aby bylo využívání elektrických vozů co nejefektivnější, pracuje New York samozřejmě i na budování patřičné sítě nabíječek. Ta momentálně zahrnuje něco přes tisíc stanic, podle oficiálního oznámení DCAS dosud nainstaloval 29 rychlonabíječek pro potřeby policie a dalších 103 i pro ostatní služby, letos plánuje začít budovat dalších 275. Zhruba desítku z těch existujících město zpřístupnilo i veřejnosti. Do roku 2030 chce mít DCAS v provozu 1 776 rychlonabíječek, běžní občané by mohli využívat stovku z nich.