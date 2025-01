Prací papírky ji dostali i na Hrad. Ecohaus vyrostl na 30 milionů a přidává další uklízecí produkty

Uložit 0

Před pár lety se rozhodla, že vymyslí prací prostředek, který by byl ideální na cesty. Dnes má firmu, která dosahuje obratu třiceti milionů korun, její prací papírky využívá na šedesát tisíc domácností a ohromuje. Mimo jiné prezidenta Petra Pavla, který ji pozval na setkání v rámci podpory inovativních a mladých podnikatelů.

Ecohaus vznikl jako sturtup, který funguje bez investora. Petra Doubková se rozhodla, že nově vznikající firmu ukočíruje sama. A vypadá, že se jí to zatím daří. K řízení firmy používá moderní nástroje včetně umělé inteligence. Díky tomu se prý může soustředit na objevování a strategický růst. A ten přišel – z prvního roku na druhý její firma vyrostla o 700 procent. „Detailní čísla si zatím nechávám pro sebe, ale mohu říct, že naše podnikání je od začátku finančně soběstačné,“ říká pro CzechCrunch Doubková.

Prací papírky fungují jednoduše. Člověk je vloží spolu s prádlem do pračky – a ty se pak po kontaktu s vodou změní na prací gel. Petra Doubková se s nimi v roce 2022 přihlásila do startupové soutěže Technické univerzity v Liberci, vyhrála a absolvovala dva akcelerační programy. Kromě toho, že její produkty nyní používá šedesát tisíc domácností, buď jako alternativu běžných prostředků nebo jako ideální věc, kterou s sebou vzít na cesty, se během uplynulého roku začaly prodávat také v kamenných prodejnách Rossmann a Globus. K dostání jsou také například na Alze.

„Naše filozofie je jednoduchá – žijeme úklidem našich zákazníků. Na sociálních sítích dokážeme produkty autenticky představit a ukazujeme jejich využití v každodenním životě. Podařilo se nám vzbudit důvěru i zájem. Klíčovým přínosem je pak neustálé vzdělávání zákazníků,“ říká zakladatelka Ecohausu. Na Instagramu dnes mají přes 115 tisíc sledujících, kterým se firma snaží pravidelně ukazovat, jak produkty používat a že to jde rychle, snadno a ekologicky.

Kromě pracích papírků uvedl Ecohaus na trh v uplynulém roce také další produkty. Jsou to svíčky z bio surovin, esenciální oleje či bytové rozprašovače. Nově je to také textil, na kterém firma spolupracuje se sociálním podnikem, který ho vyrábí. V nabídce jsou ručníky, utěrky nebo třeba i župany. Do budoucna je v plánu vytvořit celou sérii netoxických úklidových pomocníků.

„Chceme nabídnout zákazníkům minimalistické, ale účinné řešení pro domácnost. Velkou novinkou letošního roku budou vratné obaly, které podporují cirkulární ekonomiku a zároveň posilují náš závazek vůči udržitelnosti. Baví mě myšlenka, že se tím kruh uzavírá a zákazníci jsou součástí celého procesu,“ líčí Doubková.

Kromě toho má letos vzniknout také interaktivní průvodce pro domácnost. Ten má nabídnout všechny tipy a triky pro úklid. Jeho součástí bude i chatbot Vlaďka, která by měla dokázat poradit s různými zapeklitými otázkami jako třeba jak vyčistit specifické skvrny a podobně. „Vlaďka se jmenuje podle mé paní na úklid, která mi doma vždy nechá krásně čisto a zná spoustu vychytávek,“ vysvětluje zakladatelka značky.

To vše zvládá firma i přesto, že vlastně nemá žádné kanceláře. Všechno se řeší na dálku. „Vše máme v jedné aplikaci, v Asaně, a nasazujeme další AI pomocníky a pokročilé technologie. Snažím se řídit pravidlem, že co nejjednodušší procesy a nastavení, tím lépe,“ říká Doubková, která loni dostala pozvání od prezidenta Petra Pavla na setkání k podpoře inovativních a mladých podnikatelů. Prací papírky tak dost možná využívá i první dáma Eva Pavlová, která je tu dostala darem. Proč by ne, příspěvky na Instagramu pode Doubkové pravidelně lajkuje také bývalá první dáma Dagmar Havlová.