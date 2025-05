Dává remake Lilo & Stitch od Disneyho smysl? Film porazil i Toma Cruise a míří k miliardě dolarů

Uložit 0

Není to poprvé, co se roztomilá příšerka z vesmíru (tedy nebezpečná zbraň) v kinech utkala s novinkou Toma Cruise. V létě roku 2002 na velká plátna ve Spojených státech ve stejný den vyrazily animovaný film Lilo & Stitch i sci-fi Minority Report. Cruise tehdy s přehledem vyhrál, letos se ale situace otočila, a přestože se daří jak hrané verzi Disneyho „klasiky“, tak poslednímu Mission: Impossible, první z nich míří k velmi vysokým tržbám. Jak se mu to podařilo?

Sice ne ve svém poselství o důležitosti soudržnosti rodiny, ale jinak je to svým způsobem cynický film. Disney před lety přišel s nápadem adaptovat svoji starší animovanou tvorbu do hrané formy – technicky už v 90. letech, ale mluví se hlavně o titulech počínaje Zlobou z roku 2014 – a okamžitě na nich začal vydělávat obří sumy. Studio vsadilo na co možná nejbezpečnější investici, tedy kombinaci nostalgie, světoznámých postav a ověřených příběhů s minimálními změnami.

Lilo & Stitch v tomto ohledu trochu vystupuje z řady – původní animovaný film vznikl jako pokus rozšířit tvorbu Disneyho za hranice postav z legend, folkloru nebo klasické literatury. Sice uspěl, vždy ale platil za podivného outsidera mezi Aladinem, Lvím králem, Pinocchiem, myšákem Mickeym, Sněhurkou, Zvířetem, Mauglím a dalšími. Mnozí také očekávali, že převedení šílené animované postavičky do fotorealistické podoby v hraném filmu nebude fungovat.

Lilo & Stitch ale dnes patří de facto mezi stálice Disneyho portfolia. V průběhu posledních dvou dekád neustále získával nové malé diváky a server Variety poznamenává, že prodeje plyšových hraček, pyžam, spacáků a dalších tematických předmětů i při absenci jakéhokoliv nového příběhu chlupatého mimozemšťana generují miliardové tržby.

Nabízí se tu srovnání s nedávnou Sněhurkou, která s příjmy 200 milionů dolarů při čtvrtmiliardovém rozpočtu propadla kvůli zpackané marketingové kampani, mizerným recenzím a nezájmu o milionkrát zpracovaný příběh. Zato Lilo & Stitche provází pověst jedné z nejlepších hraných disneyovek. Přestože recenze filmu vytýkají obroušené hrany oproti předloze a ztrátu jejího kouzla, emoční jádro novinky prý stále funguje a některé změny její vyprávění oživují.

Lilo & Stitch, příběh o nelegální mimozemské zbrani, co se objevila na Zemi v malé havajské komunitě, také nachází rovnováhu mezi nostalgií a modernitou. Ty nejúspěšnější hrané remaky adaptují animované snímky z 90. let, které mají mnozí stále v poměrně živé paměti.

Neúspěšné filmy Mary Poppins se vrací, Dumbo nebo Malá mořská víla naproti tomu vycházely z poměrně starých předloh, někdy z osmdesátých, u létajícího slona dokonce ze čtyřicátých let. Podívat se na živějšího, chlupatějšího Stitche vyrazili i mileniálové a Gen Z, nebylo třeba doufat v zájem starších rodičů a prarodičů.

To vše dohromady znamená, že Lilo & Stitch za premiérový víkend ve Spojených státech utržil 183 milionů dolarů, čímž pokořil předchozí rekord, shodou okolností stanovený dalším blockbusterem Toma Cruise, Top Gunem: Maverick se 160 miliony dolarů za první čtyři dny. Globálně pak snímek od minulého čtvrtka utržil 341 milionů dolarů – výrazně více než animovaná předloha za celou dobu v kinech. Odhaduje se, že Disney má dobrou šanci na další miliardový titul.

V takovém srovnání nemělo šanci ani vyvrcholení legendární akční ságy Mission: Impossible. Osmý film s podtitulem Poslední zúčtování i přes nekonzistentní ohlasy přitáhl diváky, kteří si nechtěli nechat ujít dost možná poslední běh Ethana Hunta. Suma 190 milionů dolarů za celosvětový premiérový víkend je pro tuto franšízu velice dobrý výsledek – lepší, než měl kterýkoliv předchozí díl. Akční snímek má ale zkrátka menší cílové publikum.