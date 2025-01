Praha dostala na příspěvcích od developerů už 1,8 miliardy. Teď je chtějí i Hradec Králové a Olomouc

Uložit 0

Před dvěma lety zavedlo hlavní město pravidla pro developery, která obsahují i povinnost přispívat na občanskou vybavenost. Když chtějí firmy stavět, musí zároveň investovat třeba do školek, chodníků nebo kanalizace. Spolupráce se osvědčila a teď by takzvané kontribuce ráda zavedla i další města.

Čím větší projekt, tím víc to obec stojí. Pokud v jejím katastru vzniká několik obytných domů, je to právě obec, kdo je pak napojuje na zbytek existující výstavby a zajišťuje také potřebnou občanskou vybavenost. A to všechno je velmi nákladné. Spolupráce mezi samosprávou a developerem proto přenáší část těchto nákladů na soukromníka, přičemž je dopředu dané, co si obec přeje. Na základě toho pak vznikne smlouva, ve které se developer zaváže, že přispěje třeba právě na zbudování nové školy.

Takzvané kontribuce mají nyní v plánu zavést i Olomouc či Hradec Králové. Cílem je nastavit jasná pravidla, která se budou týkat developerských záměrů. „Transparentnost a předvídatelnost usnadňují plánování projektů a zrychlují procesy. Kontribuční smlouvy tak přispívají nejen k udržitelnému rozvoji města, ale také ke zvyšování kvality života obyvatel,“ líčí pro CzechCrunch náměstek primátorky Hradce Králové Lukáš Řádek.

Každá nová výstavba podle něj zatěžuje infrastrukturu a smlouvy jsou skvělým nástrojem, jak v lokalitě zajistit vše potřebné. Developeři na to podle dohody buď přispějí a město se o realizaci postará samo, nebo potřebnou infrastrukturu sami postaví.

Načítám další článek...