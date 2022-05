Praha vybírá nový hlas pro MHD, vybrat ho můžete i vy. Majitelka toho současného jde do důchodu

„Snažila jsem se do hlasu vnést to, co sama potřebuji pro život. Klid, harmonii a pohodu, něco proti agresi a neklidu. Moji přátelé říkají: Stačí mi projet se dvěma stanicemi, díky tomu se uklidním a zase jdu,“ vyprávěla pro Českou televizi hlasatelka Dagmar Hazdrová. Ta se stala součástí každodenních životů obyvatel Prahy. Namluvila totiž hlášení do tramvají i autobusů. Teď jde Hazdrová do důchodu a pražský dopravní podnik hledá někoho, kdo by ji důstojně zastoupil.

Ve hře o nový hlas pražské MHD jsou čtyři možnosti. Dvě mužské a dvě ženské. Na jejich výběru se přitom mohou podílet sami cestující. Pražský dopravní podnik se totiž rozhodl udělat anketu. Hlasovat je možné jednoduše na jeho stránkách.

Čtveřici už předvybrala odborná komise složená z odborníků z Ústavu pro jazyk český, Českého rozhlasu, Kabinetu hlasové a mluvní výchovy DAMU a také legenda městské hromadné dopravy, tedy sama Hazdrová, kterou je v dopravních prostředcích slyšet už od roku 1996.

„Hlasy se vám nejspíše budou zdát povědomé, slyšeli jste je v dabingu nebo na divadelních představeních. Jejich identitu ale odhalíme až po skončení ankety, aby jména neovlivňovala rozhodnutí,“ popsal dopravní podnik. Vybírat mohou lidé až do 19. června.

Vítěz následně namluví všechna provozní hlášení i názvy zastávek na všech tramvajových a autobusových linkách, a to jak v městském, tak i příměstském provozu. Dohromady je jich asi deset tisíc. A nová budou přibývat. Nahrávky se totiž musí průběžně doplňovat.

Čtyři hlasy je ale možné slyšet už teď. Na zkoušku jsou v běžném provozu, a to na vybraných spojích tramvaje číslo 9 mezi Sídlištěm Řepy a Spojovací a také na autobusu 136 mezi Sídlištěm Čakovice a Jižním Městem. Každý hlas je nahraný v jedné tramvaji a jednom autobusu. Vozidla na sobě mají speciální QR kód. Když ho cestující nasnímají, dostanou se k hlasování.

Anketu dopravní podnik nepoužívá poprvé. Nedávno nechal cestující hlasovat také o tom, jakým směrem chtějí mít nastavenou jednosedačku v pražském metru. Zda do uličky nebo směrem k protilehlé dvousedačce.

Čestná občanka

Dagmar Hazdrová se nedávno rozhodla s nahráváním skončit. Osmaosmdesátiletá dáma už je ostatně v důchodu. Letos se mimochodem stala čestnou občankou Prahy. Ne snad kvůli přispění k orientaci v pražské dopravě, ale především kvůli práci pro Československý rozhlas v roce 1968. „Vysílala tehdy bez přestávky 52 hodin v rozhlase, dokud ji Rusové nevynesli ze studia i se židlí,“ uvedl náměstek pro dopravu Adam Scheinherr.

Netradiční výběrové řízení na hlas se netýká pražského metra. To je zatím svými hlasateli plně saturováno. Změní se to s „déčkem“. Každá linka mluví jiným hlasem. Na A patří Světlaně Lavičkové, na B mluví již zesnulá Eva Jurinová, na C hlásí stanice muž, a to Tomáš Černý.

Nový hlas pro tramvaje a autobusy začal dopravní podnik vybírat už v roce 2019, nakonec to ale kvůli pandemii odložil. Osloveny byly desítky moderátorů i herců obou pohlaví. Nahrávky pak společnost s organizátorem pražské dopravy ROPID a magistrátem otestovaly. Hlasy, které obstály, postoupily do semifinále. Odborná porota z nich vybrala finálovou čtyřku.