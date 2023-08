Nejzámožnější Češi a Češky cestují i v době ekonomických turbulencí. A rozhodně si při tom neutahují opasky. Využívají privátní lety a za běžnou týdenní dovolenou utratí v průměru 700 tisíc korun. Luxusní dobrodružství se ale klidně vyšplhá i ke 20 milionům. V takovém případě může jít jak o cestu kolem světa, tak o plavbu na jachtě nebo pobyt na ostrově, který má člověk jen sám pro sebe. „I přes plošný růst cen se nejvyššímu segmentu cestovního ruchu velmi dobře daří. Bohatí lidé jsou totiž zvyklí si dopřávat určitý standard, kterého se jen tak nevzdají,“ říká Petr Udavský z cestovní kanceláře EliteVoyage.

Českou kancelář zaměřenou na crème de la crème cestovního ruchu založil Udavský společně se svou manželkou Markétou a Karlou Ašerovou v polovině roku 2019. Všichni těžili ze svých dlouhodobých zkušeností v segmentu luxusního cestování, díky nimž měli i rozsáhlou síť kontaktů a dveře otevřené po celém světě. Nezačínali tak zcela na zelené louce, což jim přišlo vhod o půl roku později, kdy v Evropě naplno propukla pandemie covidu.

„Začátek našeho byznysu byl velmi vydařený, po příchodu pandemie jsme ale první tři měsíce řešili spíše administrativu než poptávky a nevěděli jsme, co bude. Když jsme se ale zorientovali v tom, kam se smí a nesmí létat, začali jsme růst. Lidé řešili cesty na poslední chvíli a ten, kdo mohl, vyrazil za hranice klidně až na tři měsíce. Naši klienti jsou zvyklí mít neustále k dispozici různé služby, bylo tak pro ně lepší na čas přesídlit třeba do Dubaje, kde vše fungovalo,“ vysvětluje Udavský.

Díky tomu od založení cestovka EliteVoyage meziročně roste o 30 až 40 procent. Loni dosáhla téměř 300milionového obratu a letos by se měla vyšplhat ke 400 milionům. Za to vděčí i tomu, že se na ni 97 procent klientů, tedy vyšší stovky, obrací opakovaně, často několikrát do roka. A jelikož je mezi nimi 25 lidí ze žebříčku stovky nejbohatších Čechů a Češek, který skládá dohromady magazín Forbes, částky za jednotlivé dovolené nejsou právě malé.

Foto: EliteVoyage Petr Udavský, spoluzakladatel a CEO EliteVoyage

„Loni u nás vyšla průměrná týdenní dovolená na 700 tisíc korun pro dva. Nejdražší pak byla dokonce za 25 milionů. Také za sebou máme řadu cest v hodnotě kolem 20 milionů. Náplň takových dovolených může být velmi různorodá. Někdo za tuto částku zvládne cestu kolem světa, jiný si pronajme jachtu třeba na deset dnů, což stojí i dvanáct milionů, další zase privátní ostrov, který přijde klidně i na milion za den,“ vyčísluje Udavský.

Privátní lety na vzestupu

Velkou roli v ceně hrají také privátní lety, kterých loni v EliteVoyage zprostředkovali zhruba 150. Zájem o tento typ cestování podle Udavského vzrostl především během covidu, kdy byly výrazně omezené standardní lety, případně se klienti báli být na palubě s dalšími desítkami lidí. Službu hojně využívají i v současnosti, a to i přes to, že její cena vzrostla asi o 30 procent. Například dovolená na Maledivách v případě využití privátního letadla poskočí o pět milionů korun.

Právě Maledivy se společně s dalšími destinacemi v Indickém oceánu, jako jsou Mauricius a Seychely, řadí u zámožné klientely stále mezi ty nejvyhledávanější. V létě se ale nejraději vydávají do bližších lokalit, jako je Řecko, Itálie nebo Francie. „Díky seriálu White Lotus letos výrazně vzrostl zájem o Sicílii. Zarezervovat si tam pokoj na poslední chvíli je teď skoro nemožné,“ usmívá se Udavský.

Seriálová inspirace je spíše krátkodobá, dlouhodobější cestovatelské trendy v luxusním segmentu ale souvisejí opět spíše s dozvuky pandemie. Klienti EliteVoyage začali jednak raději cestovat ve větších skupinách se svou rodinou nebo blízkými přáteli, zároveň jsou také mnohem jistější ve svých požadavcích. Vědí, co chtějí, jaké zážitky od dovolené očekávají a jaké emoce by v nich měla vyvolat. I tak ale Udavský zmiňuje případy, kdy za nimi lidé přijdou jen s termínem, ve kterém mají volno, a s požadavkem, ať pro ně vymyslí něco, co je nadchne.

„S klientem se seznámíme a připravíme několik možností, které by mohly dávat smysl, a od těch se odrazíme dál. Jeden klient za námi přišel, že by chtěl poskládat plán cest na nadcházející čtyři roky, ve kterém figurovaly i prázdniny jeho dětí. Takže jsme dovolené vymysleli tak, aby se po sobě tolik neopakovaly kontinenty, aby byly pestré a aby kopírovaly také to, jak stárnou jeho děti,“ přibližuje Udavský.

Krypto, udržitelnost i expanze

„Zaznamenáváme také trend v podobě stále častějšího požadavku na platbu za dovolenou kryptoměnami. Aktuálně ji využívá několik desítek klientů,“ říká Udavský. V posledních letech se podle něj též objevily nové možnosti, jak z cestování udělat alespoň trochu udržitelnější kratochvíli. Například díky asociaci Path Net Zero, jejímž prostřednictvím mohou cestovatelé spočítat uhlíkovou stopu své dovolené a zároveň využít možnost emise rovnou offsetovat.

Foto: EliteVoyage Pronájem soukromého ostrova může vyjít i na milion denně

Konkrétně Path Net Zero má výhodu v tom, že neinvestuje do sázení stromů, které se v přírodě projeví až s odstupem, ale do projektů s okamžitým efektem. Jde například o nákup vodních filtrů v zemích třetího světa, které jsou vůči životnímu prostředí šetrnější než převařování vody, nebo do efektivního nakládání s odpady či budování zdrojů obnovitelné energie. V Česku ale o udržitelný rozměr cestování zatím podle zkušeností týmu EliteVoyage není takový zájem jako na Západě, což firma vidí i díky tomu, že komunikuje i se zahraničními klienty.

A jelikož je poptávka z jiných zemí stále větší, v nadcházejícím období se chce Udavský se svým týmem ve větší míře zaměřit na expanzi. Pomoci s tím má především kolega Stephen Bailey, který má zkušenosti ze startupů zaměřených na cestovní ruch ze Silicon Valley. Primárně se chtějí v EliteVoyage zaměřit na Evropu, především Německo, Anglii a severské státy.

„Výhodou je, že jsme členy asociace Serandipians a jako první ve střední a východní Evropě jsme také členy Belmond Bellini Club a Rosewood Elite – jedná se o globálně významné komunity pro luxusní cestování. Díky členství můžeme našim klientům poskytnout různé výhody. A navíc jsme díky tomu už nyní v povědomí zahraničních klientů. Od letošního roku do expanze více šlapeme,“ uzavírá Udavský. I přes to, že otevření poboček v zahraničí zatím není v plánu, poptávky po dovolených od klientů ze Spojených států, Evropy a dalších zemí už v EliteVoyage prý mají.