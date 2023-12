Praha chystá změny parkování: Elektromobily nově s poplatkem a možnost celoměstské zóny

Uložit 0

Zatímco dřív byla modrá zapovězená úplně, teď je to místo, kde lze v Praze zaparkovat a normálně za stání zaplatit. I to je jedna z věcí, která by se na systému pražského parkování měla změnit. Chystá se rozšířená celopražská zóna, výjimka pro zásobování a zrušit se naopak má stání zdarma pro elektromobily.

Návrh celoměstské reformy parkování měla koalice stran na pražském magistrátě v programovém prohlášení. To ale nikdy nedělá z nápadu realitu, zvlášť když jde o tak ožehavou věc, jako je právě parkování. To znamená, že nyní existují dílčí návrhy, které se ale budou třít nejen v koalici, ale také mezi magistrátem a městskými částmi. Právě ty teď budou mít slovo. Vyjadřovat se k návrhu celopražské reformy, kterou představil náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib, se mohou do 17. ledna. A magistrát slibuje, že k jejich požadavkům přihlédne.

Pravděpodobné ale je, že si Pražané za parkování připlatí. Byť cenová politika nové modré zóny ještě nebyla nastavená, ve hře je, že částka za parkování se bude skládat ze dvou položek – první se bude platit magistrátu, druhá městské části. Pravomoc určit si svoji část poplatku by přitom měly mít právě městské části.

Stejně tak bude na městských částech, zda dají rezidentům na výběr jako nyní – buď si budou moci zaplatit kartu pro pár ulic přilehlých k bydlišti, nebo na celou městskou část.

Parkování na modré zóně po uhrazení poplatku skrze aplikaci by mělo skončit. Modrá by měla být chráněná opravdu jen pro rezidenty, ti ostatní si budou muset vystačit se zónou oranžovou nebo fialovou. Rezident by ale nejspíš mohl pořídit hodinový kredit, ze kterého by mohl platit stání pro rodinu, návštěvy nebo i pro řemeslníky. Kromě rezidentů by mohly mít výjimku na modré carsharingové vozy, které by se řídily vlastním ceníkem. A také závozníci. Ti by mohli na modré stát krátkodobě.

Praha také připustila možnost, že by zavedla celoměstskou zónu. To by znamenalo, že ten, kdo si ji zaplatí, bude moci na základě paušálu stát ve fialových zónách. Jak v případě závozů, tak i celoměstské zóny by platilo, že cena se bude odvíjet od vozu, za který se má služba zaplatit. Nejvýhodnější poplatek by měly elektromobily, pak auta s novější emisní normou.

Elektromobily by ale v novém systému měly značnou nevýhodu. Až doteď platí, že jsou poplatku za parkování ušetřeny, nově by platily za rezidenční kartu podobně jako všichni ostatní. Ve hře jsou ale i speciální parkovací úseky elektrozóny. A novinkou pro rezidenty je také možnost zvolit měsíční splátku.

Náměstek pro dopravu Hřib říká, že jednotlivé návrhy vychází z toho, co si městské části v minulosti přály. „V podobě, v jaké jsme návrh městským částem odeslali, respektujeme jejich dosavadní požadavky, které vyplynuly z neformální diskuze s jejich zástupci,“ uvedl. Kromě 57 městských částí můžou dokument připomínkovat také ministerstva dopravy a vnitra, Policie ČR a také odbory pražského magistrátu.

Ten začal řešit také zpoplatnění vjezdu do vybraných ulic v historickém centru. Hovoří se přitom například o Smetanově nábřeží nebo o části Malé Strany. Cílem má být hlavně to, aby ve vybraných úsecích nedocházelo ke zpožďování tramvají, které stojí za kolonou aut. Podle magistrátu se tak snižuje kvalita celé MHD, kterou je nutné držet na vysoké úrovni, aby ji cestující využívali. „Jedná se prakticky o bezprostřední okolí dvou klíčových úseků kolejí v délce zhruba kilometru,“ argumentuje město.

Od opatření si slibuje také bezpečnější dopravu tam, kde je vysoká koncentrace chodců, nebo snazší rozvoj například bezbariérových zastávek.