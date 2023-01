Postapokalyptický svět dostane více prostoru. HBO potvrdilo druhou řadu seriálu The Last of Us

Ellie a Joel v seriálu The Last of Us na motivy slavné videohry

The Last of Us představuje jak jeden z hlavních projektů HBO pro letošní rok, tak jednu z nejzásadnějších herních adaptací. Přestože relativně nedávno vzniklo vychvalované Arcane nebo Cyberpunk: Edgerunners, právě postapokalyptický thriller má ukázat, že podle videohry je možné natočit kvalitní seriál, popřípadě film. Zatím se mu to jednoznačně daří. HBO po odvysílání dvou epizod oznámilo, že The Last of Us dostane druhou řadu. Není přitom překvapením, že docela dobře víme, o čem bude.

Herní adaptace v posledních letech začaly přibývat rychlejším tempem a chystá se mnoho dalších. Důvod pro to je snadný. Studia, televize nebo streamovací služby u nich na jedné straně hledají novou látku, aby jen donekonečna nerozšiřovaly existující franšízy, a zároveň mohou těžit z jejich široké známosti. The Last of Us bylo pro převedení do hraného seriálu ideálním kandidátem.

Jednak je to jedna z nejlépe hodnocených videoher vůbec, jednak je postavené na silném příběhu a postavách, jejichž vztah se zajímavým způsobem rozvíjí. Tvůrci seriálu, hlavní autor hry Neil Druckmann a scenárista minisérie Černobyl Craig Mazin, tak nemuseli vymýšlet mnoho nového. Místo toho se zaměřili na přidávání různých detailů, které rozšíří postavy i svět, nebo naopak cizelování aspektů, jež by v seriálu nefungovaly.

Velká část předlohy zůstala bez větších změn, takže hrdiny jsou – stejně jako u ní – postarší pašerák Joel a čtrnáctiletá dívka Ellie, kteří se spolu snaží projít zdevastovanou krajinou Spojených států bez újmy. Když jim nehrozí nebezpečí ze strany zombie infikovaných zmutovanou houbou, musejí se držet na pozoru před militantními skupinami zbytků lidstva. Hráči přitom v seriálu uvidí mnoho známých podzápletek či dokonce scén. A díky bohatému rozpočtu nechybí velkolepá výprava se zarostlými městy.

Reprofoto: HBO Max/YouTube Zombie v The Last of Us jsou infikovaní parazitickou houbou cordyceps

Výsledek funguje velice dobře. Premiéra seriálu si ve Spojených státech získala druhou nejvyšší sledovanost za více než jednu dekádu. Druhá epizoda, vydaná koncem minulého týdne, si pak vedla ještě výrazně lépe – její publikum bylo o více než pětinu větší, což představuje největší nárůst sledovanosti v samotné historii HBO.

Ještě významnější je pak kritický úspěch novinky. Na agregátoru recenzí Rotten Tomatoes první řada The Last of Us obdržela 97 procent pozitivních reakcí kritiků, přičemž průměrné hodnocení se vyšplhalo až na 8,75 bodu z 10. Divácké hodnocení je velice podobné. V našem redakčním komentáři k první epizodě jsme vyzdvihli například skvěle budované napětí nebo od prvních momentů přesvědčivý komplikovaný vztah mezi hrdiny.

„Jsem poctěn a upřímně řečeno ohromen tím, že si naše zpracování příběhu Joela a Ellie pustilo tolik lidí a napojilo se na něj,“ řekl Druckmann, jenž se zhostil i režie druhé epizody. „Spolupráce s Craigem Mazinem, naším neuvěřitelným štábem a HBO předčila moje už tak vysoká očekávání. Teď máme radost, že si to můžeme zopakovat u druhé řady. Jménem všech v Naughty Dog (studio stojící za vývojem hry – pozn. red.) a PlayStation děkujeme,“ dodal.

První řada televizního The Last of Us pokrývá děj první hry, druhá se přirozeně zaměří na události z pokračování z roku 2020. Tomu se opět dostalo velice dobrého přijetí, byť část hráčů kritizovala vývoj postav. Tvůrci seriálu už přemýšlejí, jak ho převedou do hrané formy. Jelikož má The Last of Us Part II podstatně bohatší příběh, jenž sleduje pozdější osudy Ellie bojující s náboženským kultem, zvažuje se jeho rozdělení alespoň do dvou řad. Kdy by pokračování mohlo dorazit na obrazovky, zatím není zřejmé.

V noci mezi nedělí a pondělím do televize a na HBO Max dorazí třetí epizoda seriálového The Last of Us. A protože jsme měli možnost ji vidět s předstihem, můžeme prozradit, že se výrazněji vzdálí hře – a je to jen dobře. Představí totiž vlastní uzavřený příběh, který divákům přinese nejspíš jeden z nejsilnějších televizních zážitků letošního roku.