Praha s dopravou sází na jednu kartu. Přes Lítačku mají lidé platit i za sdílená kola a auta

Dosud byla Lítačka synonymem pro cestování tramvají, metrem nebo autobusy. V budoucnu by ale její aplikace mohla zvládnout kompletní pohyb po Praze, včetně půjčování sdílených kol či objednání taxíku. Alespoň takový je záměr současného vedení metropole.

Pokud se ho podaří uskutečnit, aplikace PID Lítačka má do budoucna v jednom prostředí umožnit lidem zaregistrovat se pro všechny možné druhy dopravy naráz. A z jednoho místa je zároveň i objednávat a platit. Kromě území hlavního města by to mělo fungovat i všude tam, kde jezdí spoje Pražské integrované dopravy, tedy i ve Středočeském kraji.

Praha si představuje, že tak urychlí a zjednoduší využívání různých druhů dopravy. Od sdílených kol a aut až po taxíky nebo parkování. Uživatel nebude pro každou službu dokazovat, kdo je, nebo například znovu registrovat řidičský průkaz. V ideálním případě si prostě naplánuje trasu, vybere dopravní prostředek a zaplatí přímo za všechny využívané služby od jakékoliv zapojené firmy v jedné mobilní aplikaci.

Pilotní projekt bude realizovat městská společnost Operátor ICT, smlouvu s ní teď schválila rada hlavního města. Plán je úplně na počátku, město zatím v zastoupení Operátora ICT vyjednává s některými firmami. Má jít o organizace, které nabízejí kola, auta, elektrické skútry, ale třeba i parkování.

„Prozatím to bylo 12 subjektů a máme od nich předběžný zájem se do systému zapojit,“ hlásí Jana Buraňová, tisková mluvčí Operátora ICT. Kdo přesně se do projektu skutečně zapojí, není ještě jasné.

„V první fázi bude naším úkolem vyjednat podmínky integrace jak z technického pohledu, tak z toho byznysového. Následovat bude fáze, kdy se navrhne architektura systému, aby výsledné řešení poskytlo možnost zprostředkovat služby od co nejvíce poskytovatelů,“ vysvětluje Buraňová.

Co se týče parkování, pro něj město připravilo samostatný projekt, který by se do aplikace měl zapojit o něco později. Plánuje vznik vlastní databáze parkovišť a využití jejich kapacity. Díky němu by PID Lítačka měla řidiče navigovat k nejbližšímu volnému parkovacímu místu, takže by zbytečně nejezdili k plným parkovištím a neztráceli čas hledáním volných parkovacích míst až tam, kam chtějí jet.

Takový systém by podle představ odborníků snížil počet aut ve městě a přiměl lidi k většímu využití veřejné dopravy. „Z území Středočeského kraje do Prahy denně dojíždí až 300 tisíc lidí,“ vysvětluje primátor hlavního města Zdeněk Hřib. Systém zároveň poskytne data o využití parkovací kapacity pro samosprávy při plánování budoucích kapacit P+R parkovišť a s tím spojené vytíženosti místních komunikací. Později do databáze přibudou i středočeská parkoviště.

Foto: PID Sdílená kola společností Nextbike a Rekola

Už v předchozích projektech město prokázalo, že se sdíleným dopravním prostředkům umí otevřít. Od loňského podzimu Praha nabídla možnost na krátkou dobu zdarma šlápnout do pedálů sdílených kol lidem, kteří mají předplacený kupon na hromadnou dopravu. A v létě projekt prodloužila.

S Operátorem ICT město během příštích pár dnů podepíše smlouvu. Pokud vše půjde podle plánu, reálně si lidé budou moct vyzkoušet rozšířenou verzi aplikace, která zahrne i sdílené dopravní prostředky, asi za 20 měsíců. To bude nicméně zkušební verze.

Celkově má pilotní projekt čtyři etapy trvající dohromady 28 měsíců. První dvě se věnují detailnímu zpracování architektury systému a vývoji softwaru pro jednotnou registraci a platbu uvnitř PID Lítačky. „Vlastnímu testování se bude věnovat třetí etapa a závěrečná je určena pro zkušební provoz,“ vysvětluje projektový manažer Operátora ICT Vojtěch Štěch.