Pořádá Ples jako Brno, nejvýdělečnější je pro něj ale pizza. Dělá ji na italský, český i americký způsob

Uložit 0

Už jste patrně slyšeli o jeho největší akci. Tou je Ples jako Brno, kde se nebojí si na vstupném říct i o pěticiferné částky. Jihomoravskou metropoli ale v posledních letech dobývá také se svou pizzou. Ta se co do obratu stala nejvýdělečnější částí byznysu okolo brněnského podnikatele Bedřicha Snášela.

Dvacet let se Snášel zabýval vzděláváním pro firmy. Tehdy začal přemýšlet, jak v Česku dělat eventy. „Byl jsem nespokojený klient. Jako host jsem viděl stovky eventů a až na pár zahraničních výjimek se mi nelíbily. Neuměli jsme to dělat,“ vypráví Snášel pro CzechCrunch. Začal se tedy zajímat a postupně i nabírat klienty. Na začátku šlo hlavně o lidi, které znal z práce nebo o jeho kamarády.

Velmi rychle se ale byznys rozjel a Snášel k eventům začal přidávat další věci. První byly Burger Festivaly, které fungují už deset let. Před pěti lety došlo také na pizzu. Z té se postupně stala jedna z největších sítí rozvozových pizzerií. Bombastica přitom vznikla za covidu.

„Covidová opatření nám ze dne na den zastavila byznys, nemohli jsme pořádat akce, nemohli jsme se setkávat s klienty, nemohli jsme nic. Vytvořili jsme proto v Brně jakýsi street food market, který měl podobu food courtu pod otevřeným nebem – a především vlastní rozvoz,“ vypráví Snášel. Díky tomu se podařilo zajistit práci pro část lidí z gastra.

Dnes je to největší aktivita skupiny. V roce 2020 měla Bombastica obrat tři miliony korun, loni to už bylo 67 milionů. „Je to náš největší pilíř, zároveň je nákladově velmi náročný, po stránce personálu i technologií. Obecně je dnes navíc pod obrovským tlakem rozvozových služeb, které fungují na bázi provizí z ceny objednávky. My jsme měli to štěstí, že jsme jej chytili v zárodku a jako nový podnik, který za sebou netáhl okovy v podobě kamenné restaurace,“ vysvětluje spoluzakladatel pizzerie. Spolu se Snášelem stojí za Bombastikou také Ladislav Jimenez, který síť provozuje.

Baví mě také myšlenka, že se nám do budoucna podaří dodávat pizzu zmrazenou.

Pizzu tu prý dělají po vzoru tří stylů – italského, českého a amerického. Do první skupiny patří klasické původní recepty, do druhého pak například varianta s ananasem. Americké pizzy stojí na dvojitém těstě nebo plněných okrajích. „Díky Burger Festivalu, který děláme už deset let, jsme věděli, jak americká streetfoodová kultura funguje, ale hlavně, co funguje na české zákazníky. U nás si tak dáte i pizzu s burgerovým masem. A je to bestseller, stejně jako party pizza Vulcano Nachos, která má uprostřed pomyslnou sopku plnou čedarové omáčky, do které si namáčíte jednotlivé kousky,“ popisuje Snášel.

Nyní Bombastica koketuje s myšlenkou začít dělat také neapolskou pizzu, která je v poslední době v Česku populární. Plánů je ale ve skupině víc než dost. „Baví mě také myšlenka, že se nám do budoucna podaří dodávat pizzu zmrazenou, tak aby si ji lidi mohli udělat doma, ale v kvalitě, která bude téměř totožná, jako když si ji objednají čerstvou,“ popisuje spolumajitel podniku.

S pizzou chtěl Snášel pokrýt celé Brno i lukrativní obce v jeho okolí. Dnes má čtyři pobočky, poslední vznikla spolu s restaurací v Židenicích. Otevřela jako Pizza & Pub Bombastica, kterou majitelé chápou jako moderní hospodu s širším sortimentem. Zároveň se ale odsud pizza rozváží. Nyní připravuje skupina další podnik, který bude zároveň vhodný jako přípravna pro catering, a bude se tak dát využít v další části Snášelova podnikání, tedy v eventech.

Těch skupina dělá asi sto ročně. Pro klienta jsou schopní vytvořit komorní firemní akci, svatbu či galavečer pro tisíc hostů. Produkčně jsou podle Snášela silní hlavně díky svému portfoliu dodavatelů. „S nimi dokážeme nakrmit deset tisíc lidí na hiphopovém festivalu a zároveň tisíc extrémně náročných hostů firemního galavečera,“ líčí podnikatel.

Část z eventů je pak z oblasti gastra, kdy na velkou akci pro tisíce lidí dodávají prověřené prodejce občerstvení. Ve vlastní produkci dělá Snášel větší a komplexní akce, které jsou maximálně dvě do měsíce. Je zároveň spolupořadatelem Plesu jako Brno, události, na kterou lístky stojí od patnácti do třiceti tisíc. „Od začátku stál náš koncept na kombinaci formálních atributů klasických plesů a moderní zábavy, jde o unikátní galavečer, kombinaci toho nejlepšího, co nabízíme, včetně extrémně kvalitního servisu,“ míní Snášel.

Třetí nohou jeho byznysu je pak zmíněný Burger Festival, který letos vstupuje do jedenácté sezóny. Skupina se do burgerů pustila proto, že byly nejatraktivnější a nejperspektivnější, k nim přihodila program a vznikla tak plnohodnotná akce. Dnes pořádá přes třicet festivalů, které navštíví půl milionu lidí. Daří se jim i přesto, že lidé, kteří na food festivaly chodí, mají tendenci méně utrácet. Podle Snášela se přesto podobné akce posouvají dál, a to především díky stále intenzivnější komunikaci a marketingu, Burger Festival má navíc kolem sebe silnou komunitu. Letos je v plánu Snášelův burgerový svátek spojit s pražským Burgerfestem, který se uskuteční v Holešovicích. Má být největší akcí pod širým nebem.