Nákup potravin online se stal minimálně v posledním roce standardní součástí mnoha domácností. Mezi průkopníky patří v Česku Tesco, které začalo poprvé prodávat potraviny přes internet už před deseti lety. Dnes je u nás největším hráčem online supermarket Rohlik.cz Tomáše Čupra, ale stále více zákazníků nakupuje online také v Tescu, které teď spouští několik novinek. A chce dál růst.

Provozní ředitel Tesca pro Českou republiku Patrik Dojčinovič tento týden novinářům prozradil, že jeho společnost zaznamenala meziroční nárůst v počtu zákazníků nakupujících online o 100 procent. Podíl těchto nákupů na celkových tržbách Tesca tak vyšplhal na 7 procent. Jelikož celkové tržby Tesca ve finančním roce 2019/2020 překonaly 42 miliard korun, online nákupy by letos i vzhledem k dalšímu růstu měly představovat přes tři miliardy korun.

„V České republice jsme dvojka na trhu. V krátkodobém měřítku bychom se chtěli dostat na 10% podíl online nákupů na našich celkových tržbách,“ plánuje Patrik Dojčinovič. Jedničkou je již zmíněný Rohlik.cz, který v Česku v uplynulém fiskálním roce utržil 7,4 miliardy korun a míří na 10 miliard. Košík.cz své výsledky dlouhodobě nekomentuje, ale podle odhadů CzechCrunche by měly být maximálně na úrovni Tesca, respektive jeho e-shopu.

Potenciál růstu je každopádně pro všechny online supermarkety na trhu velký, jelikož většina nákupů potravin probíhá stále v kamenných obchodech. Ostatně online nákupy se chystají spustit také Billa či Penny, plány má i Globus a v Česku existuje ještě několik dalších menších lokálních či zahraničních hráčů. Provozní ředitel Tesca připomněl, že aktuálně má mezi zmíněnou trojicí největších supermarketů nejlevnější nabídku, ale konkurovat chce i kvalitou dodávaných surovin.

Kurýr Dáme jídlo doručuje nákup z Tesco Express Foto: Dáme jídlo

Proti Rohlíku i konkurenčnímu Košíku však dosud Tesco se službou Tesco Online nákupy mělo jednu nevýhodu – potraviny vozilo nejdříve do druhého dne. Nově ale začne doručovat již v den objednání. Prozatím v Praze a postupně chce službu rozšiřovat i do dalších měst. Tesco svým e-shopem pokrývá de facto celé Česko, respektive až 6,5 milionu obyvatel, a nově rozšiřuje rozvoz také v regionech Děčín, Ústí nad Labem, Vysočina, Přerov a Prostějov. Je to i díky tomu, že rozváží celkem ze 16 obchodů napříč republikou

To je ostatně zásadní rozdíl proti zmíněné konkurenci v podobě Rohlíku a Košíku, která rozváží potraviny ze speciálně upravených skladů, kam zákazník nemůže. Tesco naopak sází na model, kdy pro zákazníka přichystá nákup přímo v jednom ze svých obchodů, v němž se takzvaní pickeři mísí s běžnými zákazníky z ulice. Nevýhodou je, že Tesco kvůli tomu není schopné vždy dopředu informovat o nedostupnosti některých produktů, jelikož je mohou vzít zákazníci v obchodě těsně před pickerem.

Na doručení v den objednání či kdykoliv později to však nemá vliv. Tesco buď zákazníkovi dle jeho volby za právě vyprodaný produkt vybere odpovídající alternativu, nebo zboží z košíku vyřadí. Doručení v den objednání přitom funguje ve dvou časových zónách: pokud si zákazník objedná do 9 hodin, může mu být nákup doručen od 13 hodin a dále. Pokud si objedná do 13 hodin, přijedete nákup kolem 20. hodiny.

V online nabídce Tesca je aktuálně přes 16 tisíc produktů, které kurýři společnosti DoDo, jež pro původem britský supermarket dlouhodobě zajišťuje logistiku, vozí v plastových přepravkách, a pokud si to zákazník přeje, nemusí nákup vůbec přebírat v papírových nebo plastových taškách – jen si zboží vyndá z přepravky a tu vrátí kurýrovi. Tesco tím jde vstříc ekologičtějšímu fungování celého procesu, po němž zákazníci volají. Rohlík zase nedávno představil vratné tašky.

Vedle nákupu potravin online a jejich doručení až domů v Tescu dál funguje také služba Klikni & Vyzvedni, v rámci které je nachystán nákup na vybrané pobočce a zákazník si ho jen po cestě vyzvedne. Tesco zvládne takový nákup připravit do dvou hodin od objednání. S rozvozovými společnostmi Dáme jídlo, Wolt a Bolt pak dále spolupracuje na rozvozech zpravidla menších nákupů ze své sítě obchodů Tesco Express a prodejen Žabka.