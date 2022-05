Praha postaví na Nových Dvorech bydlení pro samoživitelky a seniory. Další budou následovat

Letos v dubnu vyšla analýza, podle které je v Praze nejmenší nabídka bytů k pronájmu za posledních osm let. Může za to zdražování hypoték, návrat studentů do škol i válka na Ukrajině. Nájmy zároveň stouply – v hlavním městě až o osmnáct procent, a tak to pro nízkopříjmové skupiny nejsou zrovna nejlepší výhledy. V budoucnu se o ně chce ale postarat samo město. Praha v příštích deseti letech plánuje postavit šest až osm tisíc bytů. Teď rada schválila výstavbu pětačtyřiceti nových bytů na Nových Dvorech.

Praha chce tímto projektem cílit na matky samoživitelky, seniory či potřebné profese pro město. Ti by měli získat nové bydlení v domě na městských pozemcích, konkrétně v Durychově ulici. Stavbu bude mít na starosti Pražská developerská společnost, která vypracuje ověřovací studii stavby, následně bude vypsáno výběrové řízení na projektové práce a přípravu dokumentů potřebných pro územní rozhodnutí.

Podobných projektů by na Nových Dvorech mělo vzniknout vícero. Dohromady chce jen do této lokality metropole soustředit na dvě tisícovky městských nájemních bytů. Lokalita je vhodná i proto, že tady město vlastní souvislé pozemky. Očekává se také, že se místo bude dále rozvíjet, a to například společně s novou, čtvrtou linkou metra. Takzvané „déčko“ by zde ostatně mělo mít i jednu ze stanic.

„Nové Dvory jsou lokalitou, která je pro takové projekty jako stvořená. Město tu vlastní rozsáhlé pozemky a povede sem metro D. Chceme tu proto vytvořit živou městskou čtvrť. Praha musí zůstat městem pro všechny, nejen pro bohaté. Dostupné bydlení je pro to základním předpokladem,“ uvedl náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

V budoucnu by na Nových Dvorech měly vyrůst i další bytové projekty a také mateřská či základní škola, centrum pro obchody a služby i prostor pro rekreaci.

Když ne nájem, tak družstvo

Pražský magistrát v minulosti schválil i další projekty. Dva bytové domy by měly vyrůst například na Černém Mostě, ve kterých bude osmadvacet bytů a pro město je postaví Trigema Building. Dva byty jsou určené speciálně pro tělesně postižené.

Další projekt, tentokrát pro družstevní bydlení, vznikne v Radlické ulici v Praze 5. Konkrétně půjde o dva bloky domů s 266 byty. Tentokrát tím město míří na lidi, kteří nedosáhnou na podporované městské nájemní bydlení a zároveň jsou schopní získat a zaplatit hypotéku. Třetina bytů pak bude sloužit městu opět pro nájemní bydlení.

Cílem výstavby všech těchto různých forem bydlení je zmírnit bytovou krizi, která panuje v Praze už několik let. „Bytový projekt na Nových Dvorech je jednou z prvních vlaštovek městského nájemního bydlení, kterým město získá dostupné byty. Pražská developerská společnost pracuje na desítkách takových záměrů,“ uvedl Hlaváček, podle kterého tak město plní dluh za léta, kdy metropole byty privatizovala a vlastní nestavěla.

Ceny nemovitostí v Česku mezitím i nadále rostou. Meziročně zdražily o 20,6 procenta, což je nejvíce za jedenáct let HB Indexu Hypoteční banky. V Praze nyní stojí metr čtvereční v průměru bezmála 146 tisíc korun. Zatímco v Německu je na pořízení nového bytů potřeba šest ročních platů, v Česku je to dvojnásobek.

Důvodem je mimo jiné nedostatečná výstavba, kdy poptávka dlouhodobě převyšuje nabídku. V Praze se staví okolo pěti tisíc bytů ročně, potřebovala by přitom dvojnásobek. „Problém se každý rok zvětšuje, kdyby se teď na trhu objevilo dvacet tisíc bytů, zapráší se po nich. Ideálně bychom tedy měli nějakou dobu stavět patnáct tisíc bytů ročně, pak by problém mohl zmizet a mohlo by se to i podepsat na ceně,“ uvedl pro CzechCrunch ředitel pražského Institutu plánování a rozvoje Ondřej Boháč, se kterým jsme mimo jiné dělali i rozhovor.