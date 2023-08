Pozorování goril, safari i nejkrásnější pláže. Víme, kam vyrazit na dovolenou pro náročné

Kdybyste měli vyrazit na přepychovou dovolenou, jak by vypadala? A do kterého koutu světa byste se rozlétli? Představy má každý jiné, inspirace ale není nikdy dost. Proto jsme dali dohromady výběr destinací, které překypují krásou a zážitky. Společně s hotely, kde si na své přijdou i ti nejnáročnější. Ostatně v jednom z nich si dovolenou užíval třeba i Leonardo DiCaprio.

Francouzská Polynésie, hotel The Brando

Celkem 118 korálových ostrovů, takzvaných atolů, které byly osídleny lidmi jako jedno z posledních míst planety. To je Francouzská Polynésie, která láká na pláže s jemným bílým pískem, celoročně příjemné klima a průzračné vody Tichého oceánu, jež jsou vyhledávaným cílem potápěčů a milovníků šnorchlování.

„Vzhledem k velice odlehlé poloze a dlouhým letům doporučujeme v Polynésii strávit minimálně dva týdny, ideálně tři a úplně nejlépe měsíc. Určitě doporučujeme v rámci dovolené navštívit více míst – ideální k tomu je kombinace plavby privátní jachtou, kde prozkoumáte spoustu ostrovů,“ radí Petr Udavský z cestovní kanceláře Elite Voyage.

Vůbec nejlepší místo, které si tady vybrat jako útočiště, je podle Udavského hotel The Brando tvořený 35 vilami. Ano, jmenuje se podle světoznámého herce Marlona Branda, který si Francouzskou Polynésii naprosto zamiloval. Stejně tak jsou na tom i herci Leonardo DiCaprio nebo Johnny Depp, kteří v hotelu trávili dovolenou. Dostat se sem lze jen vrtulníkem nebo malým letadlem.

„Resort se silně zaměřuje na udržitelnost, ekologii a zachování kultury a tradic Polynésanů. S tím se pojí i aktivity, které tu můžete zažít: šnorchlování u korálového útesu, plavání s keporkaky, výlety na neobydlené ostrovy v rámci atolu, lekce polynéského tance či hra na ukulele,“ vyjmenovává Udavský. Cena za noc zde začíná na 100 tisících korunách.

Foto: Elite Voyage Francouzskou Polynésii tvoří 118 ostrovů

Maledivy, Joali Maldives a Joali Being

Zástupci cestovních kanceláří zaměřených na luxusní segment se shodují v tom, že Maledivy jsou dlouhodobě nejpopulárnější dovolenkovou destinací. Stejně jako ostrovy Francouzské Polynésie jsou i ty v Indickém oceánu korálového původu a celkem jich je úctyhodných téměř dvanáct set. Obydlené jich jsou ale necelé dvě stovky a na polovině z nich se nacházejí luxusní resorty.

Maledivy jsou tak oblíbené, jelikož jejich nádherné pláže lákají k nekonečnému relaxu, který si člověk jen tak někde nedopřeje. Díky bohatému podmořskému životu jde ale také o skvělou destinaci pro potápění a šnorchlování, dokonce tady můžete plavat i se žraloky obrovskými.

Mezi nejlepší hotely patří podle Kristýny Kopečkové z cestovní kanceláře Exclusive Tours dvojice Joali Maldives a Joali Being. „Doporučujeme strávit alespoň pět nocí na ostrově Joali Maldives a další tři noci v resortu Joali Being. Přesun je krátký, protože oba ostrovy jsou od sebe vzdáleny jen něco přes deset kilometrů, a tak plavba trvá méně než čtvrt hodiny.“

V obou resortech mohou hosté zakotvit ve vilách umístěných na molu, díky čemuž jsou po celou dobu pobytu obklopeni oceánem. Joali Being navíc klade velký důraz na zdravý životní styl, takže si tady kromě zdravého jídelníčku lze užít také třeba lekce jógy a jiné cvičení. Navíc má podle Kopečkové největší posilovnu na Maledivách a jedno z nejkvalitnějších spa v regionu. Cena za noc začíná na 65 tisících.

Foto: Exclusive Tours Maledivy jsou jednou z nejpopulárnějších destinací

Tanzanie, One Nature Nyaruswiga

Pokud prahnete po něčem dobrodružnějším, můžete se vydat například na safari v Tanzanii do parků Serengeti, Ngorongoro, Tarangire a Lake Manyara. Ideální je sem vyrazit od července do října, kdy probíhá takzvaná velká migrace. Jde o největší pozemní migraci zvířat na světě, což znamená, že se každoročně dávají do pohybu miliony pakoňů, které doprovází také zebry, gazely a sloni. Jde tak o podívanou, která zanechá hluboký dojem.

Skutečně blízko přírody tady člověk může být díky ubytování umístěném přímo v divočině, které se nazývá lodž. Kristýna Kopečková doporučuje především One Nature Nyaruswiga, která nabízí luxusní stany s vlastním krbem, privátním barem a měděnou vanou, ze které se lze kochat pohledem na okolí. Noc zde vychází na 90 tisíc korun a více.

Mimo safari, ať už v autě, nebo pěšky, tady můžete zažít také let horkovzdušným balonem, navštívit masajskou vesnici a ti dobrodružnější se pak mohou vydat třeba na horu Kilimandžáro nebo na méně známou horu Mero.

Foto: Exclusive Tours Největší zážitek nabízí ubytování v luxusní lodži

Rwanda, Bisate Lodge

Další africké dobrodružství můžete zažít také ve Rwandě, která je známá pro treky za gorilami. S majestátními tvory tu máte možnost strávit celou hodinu, a to bez bariér a oplocení. Aby byl zážitek ale co možná nejméně invazivní, je setkání s gorilami přísně regulované.

Kapacitní limity pro počty návštěvníků na treku jsou velice nízké a každý musí mít takzvaný Gorilla permit, který stojí asi 1 500 dolarů na osobu na den – navíc je určený jen pro osoby starší 15 let. Navštěvují se přitom jen gorilí rodiny, které jsou na lidskou přítomnost už zvyklé.

„Místem pro treking za gorilami je Volcanoes National Park. Nachází se zde i ekologická lodž Bisate, kterou pokládáme za vrchol nejen ve Rwandě, ale v celé Africe. Bisate tvoří pouze šest vil v deštném pralese a nabízí výhledy na vulkány Bisoke, Karisimbi a Mikeno. Bisate a treking goril je extrémně limitovaný a je tak třeba ho řešit minimálně s půlročním předstihem,“ radí Petr Udavský.

Noc v Bisate začíná na 80 tisících korunách a ve Rwandě doporučuje Udavský zůstat alespoň pět dnů. Pak se lze přemístit do sousední Tanzanie nebo nedaleké Keni na safari.

Foto: Elite Voyage Do Rwandy můžete vyrazit za gorilami

Nový Zéland, Huka Lodge, Kauri Cliffs a další

Pokud chcete zažít dobrodružství, na které jen tak nezapomenete, a máte alespoň tři týdny čas, vydejte se na Nový Zéland. I když jde o vzdálené místo, dostanete se na něj pouze s jedním přestupem v Dubaji. Jen je potřeba se připravit na pořádný jet lag způsobený desetihodinovým posunem času. První dva tři dny si tak vyhraďte spíše na aklimatizaci.

Nový Zéland tvoří dva ostrovy a oba jsou geologicky úplně jiné, proto se během tří týdnů vyplatí navštívit oba dva. Pro Jižní ostrov jsou typické hory, ledovce, fjordy a skutečně odlehlá divočina. Reliéf Severního ostrova je měkčí, najdete tu spíše zvlněnou krajinu, tichomořské pláže, nádherná jezera, civilizaci ve městech, ale také prastaré maorské tradice.

„Zéland není o velkých hotelích, je o intimních místech, která jsou zasazena do dokonalé scenérie a mají silný genius loci. A každé je jiné. Jedním z takových míst je Kauri Cliffs, který je na dalekém severu u oceánu a má perfektní golfové hřiště. Nebo Mahu Whenua, rezidence na pozemku větším než 520 kilometrů čtverečních nedaleko Queenstownu,“ přibližuje Petr Udavský.

Hotel The Headwater ve městě Glenorchy nedaleko jezera Whakatipu si zakládá na udržitelnosti, je tak vybudovaný z netoxických stavebních materiálů, využívá obnovitelné zdroje energie a efektivně snižuje spotřebu vody. U jezera Taupo Udavský doporučuje hotel Huka Lodge. Možností je spousta, při výběru ubytování tak záleží především na itineráři. Cena za noc ve zmíněných lodžích začíná na 50 tisících korunách.