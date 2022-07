Kassandra je postava z řecké mytologie. Krásná princezna a bezchybná věštkyně, jejímž proroctvím, byť se naplňují, nikdo nevěří. Takový je její trest od boha Apollóna, kterého odmítla milovat. Stejně jako ona se jmenuje i twitterový účet investičního mága Michaela Burryho. Muže, který předpověděl finanční krizi z let 2008 až 2010 a o kterém je znovu čím dál víc slyšet. Třeba v souvislosti s Elonem Muskem.

Účet s názvem Cassandra B.C. (a s reálným nickem @michaeljburry) je hodně zvláštní. Když na něj kliknete, velmi pravděpodobně na něm žádné příspěvky nenajdete. Musíte navštívit některý z těch, které ho automaticky kopírují a archivují – Michael Burry totiž své tweety poctivě maže. Co píše, se ale vyplatí sledovat, protože do širšího kontextu zasazuje jak kroky amerických centrálních bankéřů a politiků, tak některých slovutných podnikatelů.

Byznysová média ho milují. O tom, že se podle něj ve druhé polovině roku zlomí inflace a americká národní banka známá pod zkratkou Fed začne snižovat základní úrokové sazby, referovala agentura Bloomberg, server Business Insider i televize CNBC. Stejně jako o tom, že trhy jsou prý v polovině svých propadů nebo že pouštění peněz do ekonomiky „je jako drogová závislost“.

Na portále Yahoo Finance zase detailně rozebrali, do čeho se aktuálně vyplatí investovat a co je desítka zaručených tipů z pera Michaela Burryho. Má to vždycky jeden háček: všechna ta doporučení a citace pocházejí výhradně z twitterového účtu, kde příspěvky rychle mizí, případně z dokumentů, které Burryho investiční fond Scion Asset Management pošle americké Komisi pro cenné papíry. On sám jinak komunikuje zcela sporadicky.

Přesto má na investiční scéně téměř mýtické postavení, trochu jako ta nebohá Kassandra. Byl totiž jedním z mála finančníků, který dokázal včas odhadnout, že se v roce 2007 blíží krach zaoceánského hypotečního trhu. Nakonec na propadu, který se z Wall Street přelil do celého světa, vydělal stovky milionů dolarů. Díky tomu se z něj stala legenda, kterou ještě umocnila knížka Michaela Lewise Big Short a její filmová adaptace, kde Burryho ztvárnil Christian Bale.

Foto: Paramount Christian Bale jako Michael Burry ve filmu The Big Short

Ve svém komentáři pro deník New York Times, který měl titulek Já jsem krizi viděl přicházet, proč ne Fed?, Burry napsal, že odhalila nekvalitní práci a nekompetentnost těch, kteří mají hlídat stabilitu trhu: „Alan Greenspan, někdejší guvernér centrální banky, nedávno prohlásil, že bublinu na realitním trhu nemohl nikdo předvídat… Já si to ale pamatuji jinak. Zpátky v letech 2005 a 2006 jsem klientům mé investiční firmy opakovaně a zuřivě psal, že hypoteční trh zkolabuje ve druhé polovině roku 2007 a že to způsobí zásadní problémy ekonomice. Moje předpověd byla postavená na studiu hypotečního trhu a finančních nástrojů, které z něj vycházely.“

Po roce 2010, kdy vyšel tento tehdy hojně diskutovaný článek, se ale Burry, který má od dětství jedno oko umělé, na nějakou dobu odmlčel a stáhl se i do investičního ústraní. V posledních letech se ale začal zase ozývat. A protože mu je vlastní upozorňovat, že hrozí průšvih – a samozřejmě na potenciální propady sázet, takzvaně je shortovat –, dostal se na dálku do křížku mimo jiné s Elonem Muskem.

Právě akcie jeho automobilky Tesla od roku 2020 označoval za prototyp titulu, který čeká velké splasknutí. Zaměřil se i na akcie fondu Ark Invest Cathie Woodové, který ve svém portfoliu sází právě na technologické značky, jež v časech covidu a uvolněné měnové politiky zažívaly bonanzu. Že tyhle akcie půjdou dolů, mu vyšlo, na druhou stranu desítky procent letos odepisuje skoro celý trh včetně Facebooku a Googlu, což jsou dvě firmy, které Burryho investiční společnost Scion drží ve svém portfoliu.

Jeho účet Cassandra B.C. sleduje milion lidí a celkem rychle přibývají další, podle analytické stránky Socialblade mu od dubna narostl počet followerů o 200 tisíc. Jak píše agentura Bloomberg, v neklidných časech u něj tradeři a obchodníci a vůbec zájemci o investování hledají inspiraci, respektive čekají, s jakým ekonomickým proroctvím přijde.

Burry, který se kromě investování věnuje i lékařství, protože vystudoval medicínu a udržuje si aktivní doktorskou licenci, svůj Twitter promazává údajně kvůli Komisi pro cenné papíry – aby s ní coby aktivní hráč na burzovním poli neměl žádné opletačky kvůli tomu, co a kdy a jak napsal. Jako by se poučil od svého oblíbeného terče Elona Muska, na kterého mají regulátoři kvůli Twitteru políčeno.

Právě s Muskem má Burry společné to, že jsou stejně staří (oba se narodili v červnu 1971), oba o sobě rádi říkají, že trpí Aspergerovým syndromem, a oba se světem komunikují hlavně přes Twitter. Jinak si ale moc na jméno příjít nemohou, a nikoliv jen kvůli tomu, že Burry sázel na pokles hodnoty akcií Tesly, což je z Muskova pohledu smrtelný hřích.

Nedávno se s ním Burry pustil do křížku i kvůli porodnosti, o které nejbohatší muž světa dlouhodobě říká, že je především v západním světě nízká a že to ohrožuje civilizaci. Burry, milovník heavymetalové muziky, mu k tomu odpověděl: „Dětí se v USA rodí jako v roce 1950, ale to neznamená, že by šéfové měli spát se svými podřízenými ve snaze tento trend zvrátit.“ Zjevně narážel na čerstvý případ Muskových nemanželských dvojčat…