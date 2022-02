Sdílená kola i koloběžky se v posledních letech staly běžnou součástí ulic hlavního města, ne vždy se ale jejich užívání obejde bez problémů. Pražský magistrát proto připravil nové znění memoranda, které chce uzavřít s poskytovateli sdílených kol. V pondělí jeho znění posvětili i městští radní. Provozování kol čekají přísnější podmínky, největší hráči Rekola a Nextbike i tak změny kvitují. Memorandum však neřeší elektrokoloběžky, u kterých chce Praha docílit, aby za ně provozovatelé museli městu platit.

Město již memorandum s poskytovateli sdílených dopravních prostředků uzavřelo v minulém volebním období. Současná koalice ho v roce 2019 vypověděla firmě Lime, která provozuje v ulicích metropole sdílené elektrokoloběžky a která podle vedení magistrátu porušovala podmínky dohody. Nyní magistrát na základě ohlasů veřejnosti i městských částí připravil obsáhlejší znění memoranda, jež nahradí to původní.

Jedním z nových požadavků je například definování lokalit, kde bude město po provozovatelích požadovat nemožnost parkování jejich kol. Konkrétně se má jednat o okolí některých ministerstev, další budovy se zvláštní ochranou a také parky, jmenovitě Stromovku, Letenské sady, Petřín, Vítkov a oboru Hvězda.

Náměstek primátora Adam Scheinherr zároveň zmínil další zpřísnění podmínek pro provozovatele jako požadavek na rychlé odstranění špatně zaparkovaných kol, infolinku v českém jazyce či povinnost mít pojištění zodpovědnosti za škody způsobené uživateli sdílených kol. Největší provozovatelé sdílených kol v Praze podle Scheinherra již předběžně vyjádřili ochotu dokument podepsat. Rekola a Nextbike s městem už spolupracují, lidé s předplaceným kuponem na Lítačku si je mohou na 15 minut zdarma půjčit několikrát denně.

Vítek Ježek, zakladatel a ředitel bikesharingu Rekola Foto: Rekola

„S magistrátem jsme byli v kontaktu po dobu přípravy, stejně jako ostatní zástupci bikesharingů v Praze. Ač se k nám ještě nedostalo schválené znění, nepředpokládáme nějaké překvapení, a tak ho budeme moci podepsat,“ říká pro CzechCrunch Vít Ježek, zakladatel a ředitel Rekol.

Nové memorandum chce v hlavním městě podpořit také Nextbike. „Formálněji nastavuje minimální standardy služby, které by mělo vyžadovat každé město. Tyto požadavky se snažíme splňovat už od doby, co jsme v Praze sdílená kola začali provozovat v roce 2020, a tak to z našeho pohledu není nic nového,“ komentuje pro CzechCrunch Tomáš Karpov, provozní ředitel.

Oba se shodují na tom, že provozovatelé sdílených kol obecně s novými pravidly nemají problém, ale že problém je na straně elektrokoloběžek. „Je vhodné říct, že dlouhodobě s bikesharingem nebývá problém. Slýcháváme spíše problémy s elektrokoloběžkami, které nejsou součástí memoranda. Jako zastánce dohod a dlouhodobých řešení doufám, že jejich poskytovatelé a magistrát najdou společnou řeč,“ popisuje Ježek.

„Uvidíme, jestli memorandum podepíšou i provozovatelé elektrokoloběžek. Jako celek by to poté mohlo přinést pouze pozitivní změny. Podle nás by měli podléhat stejným pravidlům, protože část veřejnosti hází obě služby do jednoho pytle a my nechceme být součástí negativního veřejného mínění, ačkoliv budeme dodržovat všechna domluvená pravidla,“ doplňuje Karpov.

Lime je připraven pravidla pro kola aplikovat i na koloběžky

Nově schválené memorandum se sdílených koloběžek netýká. Jejich největší provozovatel Lime čelí v metropoli dlouhodobě kritice, podle Scheinherra provozovatelé koloběžek nechtějí na memorandum přistoupit. „Jednáme s nimi, ale bohužel na ně nemáme žádnou páku, takže v podstatě s nimi nic nezmůžeme,“ řekl Scheinherr.

„Memorandum v Praze uzavíráme pro elektrická sdílená kola. I když se memorandum na koloběžky nevztahuje, tak podmínky v něm obsažené se budeme snažit aplikovat i na koloběžky Lime. To znamená, že vše, co Praha požaduje pro sdílená kola, automaticky aplikujeme i pro sdílené koloběžky. S panem náměstkem se naopak snažíme sednout k jednomu stolu, ale za poslední rok se nám to nepodařilo,“ reagoval pro CzechCrunch Václav Petr ze společnosti Lime.

Elektrické koloběžky značky Lime v Praze Foto: Praha 3

Podle jeho slov Lime s ostatními provozovateli sdílené mikromobility vytvořil pracovní skupinu a plánuje obcházet jednotlivé městské části s provozním plánem, který by určoval místa k parkování, omezoval rychlost v místech s vyšší koncentrací chodců a podobně. Podobnou spolupráci už má provozovatel koloběžek od loňského léta nastavenou s Prahou 3.

„Odezva je nad míru pozitivní. Věřím, že se nám to podaří i v ostatních městských částech. Největší výzvu vidíme ve vnímání parkování sdílených prostředků. Praha 3 vytyčila na sedmi kilometrech čtverečních přibližně 200 parkovacích míst. Uživatel má tedy stále možnost zaparkovat relativně blízko cílové destinaci, ale zároveň nemůže parkovat kdekoliv. Toto je nastavení, které je optimální a jednotlivé městské části by nám nejvíce pomohly, když by ve spolupráci s námi tato místa vytvářela,“ doplňuje Petr.

Praha se chystá zpoplatnit provozovatele elektrokoloběžek

Samotný magistrát má však s provozovateli elektrokoloběžek trochu jiné plány. Podle Scheinherra se chce Praha inspirovat v Hradci Králové, který nedávno schválil vyhlášku, podle které musí provozovatelé za kola a koloběžky s přídavným elektromotorem platit za každý zabraný metr čtvereční denně tři koruny.

Praha v minulosti podle Scheinherra ve vztahu k elektrokoloběžkám usilovala o něco podobného, ale narazila u ministerstva financí, které se vyjádřilo v tom smyslu, že to není možné. Platnost postupu nicméně nyní Hradci Králové potvrdilo ministerstvo vnitra, které chce Praha oslovit a v případě kladného stanoviska jít stejnou cestou. „Očekávám, že v tomto týdnu odešleme dotaz na ministerstvo vnitra a bude záležet, jak rychle nám odpoví,“ řekl náměstek.

S přispěním ČTK.