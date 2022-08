Pozor, akcie rostou. Nepanikařte, držte se strategie a nekopírujte bezhlavě ani největší legendy

Akciové trhy jsou jako na houpačce. Wall Street v posledních týdnech hlásí nárůsty a umazává velké propady z předešlých měsíců. Znamená to, že medvědí trh, tedy fáze poklesů, končí? Anebo jde jen o dočasný poryv? Spíš to druhé, i když nikdo vlastně nedokáže přesně říct, co nás čeká, píše ve svém komentáři hlavní analytička investiční společnosti Cyrrus Anna Píchová.

Hodně pozornosti vzbudil tento týden legendární investor Michael Burry, který předpověděl finanční krizi z roku 2008 a který i nyní tvrdí, že nás čeká mohutné splasknutí bubliny. Vyprodal kvůli tomu své portfolio včetně firem jako Alphabet. Podobný názor jako on má i řada institucionálních investorů. Podle Anny Píchové z Cyrrusu to nejlepší, co v dané situaci mohou dělat běžní investoři, je pokračovat ve své strategii a nenechat se vykolejit, protože dobré příležitosti se dají najít za jakýchkoliv okolností.

Nejen technologické akcie zažily slušnou letní jízdu, když se vzpamatovaly ze svých červnových minim a od půlky června přidaly o více než 16 procent (měřeno americkým akciovým indexem S&P 500). Kvartální výsledky firem přinesly jisté uklidnění s ohledem na schopnost firem udržet růst nákladů pod kontrolou a dále rozšiřovat svůj byznys.

Dalším faktorem bylo využívání poklesů k levným nákupům, tedy takzvané „buy the dip“. Tohoto využívali zejména retailoví investoři, kteří navyšovali své vklady do burzovně obchodovaných fondů. Pomáhá také naděje, že inflace dosáhla svého vrcholu a meziměsíční tempo růstu cen bude dále stagnovat, nebo dokonce zpomalovat.

To dává investorům vidinu, že centrální banky nebudou muset pokračovat v tak razantním utahování sazeb jako doposud. Pokud by se předpoklad stabilizace úrokových sazeb naplnil a sazby by dále nerostly, bylo by to dobrým signálem pro akciové trhy.

Většina institucionálních investorů ale považuje tento růst akcií za neadekvátní a přiklání se k názoru, že jde pouze o bear market rally, tedy krátkou epizodu růstu v rámci delšího období poklesů (medvědího trhu). Podle nich nás čekají ještě další poklesy, protože akciové trhy stále nenalezly své dno.

Mezi investory s tímto názorem patří i legendární Michael Burry. Ten je známý především předpovědí hypoteční bubliny v USA, která inspirovala knihu a film The Big Short. Ve svém fondu prodal všechny akciové pozice vyjma jedné. Důvodem je podle něj bublina, která se na trzích stále nachází. Nadhodnocenost akcií je něco, co zmiňují i institucionální investoři.

Aktuální výše výnosů dluhopisů a očekávané zisky firem ukazují na nižší férové ocenění trhu, než po aktuálním růstu vidíme. Když připočteme obavy, že zisky firem s případným příchodem recese poklesnou, jeví se aktuálně trhy jako „drahé“. Budoucnost je však v tomto ohledu neznámá.

Dokážou firmy udržet svůj současný byznys? Zachová se americká centrální banka nakonec tak, jak nyní signalizuje? Nebo nebude sazby tak razantně zvyšovat? A stáhne s sebou Čína dolů i zbytek globální ekonomiky, která se tak dostane do recese? Anebo se celá tahle situace podaří vymanévrovat? Tohle všechno jsou faktory, které investoři při rozhodování zvažují. Nicméně nikdo z nich nedokáže s jistotou říci, co nás v budoucnosti čeká.

Jak se v aktuální situaci však orientovat? Kdo má z investorů pravdu, nejde jednoduše říct, stejně jako neplatí žádná univerzální rada. Vyplatí se však více než kdy jindy být trpělivý. A také držet se své nastavené strategie v investování. Pokud jsem pasivní investor investující pravidelně, tak mohu s klidem investovat dále. Pokud si do portfolia vybírám akcie sám, tak můžu být také v klidu – zajímavé investiční příležitosti a příběhy se vyskytují na rostoucím i klesajícím trhu.

Zároveň cyklická povaha ekonomiky a některých odvětví dává naději, že mnohé z kvalitních firem půjdou nakoupit levně. Důležité je znát své důvody, proč investuju a čeho tím chci dosáhnout. Nikdo z nás nezná přesné cíle a motivaci žádného ze slavných investorů. Jejich kroky odráží jejich cíle, ale dovedly by ty stejné kroky k našemu cíli i nás? Pravděpodobně ne.

Kdo nakonec odhadl dobu přesně, nám ukáže jedině pohled do zpětného zrcátka. My se jedině můžeme snažit připravit své investice a portfolio na všechny možné scénáře i na neočekávané události. Jedině tak nebudeme překvapeni z žádného vývoje, budeme schopni zachovat si chladnou hlavu a racionalitu.