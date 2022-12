Netflix se převlékl do černé. Wednesday Addamsová je hit, který překonal i čtvrté Stranger Things

Tim Burton měl původně film o Addamsových režírovat už v roce 1991, neměl ale čas kvůli práci na svém druhém Batmanovi. Podruhé měl podivnou rodinu na plátna poslat jako animované loutky v roce 2010, studio ale prý chtělo počítačovou animaci, proto projekt opět padnul. Teď se k tématu, které je pro něj jako dělané, konečně dostal coby režisér několika epizod netflixovské Wednesday – a je to divácký hit. Sledovanost seriálu dokonce překonala rekord čtvrté řady Stranger Things.

Bylo jasné, že spojení jména věhlasného tvůrce a neméně známé franšízy hororové komedie přitáhne velké publikum. Wednesday se do první desítky nejžádanějších titulů vyšplhala v 93 zemích (Netflix je dostupný ve 190) a u všech na nejvyšší příčku. Na seznam míst, kde seriál dominuje, patří také Česko.

Podstatně významnější je ale objem času, jaký diváci s novinkou strávili. Za první týden od premiéry to totiž podle oficiální statistiky Netflixu bylo 341,2 milionu hodin, což se dosud žádnému jinému anglicky mluvenému titulu nepodařilo. Největší týdenní sledovanost v tomto směru dosud náležela vysoce očekávané čtvrté řadě Stranger Things, která dosáhla na 335 milionů hodin.

Dominance Wednesday je zvlášť působivá vzhledem k tomu, že první řada seriálu má dohromady asi 6,5 hodiny, zatímco u čtvrtých Stranger Things je to přes 13 hodin. Navíc se srovnává kompletní týden u hororového sci-fi a pouze pět dnů u černohumorné komedie. Pozice absolutního krále sledovanosti Netflixu nicméně zatím zůstává beze změny – ta patří jihokorejskému dystopickému thrilleru Hra na oliheň, u něhož diváci v době nejvyšší popularity strávili celkem 571,8 milionu hodin za týden.

Foto: Netflix Wednesday v seriálu zamíří na Akademii Nevermore pro společenské vyděděnce

Wednesday Addamsová představila trochu jiné pojetí příběhů o slavné makabrózní rodině, když do centra zájmu staví titulní postavu šestnáctileté dívky. Wednesday, již ztvárnila herečka Jenna Ortegová, je vyloučena ze střední školy po tom, co do bazénu plného studentů vhodí piraně. Její rodiče se proto rozhodnou zapsat ji na Akademii Nevermore určenou pro antisociální děti – oni sami zde kdysi studovali.

Právě zaměření na dospívající středoškolačku, pro niž je těžké někam zapadnout, prý bylo důvodem, proč se Tim Burton do projektu tvůrců Alfreda Gougha a Milese Millara zapojil. „Promluvilo to ke mně tím, jak jsem se sám cítil ve škole, jak se v tom věku vztahujete ke svým rodičům a jak vnímáte sama sebe. Poskytlo to rodině Addamsových novou úroveň,“ řekl režisér v rozhovoru pro magazín Empire.

Udělat z Wednesday hlavní postavu přitom není zdaleka intuitivní volba. Mezi její charakteristiky totiž patří neustále kamenná tvář, nepřátelskost nebo záliba ve vymýšlení způsobů, jak mučit či potenciálně zabít svého bratra Pugsleyho. Jenna Ortegová se ale podle většiny reakcí s rolí skvěle sžila a její chybějící expresivitu, pohrdání okolím i prosté pohyby je zábavné sledovat.

Prakticky všechny ostatní aspekty seriálu se nicméně dočkaly poměrně široké škály hodnocení. Někteří oceňují typicky burtonovskou estetiku od výpravy a kostýmů po obecnou atmosféru.

Burton sice režíroval jen polovinu první řady, jeho umělecký rukopis ale prostupuje celým seriálem. Pro jiné je ovšem poněkud zvláštní rozhodnutí Wednesday představit v prostředí Akademie Nevermore, které je relativně blízké jejímu pohledu na svět. Chybí tak ostrý kontrast s normálností, který je pro Addamsovy typický.

Foto: Netflix Rodina Addamsových

Podobně je to se zápletkou, která zahrnuje na jedné straně vyšetřování série vražd samotnou hlavní protagonistkou, na druhé drama ze střední školy s prvními romancemi, rivalitou mezi studenty nebo plesem. Pochvalné hlasy tvrdí, že tvůrci mají obě stránky dobře namíchané do poutavého celku. Kritičtější pohledy pak poukazují na fakt, že seriál v tomto ohledu nepřináší prakticky nic nového a působí jako zcela obyčejný titul pro náctileté. Stačí si prý vzpomenout na Upírské deníky, Vlčí mládě (Teen Wolf) či mnoho dalších.

Někteří kritici Wednesday označují za dílo algoritmu, které se snaží namíchat velká jména, populární žánr či typy zápletky se snahou se zalíbit. Ať ale původ seriálu takto cynický aspekt obsahuje, nebo ne, výsledek zafungoval dokonale a je nejspíš jen otázkou času, kdy Netflix oznámí druhou řadu.

Tvůrci ostatně v nedávném rozhovoru pro server TVLine zmínili, že by v ní rádi dali více prostoru vztahu Wednesday s její matkou Morticií, hledání vlastní cesty hrdinky nebo by také představili více členů rodiny Addamsových.