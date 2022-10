Popsal křížení lidských předků s dalšími druhy. Nobelovu cenu za lékařství získal biolog Pääbo

Odkud pocházíme a co nás činí jedinečnými? Takové otázky si lidé pokládají odpradávna. Než se neandertálci a předci dnešního člověka před zhruba sedmdesáti tisíci lety potkali, žili odděleně, ti druzí v Africe, zatímco ti první mimo tento kontinent. Asi před sedmdesáti tisíci lety začal Homo sapiens z Afriky migrovat do různých koutů světa včetně Eurasie, jejíž území pak oba druhy společně obývaly desítky tisíc let. Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství letos dostane švéd Svante Pääbo, který křížení předků moderních lidí v tomto období popsal.

Rozhodnutí o udělení Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství za rok 2022 dnes ve Stockholmu oznámil Karolínský institut, který švédského evolučního genetika Svanteho Pääboa ocenil za objevy o genomech předchůdců člověka a jejich evoluci. „Byl plný emocí a nevěděl co říct, prostě velmi šťastný,“ popsal agentuře Reuters reakci Pääboa sekretář Nobelovy komise pro fyziologii a lékařství Thomas Perlmann, který mu rozhodnutí oznámil po telefonu.

Pääbovi, který dnes působí na Institutu Maxe Plancka pro evoluční antropologii v Lipsku, se podařilo něco, co Karolínský institut označil za zdánlivě nemožné – sekvenace genomu neandertálce. „Cenu získal za metodu, jak číst starodávnou DNA,“ vysvětlil pro CzechCrunch Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR. Švéd dokonce objevil i do té doby neznámý druh rodu Homo nazývaný denisované. Jeho výzkum ukázal, že se mezi sebou zmíněné druhy před asi sedmdesáti tisíci lety mísily a své geny přenesly i na dnešního člověka.

„Do nedávna jsme v biologii viděli, jak svět vypadá teď, ne jak vypadal dříve. Máme sice fosilní záznamy a dovedeme si tak udělat představu, ale ne úplně přesnou. Pääbovi se povedlo tuto představu zpřesnit,“ řekl Pačes.

Dnes sedmašedesátiletého vědce problém sekvenace neandertálského genomu fascinoval už na začátku akademické kariéry na přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století. Dobře si uvědomoval, že to je velmi tvrdý oříšek. „DNA se s časem chemicky mění a degraduje. Po tisíci let jí zbývá jen stopové množství, které je navíc kontaminované například bakteriální DNA,“ vysvětlili členové Nobelova shromáždění, kteří cenu za fyziologii a lékařství udělují.

Say good morning to our new medicine laureate Svante Pääbo!

Pääbo received the news while enjoying a cup of coffee. After the shock wore off, one of the first things he wondered was if he could share the news with his wife, Linda.

Photo: Linda Vigilant pic.twitter.com/l27hnzojaL

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2022