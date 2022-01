Při půlmiliardovém obratu už nejste úplně malý startup, ale Michal Menšík při bilancování loňského roku v jeho logistické společnosti DoDo říká, že teprve teď se mu podařilo ze spíše lokálního projektu definitivně vyrůst v etablovanou mezinárodní skupinu. Ta dnes rozváží zásilky pro největší hráče na tuzemském trhu v čele s Tescem, Alzou nebo KFC a v roce 2021 se její obrat téměř zdvojnásobil na 930 milionů korun. Kýžená miliarda sice těsně nevyšla, ale sedmatřicetiletý Menšík ji pokoří už brzy. Nechce totiž zastavit v rychlém rozletu napříč Evropou.

„Od našich počátků v roce 2015 se nám podařilo rozrůst již do 53 měst a expandovali jsme již celkem do sedmi zemí,“ vypočítává Michal Menšík, který před šesti lety převzal tehdy malý projekt z pod křídel KKCG a postavil z něj logistický startup potenciálně celoevropského formátu. Jen loni jeho kurýři, kterých jsou již takřka dva tisíce, rozvezli ve více než 1 250 autech téměř čtyři miliony zásilek, což je meziročně o 1,2 milionu více. Letošní rok se pak má nést ve znamení další expanze.

DoDo funguje na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Bulharsku, Rakousku či Německu. Zejména na západních trzích ale teprve začíná a Michal Menšík si proto dává cíl zapsat se letos ještě výraznějším písmem především v Německu, kde vidí velký potenciál. „Český trh je i ve srovnání se západní konkurencí velmi vyspělý a nabízí mnoho možností dále rozvíjet naše služby, takže pro nás bude vždy atraktivním. Zároveň ale chceme věnovat pozornost tomu, jak firma roste, a v následujícím roce se soustředit hlavně na upevnění pozice v klíčovém Německu,“ říká.

Mezi největší zákazníky, pro něž DoDo zajišťuje logistiku, patří Tesco, Košík.cz, Bibloo a od loňského roku také Penny, které rovněž začalo s rozvozem potravin. V Maďarsku pak tuzemský startup vozí zásilky pro Alzu a první větší zákazníky má již nasmlouvané i v Německu. Se zahraniční expanzí pomáhá také nedávno představený franšízový program, do kterého DoDo zapojuje menší dopravce. Těm pak poskytuje vlastní know-how, logistickou platformu, značku i již nasmlouvané klienty. Zlepšit má franšízový program například i obslužnost vzdálenějších regionů.

„Během loňského roku se nám podařilo ze spíše lokálního startupu definitivně vyrůst v etablovanou mezinárodní skupinu a rozšířit záběr našich služeb tak, že jsme již schopni zajistit opravdu komplexní 360stupňový logistický servis. Nacházíme se v éře digitální transformace retailu a DoDo je nejen na českém trhu čím dál zásadnějším hybatelem tohoto procesu. Kamenným obchodníkům dnes k dopravení zboží k internetovým zákazníkům stačí prakticky jediné – vůle. O zbytek se již postaráme my,“ říká Michal Menšík.

Není tak překvapením, že i pro letošní rok má šéf DoDo velké plány. Roční obrat by chtěl navýšit až na 2,5 miliardy korun, přičemž tahounem růstu má být zejména zmiňované zahraničí. Po Německu se chce propracovat také na další trhy, a to především v jižní Evropě, kde již firma vyhodnocuje první země. Hospodářský výsledek DoDo nekomentuje. Vedle expanze plánuje dál investovat také do ekologických iniciativ, které souvisí s chytřejším plánováním tras a také zapojením elektrických nákladních kol a elektromobilů.