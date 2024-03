Poslat peníze na fotbal i na krypto. Tipsport sázkařům nabízí investice do bitcoinu nebo etherea

Uložit 0

Investice do kryptoměn je typicky spojená s virtuální návštěvou jedné z digitálních burz. Do sázkové kanceláře by člověk běžně kvůli nákupu bitcoinu a spol. nešel, přesto český Tipsport pro svoje registrované sázkaře a pro ty z Chance spustil možnost obchodovat s šesti populárními kryptoměnami jako bitcoin nebo ethereum. Ve spolupráci s českou kryptoburzou Coinmate představil elektronickou peněženku Pluso. Lidé si do ní mohou vkládat peníze z vlastního bankovního nebo sázkového účtu a stejně tak je i vybírat.

Pluso je už týden dostupné pro registrované sázkaře u Tipsportu a Chance, která patří první jmenované kanceláři. Zájemci si musejí k používání peněženky založit účet přímo pro Pluso a pak si můžou vybrat z šesti kryptoměn: bitcoin, ethereum, solana, XRP, cardano a litecoin. Ty pak můžou kupovat a prodávat. „Chtěli jsme nabídnout maximálně jednoduchou a uživatelsky přívětivou službu,“ říká Zdeněk Brázdil, zástupce ředitele Tipsportu, s tím, že firma cílí hlavně na investory, kteří do světa krypta teprve chtějí nahlédnout.

Že je sázková kancelář a krypto na první pohled neortodoxní spojení, v Tipsportu uznávají. Jedním dechem ale dodávají, že s kryptosvětem mají společného více, než by se mohlo na první pohled zdát. „Jako sázková kancelář podléháme velmi přísné státní regulaci,“ říká Brázdil, podle kterého chce firma využít zkušeností třeba s ověřováním identity uživatelů.

I do Česka se totiž aktuálně blíží regulace krypta. Evropská komise a europarlament už schválily balíček s názvem MiCA, který upravuje, kdo a za jakých podmínek smí v Evropské unii dělat byznys s kryptem. Nařízení ještě budou schvalovat česká vláda a parlament, platit by mělo od 1. ledna 2025 a firmy budou mít rok a půl na to, aby se mu přizpůsobily.

Reprofoto: CzechCrunch / Tipsport Uživatelské prostředí kryptoměnové peněženky Pluso

Kromě regulace je podle Tipsportu společný i důraz na bezpečnost sázkových a kryptoměnových služeb. „Zabezpečení peněženky se dá srovnat s tím u internetového bankovnictví, je dvoufázové,“ vysvětluje Tomáš Šanda, který ve firmě vede oddělení zaměřené právě na krypto. O uchování nakoupeného obnosu kryptoměny se pak stará česká burza Coinmate. „Klientské zůstatky u nás držíme bezpečně offline. Chceme dostat krypto mezi co největší část lidí v Česku,“ říká ředitel Coinmate Roman Valihrach.

Podle Brázdila si účet v Plusu od minulého týdne do tohoto úterý založilo šestnáct tisíc lidí, kteří průměrně nakupují kryptoměny za zhruba tři sta korun. V Tipsportu projekt berou jako možnost, jak ve svém ekosystému služeb udržet uživatele delší dobu. „Máme krypto rádi. Není to ale pro nás další byznysová vertikála. Je to i akviziční příležitost, kterou můžeme oslovit klienty,“ dodává Brázdil.

Lidé si zatím z právních důvodů nakoupené virtuální měny nemůžou vložit do vlastní fyzické kryptoměnové peněženky. Nemohou ani směňovat mezi jednotlivými měnami. „Peněžní zůstatky může uživatel posílat na svůj herní účet na Tipsportu nebo Chance. Pluso má ale i vlastní platební bránu, takže je možné finance posílat na vlastní bankovní konto a z něj,“ vysvětluje podrobnosti fungování peněženky Šanda. Sázet s kryptoměnami nelze, to jde jen s výdělkem z prodeje v českých korunách.

Protože cílí na začátečníky, Tipsport plánuje sázkaře o kryptu vzdělávat. „Na týdenní bázi chceme klientům představovat dostupné kryptoměny, začínáme bitcoinem,“ říká Šanda. Dodává, že v tomto ohledu počítá s tím, že se uživatelé budou vzdělávat i navzájem na online fórech, která jsou v Tipsportu oblíbená mezi sázkaři.

Podle Valihracha časem na Plusu přibydou i další kryptoměny, které jsou spekulativnější než současná šestice. „Do budoucna je na stole i samostatná aplikace Pluso,“ doplňuje Brázdil s tím, že se vše bude odvíjet od zájmu lidí. Službu firma hodlá brzy spustit i na Slovensku.