Praha chce dokončit úpravy Smetanova nábřeží. Plánuje změny od Klementina až po Mánes

Zatímco na jedné straně Smetanova nábřeží už jsou zasazené stromy a lidé tu v klidu jezdí na kolech, na té druhé, blíž k řece, se zatím příliš nezměnilo. Úzký chodník tu většinou lemují davy turistů, protože výhled na Prahu nabízí právě tato strana. Město chce úpravy nábřeží dokončit a připravuje projektovou dokumentaci.

„Pracujeme už i na proměně strany u řeky,“ uvedl náměstek pro dopravu Adam Scheinherr. Konkrétně půjde o úsek od Mánesa přes Klementinum až po náměstí Jana Palacha. Hotovo by přitom mohlo být za dva roky. Praha slibuje, že ani poté, co se celý prostor promění, se nic nezmění ani pro automobilovou dopravu.

Na straně u řeky by se podobně jako na straně u Slavie nebo FAMU měly rozšířit chodníky. I tady by je měla zdobit takzvaná pražská mozaika, speciálně navržená dlažba ve tvaru lístečků. Mluví se logicky také o rozšíření chodníku. Právě ten totiž bývá nejvytíženější. A i tady se plánuje oddělený cyklopás. Obojí ale patrně bude záviset na výsledku voleb.

„Věřím, že se v následujících letech najde politická shoda, aby byl projekt realizován,“ říká Scheinherr. Něčemu takovému přitom patrně bude předcházet ještě dlouhá diskuze, a to i o tom, zda na nábřeží také neomezit provoz automobilové dopravy.

Zdroj: IPR Praha Stejně jako na protější straně i u řeky by se měly rozšířit chodníky

O zákazu aut přitom kdysi mluvil například už i primátor Pavel Bém, nikdy k němu ale nedošlo. Nejdál byla současná koalice v době pandemie, kdy tu provoz pro auta uzavřela alespoň v jednom pruhu a uvolnila tak místo pro restaurační zahrádky. Teď auta jezdí po kolejích za tramvají. Místo zůstalo pro obojí.

„Smetanovo nábřeží je historicky velice hodnotný prostor, jehož záměrem nikdy nebylo sloužit výhradně dopravě. Nábřeží má být atraktivní veřejný prostor s pěší promenádou s vyhlídkou na Pražský hrad, kde lidé chtějí trávit volný čas,“ říká náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

Dílčí úpravy chce Praha stihnout ještě do voleb. Konkrétně by se měly tramvajové zastávky doplnit o panely s informacemi o odjezdech MHD. Ty se objeví na zastávkách Karlovy lázně nebo na Palackého náměstí už příští týden. Dokončí se i rekonstrukce přilehlé ulice Karolíny Světlé.

Město slibuje rovněž proměnu další zastávky, a to Staroměstské, kde by se měl podobně, jako se to děje i na mnoha dalších místech v Praze, rozšířit tramvajový ostrůvek.

Zdroj: IPR Praha Cyklostezka povede i v druhém směru

Smetanovo nábřeží prošlo už nyní obrovskou proměnou. Kromě zmíněné mozaiky se chodníky rozšířily, aby tady mohly fungovat například i zahrádky místních podniků. Vedle chodníku vznikl speciální cyklopruh tvořený řezanou tryskovou dlažbou skládanou těsně u sebe, což má dvojí efekt – kolo nedrncá ani neklouže. A je tu i první pražský sražený obrubník se zkosenou hranou, který jde vhod také cyklistům.

Vysadilo se také sedmnáct nových stromů. Jde o jerlín japonský, který je vhodný pro pražské podmínky a nevadí památkářům. Ke stromům je také díky naklonění chodníku sváděná dešťová voda. Kromě toho jsou nově rozložené zastávky. Zatímco stanice před Hollarem se zrušila, jedna přibyla u Národního divadla před křižovatkou, druhá pak u Karlových lázní, kde ve druhém směru chyběla.