Praktický kombík, či manažerské SUV. Driveto umožňuje firmám pružně měnit vůz dle jejich potřeb

Nemít k dispozici vlastní automobil je pro celou řadu podnikatelů a jejich byznys nepředstavitelná věc. Jenže provoz, ale především pořízení automobilu bývá nepříjemně vysokou položkou v nákladech. Cestou, jak se tomuto výdaji vyhnout, může být operativní leasing. I z toho důvodu jsou zástupci z řad malých a středních podnikatelů velmi důležitými klienty i pro Driveto. To nabízí služby založené na flexibilitě a rychlosti, které mohou řadě firem vytrhnout trn z paty.

Své klientské portfolio má Driveto jasně narýsované. „Firemní zákazníci tvoří padesát procent našich klientů, druhá půlka jsou fyzické osoby a OSVČ. Vzhledem k tomu, že neposkytujeme velké flotily vozů, jsou pro nás právě majitelé menších a středních firem důležitými zákazníky,“ vysvětluje Adam Szabó, výkonný ředitel Driveto.

I proto se společnost snaží nabízet tomuto segmentu takové vozy, které přesně odpovídají jeho potřebám. V nabídce jsou modely výrobců, jako je Škoda, Volkswagen, Hyundai či Kia. Zákazník tak může své potřeby spojené s podnikáním odbavovat z praktických automobilů typu Hyundai i30 či Kia Ceed SW, může si však zvolit vozy z vyšších tříd, jako je Škoda Kodiaq, Volvo XC40 či Volkswagen Arteon, nebo sáhnout po modelech, které odvezou a zároveň reprezentují. Mezi ně patří modely A7 či Q8 od Audi či X5 od BMW.

Přímo u menších podnikatelů dlouhodobě vedou zejména koncernové značky Škoda a Volkswagen. „Pro management firem jsou velmi populární buď Kodiaqy ve vyšších výbavách – například Sportline či Laurin & Klement –, nebo prémiovější modely jako například Audi Q7, Q8 nebo Volvo XC90,“ vysvětluje Szabó rozdílné preference jednotlivých typů zákazníků.

Foto: Driveto Adam Szabó, výkonný ředitel startupu Driveto

Například zmíněnou i30 v kombíku si lze pořídit od 6 590 korun měsíčně. Kodiaq je nabízen od 13 450 korun měsíčně a Q8 od 27 390. Cenové rozpětí, za které jsou vozy poskytovány, je tak skutečně široké a měl by si díky tomu vybrat opravdu každý.

Vybraný vůz klienti parkují před svou firmou v průměru dva roky a následně si jdou u Driveta pro jiný automobil. Nicméně Driveto umožňuje být v přístupu k firemním flotilám daleko flexibilnější. Vozidlo je tak například možné měnit za jiné, které lépe odpovídá aktuálním potřebám společnosti.

Driveto totiž nabízí dvě varianty flexibilních pronájmů. „Zákazník si může vybrat úplnou flexibilitu s výpovědní dobou 30 dní, případně zvolit tzv. min-term, kdy po uplynutí šesti měsíců opět může vůz vrátit do 30 dnů, aniž by mu hrozila pokuta,“ říká Szabó. Zákazníci díky tomu mohou upravovat počet vozů ve firemní flotile, případně regulovat náklady s ní spojené výměnou jednotlivých vozů za levnější alternativu, přičemž pro konzervativní klienty je stále v nabídce možnost pronajmout si vůz i na klasické fixní období.

Auto není levná věc, ale zároveň je pro některé firmy zásadní ho mít k dispozici. V turbulentní době je pro ně flexibilita důležitější než v klidovém období.

Podle Szabó je tato nabídka z pohledu Driveta to nejzásadnější, a to zejména v současné době, kdy vstupy zdražují, firmy jsou nuceny šetřit a toto je cesta, jak si mohou pomoci. „Nejvíce to vidíme u menších a středně velkých firem. Auto není levná věc, ale zároveň je pro některé firmy zásadní ho mít k dispozici. V turbulentní době je pro ně flexibilita důležitější než v klidovém období. Driveto jim pomáhá více řídit jejich náklady na pořízení vozu,“ připomíná Szabó.

S flexibilitou souvisí i ta výhoda, že je Driveto schopné dodat vybrané vozy do tří dnů od uzavření smlouvy, kterou je možné sjednat a podepsat zcela online. Je však nutné počítat i s některými omezeními. „Co se týče počtu aut, máme omezení maximálně 10 vozů na klienta, ale jsme ochotni dělat i výjimky. Jinak máme vozy omezeny ročním nájezdem kilometrů a maximální dobou, kdy je vozidlo možné užívat, což je až tři roky,“ říká Szabó.

Jak Szabó již dříve v rozhovoru pro CzechCrunch řekl, i pro Driveto bylo poslední období náročnější, byť výsledky mohly být ještě horší. „Dopředu jsme očekávali, že letošní rok nebude v růstu tak agresivní jako ty předchozí, ale v číslech se náš byznys navzdory dění na trhu drží relativně stále dobře,“ řekl Szabó.

Společnost se snažila maximálně vytěžit svou největší přednost, tedy flexibilitu a rychlost dodání, a co nejvíce se přizpůsobit potřebám zákazníků. A v tom chce pokračovat i nadále, aby co nejlépe porozuměla tomu, jak konkrétně službu nastavit tak, aby firmám co nejvíce pomáhala.