Práci videorozhodčího uvidí fanoušci na mobilu. Německý fotbalový svaz chystá aplikaci se záběry pro VAR

Uložit 0

Když se před pár lety ve fotbale zaváděli videorozhodčí, bylo z toho velké mrzení. Zpomalí a rozkouskuje to hru, jde to proti tradicím, proč se použije na tato rozhodnutí, ale ne na jiná… Jenže dnes už je video asistent rozhodčího neboli VAR v nejvyšších soutěžích standardem. Ještě větší zpřístupnění rozhodovacího procesu nyní chystají v Německu. I na stadionu uvidíte, proč že to neuznali gól vašeho týmu a že to ofsajd opravdu byl.

Fanoušci na bundesligových stadionech by už brzy mohli sledovat video, které pomáhá sudím v rozhodování na hřišti. „Chceme dosáhnout toho, aby lidé na stadionu mohli stejně jako lidé u televize sledovat záběry situací, jež budou posuzovat videorozhodčí,“ oznámil šéf pro inovace v německém fotbalovém svazu (DFB) Jochen Drees. Plány DFB se podle něj dočkají realizace nejdříve v druhé polovině aktuální sezony.

„Musíme například ještě vyřešit otázku televizních práv. A vše musíme nastavit tak, aby fanoušci na tribunách nekoukali celý zápas do telefonů,“ uvedl Drees. Tím navíc německá snaha o větší transparentnost nekončí. DFB také hodlá zveřejňovat komunikaci mezi video asistentem a hlavním rozhodčím: „To vidíme celkem optimisticky, mohli bychom s tím začít dokonce v této sezoně.“

Video asistent rozhodčího je v nejvyšších fotbalových soutěžích už několik let běžnou záležitostí. Od roku 2017 se používá i v Česku, z prvotního testování se od jarní části sezony 2020/21 rozjel na všech ligových utkáních. Prvotní rozpaky, které zavádění videa do fotbalu doprovázely, se během posledních let podařilo úspěšně rozptýlit. Přesto se nevyhne kontroverzím a chybám – tedy v podobě selhání lidského faktoru.

Zřejmě největší aféra kolem VAR se odehrála před pár týdny v Anglii. Slavný Liverpool v utkání na hřišti londýnského Tottenhamu začátkem října prohrál 1:2. Jenže hostům za bezbrankového stavu neuznali gól. Předcházela mu totiž situace na první pohled zavánějící ofsajdem, sudí si tak vyžádal pomoc videa. To měli pod palcem Darren England a Dan Cook, kteří hlavnímu rozhodčímu obratem zahlásili, že videokontrola je hotová, takže verdikt platí.

Průšvih? Nesprávně se domnívali, že oním verdiktem je uznání gólu. Záběry jasně ukazovaly, že o ofsajd nešlo. Následovalo rozhořčení, protesty, především z liverpoolské strany se ozývaly hlasy o opakování utkání. Anebo o vyhazovu pro Englanda s Cookem. Těm se neslavný konec kariéry vyhnul, ale pro další zápas byli suspendováni a prvně jmenovaný nebude po zbytek sezony delegován na zápasy Liverpoolu.