Práce, nebo prázdniny? Češi čím dál více volí prácdniny, ven odjedou klidně i na měsíc

Na dovolené má člověk především vypnout. Počítač nechat doma a na telefonu ideálně ztlumit vše, co se nerovná zábavě nebo pohotovosti. Nejen v Česku se ale rozmáhá nový trend v podobě kombinace dovolené a práce, anglicky tedy workation, jinak řečeno prácdniny.

Prakticky jde o to, že člověk na dovolenou jede, ale bere s sebou pracovní nástroje. Zároveň ale nejede na týden, ale klidně i na měsíc. Trend odstartoval spolu s covidem, kdy člověk stejně musel sedět doma, protože pobyt v kanceláři byl nežádoucí. Kde je to doma, bylo v tu chvíli jedno.

Nový zvyk si lidé ponechali, a tak nezmizel ani s tím, jak pandemie odeznívala. Platí to i pro Čechy. Podle dat cestovní kanceláře Invia za to může jak covid, tak častější možnost pracovat na dálku. „Někteří naši klienti díky covidové éře objevili možnost vyrážet i na měsíční pobyty, během kterých ale pracují,“ uvádí tisková mluvčí cestovní společnosti Jiřina Ekrt Jirušková.

Zajímavostí je, že ten, kdo pracovat na dovolené nechce, volí v současné době spíš kratší dovolenou, a to mezi sedmi až devíti dny. Počet dovolené na deset, jedenáct nebo dvanáct dní naopak podle dat Invie klesl.

Podle britského serveru BBC to tak mají i jiné státy. V roce 2021 na pracovní dovolenou vyjely tři tisíce Indů. Na workation plánovala loni odjet čtvrtina Kanaďanů. Podle studie, která se dělala v osmi státech, pak na prácdniny plánuje odjet 65 procent z 5 500 respondentů.

I když se něco takového jako pracovní dovolená může zdát kontraproduktivní, odborníci tvrdí, že si lidé právě během pandemie vyvinuli speciální schopnost, jak zkombinovat práci s oddechem. Ti, kdo pracovní dovolenou volí, mluví o různých výhodách, spolu s prací totiž zároveň poznávají nová místa.

Dále se ukazuje, že pokud člověk zvolí tuto cestu, neznamená to, že bude práci flákat. Další průzkum totiž podle BBC ukázal, že se u více než čtyř pětin dotázaných na pracovní dovolené zvýšila produktivita i kreativita. A lépe pracovali se stresem.

Technologie navíc přinášejí dříve netušené možnosti. Vyprávět by o tom mohl například Leoš Mareš, který v listopadu 2020 vysílal Ranní show na Evropě 2 z Malediv. Hned na to v lednu pak také z Maroka. To je něco, co by dříve bylo nemyslitelné, teď se to může stát bez problému.

Letošní průzkum Holiday Barometr, respektive jeho 22. edice, kterou pravidelně dělá Europ Assistance a Ipsos, uvádí, že až 25 procent Čechů se chystá na letošní letní dovolené pracovat. Průzkum v tuzemsku vyzpovídal tisícovku lidí. Během minulého léta to bylo jen 16 procent lidí.

Nejvíce lidí, kteří si užívají prácdnin, je mezi lety 18 až 30 let. Není přitom moc velký rozdíl, kde chtějí lidé workation trávit – 45 procent lidí se na ni chystalo do zahraničí, 41 procent po Česku. Zbytek hodlá využít kombinaci.

Výjimkou nejsou cestovatelé jednotlivci

Pracovní dovolená ale není jediný trend, který se vloudil do dovolenkových návyků Čechů. Projevuje se to například tím, jak daleko od hotelu jsou ochotní se ubytovat. „Z našich dat víme, že zákazníci častěji preferují pobyty přímo u pláže s výhledem na moře. Pro leckoho je ubytování vzdálené 750 metrů od moře už příliš daleko,“ uvádí Jiřina Ekrt Jirušková.

Češi také začali vyhledávat takové hotely, které stoprocentně vyhovují jejich potřebám. Roste tak zájem o ubytování, které je jen pro dospělé, případně o to, kde jsou děti vítané. Podle Invie roste zájem i o soukromé transfery a ubytování se speciální stravou, ať už vegetariánskou, nebo bez lepku či laktózy. To, že jsou Češi náročnější klienti, je znát i na dopravě. Během poslední dekády volilo cestu letadlem o dvanáct procent lidí víc. To vše souvisí s životní úrovní, která se zvyšuje.

Zároveň ale platí, že zatímco si Češi dopřávají větší komfort na místě, při výběru zájezdu se stále orientují podle ceny. A tak zatímco dříve lidé častěji vyžadovali zájezd s odjezdem v pátek či sobotu, dnes jedou klidně i ve všední den, pokud je to levnější.

Trendem je ale také to, že našinci čím dál častěji jezdí na dovolenou sami. Výjimkou nejsou ani senioři. Cestovní kanceláře tak začaly nabízet větší množství jednolůžkových pokojů. „Podíl věkové skupiny od 65 do 69 let se mezi našimi klienty od roku 2013 zdvojnásobil ze dvou na šest procent, stejně jako u lidí ve věku 70 až 74, kterých mezi našimi klienty už není jedno, ale tři procenta. Senioři si s sebou také častěji berou vnoučata,“ říká Jirušková.