Éra vesmírného turismu je definitivně v běhu, a to především díky společnostem, jako jsou SpaceX, Virgin Galactic a Blue Origin. I poslední zmiňovaná tento týden pokročila v sérii svých krátkých letů na hranici vesmíru. Vůbec poprvé raketu New Shepard napěchovala nejvíce lidmi, co kapacita dovoluje. A svého letu se dočkala i dcera vůbec prvního amerického astronauta.

Mise s označením NS-19 odstartovala v sobotu lehce po desáté hodině ranní z kosmodromu společnosti ve Van Horn ve státě Texas. Celý let trval přibližně deset minut a kapsle s posádkou a velkými vyhlídkovými okny při něm vystoupala do výšky 106 kilometrů nad Zemi, tedy nad mezinárodně uznávanou hranici vesmíru.

To umožnilo i krátký stav beztíže – předtím, než si gravitace přitáhla kosmickou loď zpět do texaské pouště. Posádka samotná přistála díky padákům, první stupeň rakety, takzvaný booster, se vrátil na přistávací plošinu, aby mohl být znovu použit pro další lety.

Sobotní let byl celkově třetí s lidskou posádkou na palubě. S vůbec prvním letem tohoto druhu se v červenci proletěl i sám Jeff Bezos, majitel společnosti Blue Origin. Na druhém, který následoval v říjnu, byl i William Shatner, představitel kapitána Kirka ze seriálu Star Trek.

The view from #NewShepard at apogee is something our #NS19 astronauts will never forget. Today’s flight featured a full capsule of six astronauts, each with their own window seat. pic.twitter.com/MOUT4YgnLC — Blue Origin (@blueorigin) December 11, 2021

V případě sobotního letu byla asi nejprestižnější účastnicí Laura Shepard Churchley, dcera vůbec prvního amerického astronauta Alana Sheparda, po němž je zároveň raketa New Shepard pojmenována. Shepard vyletěl na svůj let v rámci programu Mercury v roce 1961, jen pár dní po sovětském kosmonautovi Juriji Gagarinovi.

Zatímco na předchozích letech byli vždy čtyři členové posádky, k Churchley se tentokrát přidalo pět dalších lidí, čímž se naplnila kapacita lodi. Jedním z nich byl i Michael Strahan, slavný bývalý hráč amerického fotbalu a moderátor populárního pořadu Good Morning America. Další čtyři lidé byli již platící zákazníci – Evan Dick, Dylan Taylor a Lane Bess s jeho synem Cameronem (ti jsou zároveň první dvojicí otce se synem, která kdy letěla společně do vesmíru).

Jak upozornil magazín The Verge, jedná se o první let poté, co americký Federální letecký úřad (FAA) uzavřel nedávné vyšetřování Blue Origin. To bylo otevřeno na základě kritického článku, pod který se podepsalo jednadvacet současných i bývalých zaměstnanců společnosti.

Vysvětloval, jak měla Bezosova firma ignorovat sexuální obtěžování na pracovišti i bezpečnostní protokoly, právě v souvislosti s raketou New Shepard. FAA nicméně nenašla žádné konkrétní vady ani prohřešky, a tak dala Blue Origin zelenou pro další lety. Kdy se uskuteční let s číslem NS-20, zatím není jasné.