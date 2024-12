Praha voní po skořici i mazací tramvaji, hlásí manželé z Polska, kteří tu míchají netradiční parfémy

Uložit 0

Víc pražské místo byste asi těžko dokázali najít. Butikové vonné studio Perfumed Prague se totiž nachází nedaleko Betlémského náměstí a na dohled od Karlova mostu. Právě takovou lokalitu a voňavý byznys založený na tom, že si v něm vůně míchají zákazníci sami podle svých preferencí, si před téměř deseti lety vysnili manželé Olga Dworzycka a Borys Kudela. Za tu dobu se rozrostli o showroom na Letné i vlastní produkty a voňavé výtvory začali dělat na zakázku třeba i pro vedení metropole. „Všech spoluprací si ceníme, ale Praha, to je naše srdcovka,“ říká pár původem z Polska.

„Mám pocit, jako bych byla pořád těhotná. Jsem zvědavá, jaké to bude, až jednou doopravdy budu,“ směje se Olga Dworzycka v útulném studiu Perfumed Prague u Karlových lázní. Chvíli předtím projeli ulicí popeláři a zkušené parfumérce, respektive jejímu nosu, to samozřejmě neuniklo. Má to tak od dětství a citlivý čich bylo to, co ji společně se zájmem o chemii, který okoukala od své maminky, navedlo k parfémům. Odvrácenou stranou je ale to, že si uvědomuje nejen mnoho vůní, ale i pachů, které většina z nás jen tak přejde.

„Doma to proto funguje tak, že uklízení myčky nebo pračky je moje práce,“ směje se pro změnu její manžel Borys Kudela, který je sice nedílnou součástí společného byznysu, jak ale říká, jeho čich není tak citlivý a víc toho vydrží. A tak má na starost třeba výrobu svíček, která zpočátku zas až tak voňavá není. „Jen si představte, jaké to je jet s ní tramvají,“ rýpne si láskyplně do své ženy.

Jejím královstvím je právě staroměstské studio, kde se zákazníky míchá vůně podle jejich přání. Velký, masivní stůl v něm obklopují police, které ukrývají na dvě stovky nejrůznějších vonných esencí pocházejících z parfumářské mekky, jihofrancouzského městečka Grasse. Ostatně svému řemeslu se tam učila i Olga Dworzycka, poté, co parfumérství vystudovala i doma ve Varšavě. „Máme tam spolupracující laboratoře, které nám zpracovávají suroviny, co jim pošleme. Ty sbíráme z celého světa, vždycky ale, než je použijeme, projdou přes Grasse,“ popisuje Dworzycka.

