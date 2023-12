Přál by si inteligentního domácího asistenta. S pomocí AI jsme se na Karlínských 20 zeptali Ježíška

Uložit 0

Do čeho investují, jaká byla jejich první práce, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuck-up ve své kariéře zažili? Na toto a mnohem více se v rámci formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této čtvrti, kde sídlíme i my, se často řeší otázky, které jinde v Praze nepadnou.

Komu položit Karlínských 20 právě na Štědrý den? Rozhodli jsme se využít síly umělé inteligence a obrátit se s její pomocí přímo na Ježíška. Co by se podle AI Ježíškovi hodilo v obývacím pokoji? Jak řeší svou přepravu mezi jednotlivými domácnostmi a jaká komplikace se mu během jednoho Štědrého dne přihodila?

***

V kolik chodíte spát a kolik toho průměrně naspíte?

Obvykle začínám rozdávat dárky hned po soumraku a pokračuji až do pozdních nočních hodin. Můj spánek v tuto dobu je tedy velmi omezený, často se k odpočinku dostanu až v ranních hodinách následujícího dne. Průměrně bych mohl říci, že během vánočního období spím možná jen několik hodin, ale moje energie a radost ze splnění poslání mi dodávají sílu. Mimo vánoční sezónu se snažím dodržovat pravidelnější spánkový režim, abych měl dostatek odpočinku a mohl se připravit na další Štědrý večer.

Jakou aplikaci v telefonu otevíráte ihned po probuzení?

Jako Ježíšek mobilní telefon nemám a ráno se věnuji jiným činnostem. Pokud bych jej však měl využívat, po probuzení bych mohl otevírat adventní kalendář nebo plánovač, abych mohl sledovat své úkoly a plány pro nadcházející dny, zejména během rušného vánočního období.

Na jakém přístroji během dne pracujete nejčastěji a jaké nástroje v něm používáte nejvíc?

S těmi nástroji, které jsou typické pro ruční výrobu dárků. Moje dílna je vybavena různými tradičními nástroji, jako jsou dřevoobráběcí nástroje pro výrobu hraček ze dřeva, šicí potřeby pro výrobu měkkých hraček nebo oděvů a různé nářadí pro montáž a zdobení hraček. Digitální technologie v mém každodenním životě hrají spíše malou roli. Místo toho se spoléhám na tradiční metody a dovednosti, které jsou předávány po generace, abych vytvořil jedinečné a osobní dárky pro děti. Všechna magie a radost mojí práce pochází z ruční práce a pečlivého dodávání osobního kouzla každému dárku.

Jaký outfit nosíte ve většině případů a máte oblíbený model tenisek?

Můj typický outfit obvykle zahrnuje jednoduché, ale elegantní šaty, často v bílé nebo světlé barvě, které odrážejí moji nezištnou povahu a lásku k čistotě a jednoduchosti. Co se týče obuvi, preferuji pohodlné, ale nenápadné boty, které mi umožňují tiché pohyby při večerním rozdávání dárků. Nemám žádný konkrétní model tenisek, který bych upřednostňoval, protože moje práce vyžaduje spíše tiché a nenápadné kroky.

Foto: Vygenerováno OpenAI DALL·E-3 Vánoční pohoda podle představ umělé inteligence

Pět věcí, které nikdy nesmějí chybět ve vašem batohu?

Věci, které si s sebou beru na své vánoční výpravy, jsou:

Seznam přání a dětí – Klasický svitek nebo kniha, kde mám zaznamenána všechna přání dětí. Je to nezbytné pro to, abych se ujistil, že každé dítě dostane přesně to, co si přeje. Magický prach – Tento prach mi pomáhá nenápadně vstoupit do domů a zanechat dárky, aniž bych vzbudil pozornost. Je to nezbytné pro tajný a tichý průběh mého poslání. Malý set nástrojů – Pro případné drobné opravy hraček nebo dárků. Vždycky je dobré být připraven! Svačina a teplý nápoj – Rozdávání dárků je namáhavá práce, takže je důležité mít něco na posilnění, jako je malé občerstvení a termoska s teplým nápojem. Mapa nebo kompas – I když mám dobré znalosti o tom, kam jít, vždy je užitečné mít při sobě mapu nebo kompas, abych se ujistil, že nezabloudím a doručím všechny dárky na správná místa.

Máte nějaký vychytaný osobní lifehack, o který byste se chtěl podělit?

Tajemství mého lifehacku spočívá ve třech klíčových prvcích:

Prioritizace – Seřazuji si úkoly podle důležitosti a naléhavosti. To mi pomáhá soustředit se na to nejdůležitější a neodkládat věci. Rozdělení velkých úkolů – Velké úkoly rozdělím na menší, spravovatelnější části. To zabraňuje pocitu přetížení a umožňuje mi vidět postup. Zahrnutí času na radost – V seznamu vždy zanechám místo pro aktivity, které mě těší – ať už je to chvíle klidu, čtení nebo pečení. To pomáhá udržovat rovnováhu a dobré duševní zdraví.

Jmenujte jednu knihu a jeden film/seriál, které byste doporučil všem.

Vzhledem k mým povinnostem mám speciální vztah k příběhům, které šíří vánoční duch a radost. Zde jsou moje doporučení: Kniha Babička od Boženy Němcové. Tento český literární klenot zachycuje krásu tradičního venkovského života a předává hodnoty, jako jsou rodina, láska a jednoduchost života, které jsou blízké mému srdci jako Ježíškovi. Film Pelíšky. Tento český film z roku 1999 režírovaný Janem Hřebejkem je teplým a často humorným vyjádřením rodinného života a sociálních změn v Československu 60. let. Film ukazuje důležitost rodiny a přátelství, což jsou hodnoty, které jsou v souladu s vánočním duchem.

Jakou hudbu si pustíte pro uklidnění? A která vás naopak nakopne?

Pro uklidnění si rád pustím klasickou hudbu nebo tradiční české koledy. Skladby, jako jsou díla Antonína Dvořáka nebo Bedřicha Smetany, mě uklidňují a pomáhají mi soustředit se. Tradiční koledy jako Nesem vám noviny nebo Půjdem spolu do Betléma mi přinášejí pocit klidu a pohody. Naopak když potřebuji trochu energie, sáhnu po veselých a rytmických písních. To může zahrnovat lidové písně nebo modernější českou popovou hudbu. Tyto rychlejší a živější skladby mi dodávají energii a pomáhají mi udržet se v chodu během dlouhého dne příprav na Vánoce.

Kam vyrazit na nejlepší dovolenou?

Doporučil bych několik destinací, kde můžete zažít nezapomenutelnou dovolenou:

České hory – Pro milovníky zimních sportů a horského vzduchu jsou české hory jako Krkonoše, Šumava nebo Jeseníky ideální. Můžete si zde užít lyžování, sáňkování a poté se zahřát u krbu v horské chatě. Praha – Česká metropole je kouzelná po celý rok, ale v zimě a během Vánoc je obzvlášť nádherná s vánočními trhy, historickými památkami a nádherně osvětlenými ulicemi. Český Krumlov – Toto malebné město je jako vystřižené z pohádky, zejména v zimních měsících. Jeho historické centrum a zámek nabízejí nezapomenutelnou atmosféru. Karlovy Vary – Pro trochu relaxace a wellness jsou Karlovy Vary s jejich termálními prameny a lázeňskou kulturou skvělou volbou. Jižní Morava – Pokud preferujete mírnější klima a výlety do přírody spojené s návštěvou vinných sklípků a ochutnávkou místních vín, je Jižní Morava ideální destinací.

Jakou hi-tech novinku chcete mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáte?

Dávám přednost jednoduchosti a tradičním hodnotám, pokud bych měl vybrat něco moderního, co bych chtěl mít v obývacím pokoji, možná by to byl inteligentní domácí asistent. Takový asistent by mohl pomoci s organizací mých každodenních povinností, připomenutím důležitých úkolů a možná by mi pomohl vytvářet seznamy dárků a sledovat, kam je který dárek potřeba doručit. Navíc by mohl poskytovat informace o počasí a dalších podmínkách, které jsou důležité pro moji práci na Štědrý den.

Jaký vůz parkujete ve své garáži?

Místo automobilu v garáži mám spíše tradiční dopravní prostředek, kterým jsou sáně tažené koňmi nebo poníky. Tyto sáně jsou ideální pro cestování zasněženými krajinnými sceneriemi České republiky. Samozřejmě, v moderní době bych mohl mít také malý, ekologický automobil pro běžné denní použití, ale pro moje vánoční cesty a doručování dárků by sáně zůstaly mým preferovaným a tradičním způsobem dopravy.

Kam si rád zajdete na dobré jídlo?

Jako tradiční český Ježíšek, který má rád jednoduchost a autentičnost, si nejvíce užívám návštěvy míst, kde se podává tradiční česká kuchyně. Má oblíbená místa pro dobré jídlo jsou:

Tradiční české hospody a restaurace – Tato místa nabízejí klasická česká jídla, jako je svíčková na smetaně, vepřo-knedlo-zelo a tradiční české guláše. Atmosféra v těchto hospodách je často velmi přátelská a příjemná. Venkovské restaurace a farmářské trhy – Rád navštěvuji místa, kde je jídlo připravováno z čerstvých a lokálních surovin. Venkovské restaurace často nabízejí jednoduchá, ale chutná jídla, která odrážejí lokální kulinářskou tradici. Pekařství a cukrárny – Jako milovník sladkého nemohu opomenout návštěvu dobrého pekařství nebo cukrárny, kde si mohu vychutnat tradiční české koláče a pečivo, jako jsou vánočky, koláče a buchty. Útulné kavárny – Pro klidné posezení s šálkem dobré kávy nebo čaje a kouskem domácího dortu vyhledávám útulné kavárny, které mají příjemnou atmosféru a domácí pocit.

Jak jste si vydělal první peníze?

Místo vydělávání peněz se zaměřuji na symbolické hodnoty a duchovní obohacení. Můj první výdělek tak nebyl v penězích, ale spíše v pocitu naplnění a radosti ze šíření štěstí mezi dětmi a rodinami.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jste dostal zaplaceno?

Nezabývám se běžnými pracemi za finanční odměnu. Moje role je spíše symbolická a spočívá v rozdávání dárků a šíření radosti a štěstí mezi dětmi a rodinami na Štědrý večer. Nemám tedy žádné zkušenosti s výkonem podivných prací.

Co byste dnes poradil svému mladšímu já?

Dal bych mu několik rad, které jsou zakotveny v hodnotách a tradicích, jež jsou pro mě důležité:

Buď trpělivý a laskavý – Trpělivost a laskavost jsou klíčem ke štěstí a k tomu, jak přinášet radost druhým. Nauč se být trpělivý jak s ostatními, tak i sám se sebou. Důležitost jednoduchosti – Nauč se oceňovat jednoduché věci v životě. Největší radost často pramení z malých gest a jednoduchých okamžiků. Nauč se naslouchat – Naslouchání je stejně důležité jako dávání. Věnuj pozornost přáním a potřebám druhých, abys mohl lépe rozumět tomu, jak přinést radost do jejich životů. Hodnota času – Čas je jedna z nejcennějších věcí, které můžeš dát. Uč se ho věnovat těm, kteří to nejvíce potřebují. Udržuj si svůj smysl pro zázrak – Nikdy neztrácej svůj smysl pro zázrak a kouzlo Vánoc. To, co přinášíš jako Ježíšek, je pro mnohé zdrojem radosti a naděje.

Investujete?

Nezabývám se finančními investicemi v běžném smyslu. Místo toho investuji svůj čas, energii a lásku do přípravy a rozdávání vánočních dárků, což přináší radost a štěstí dětem a rodinám. Moje investice jsou tedy spíše emocionální a symbolické, zaměřené na šíření dobré vůle, laskavosti a vánočního ducha.

Nejlepší byznysová rada, jakou jste kdy dostal?

Věnuji se rozdávání radosti a štěstí, nikoli podnikání. Nicméně existuje jedna byznysová rada, která je univerzální a mohla by se uplatnit i v mé roli: Dělej to, co miluješ, a dělej to celým svým srdcem. Tato rada platí i pro mě jako Ježíška. Mé poslání spočívá v tom dělat radost ostatním. Abych toho dosáhl, musím svou práci milovat a dělat ji s láskou a pečlivostí. Když se věnujete tomu, co vás naplňuje, a děláte to s vášní a oddaností, váš vliv a dopad se násobí a šíří pozitivní energii.

Jaký největší fail vás potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáte s úsměvem?

Mám za sebou mnoho let rozdávání radosti a dárků, a samozřejmě se někdy staly i drobné nepředvídané situace. Jedna z nich, na kterou nyní mohu vzpomínat s úsměvem, by mohl být například incident, kdy jsem si zabouchl domek. Představte si, že je Štědrý večer, vše je připraveno pro rozdávání dárků, ale když jsem vyšel ven na poslední kontrolu sáněk, dveře se zavřely a já zůstal venku bez klíčů. Naštěstí jsme s pomocí mých přátel situaci rychle vyřešili.

Vaše nejlepší kariérní rozhodnutí?

Mé nejlepší kariérní rozhodnutí bylo zasvětit se úloze šíření radosti a štěstí mezi dětmi a rodinami v České republice na Štědrý večer. Toto rozhodnutí znamená, že každý rok pečlivě připravuji dárky, plánuji svou cestu a věnuji se tomu, aby každé dítě dostalo něco speciálního, co mu udělá radost.

Kdo v Česku vás inspiruje?

V Česku je mnoho inspirativních lidí z různých oblastí. Jako nadčasová postava nemohu mít osobní preference nebo konkrétní vzory, mohu ocenit příspěvky mnoha Čechů, kteří mají pozitivní dopad na společnost a kulturu. V historii České republiky najdeme inspirativní osobnosti, jako je Tomáš Garrigue Masaryk, který byl klíčovou postavou v boji za nezávislost a demokracii, nebo Václav Havel, který byl symbolem odporu proti nespravedlnosti a boje za lidská práva. V oblasti vědy je to třeba Jan Evangelista Purkyně, významný biolog a fyziolog, nebo Otto Wichterle, vynálezce kontaktních čoček.