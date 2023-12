Kouzelná atmosféra z Moravy. Brno se stalo Evropským hlavním městem Vánoc

Uložit 0

Na vánoční trhy do Brna se každoročně sjíždějí davy turistů, kteří na náměstí Svobody, Zelném trhu nebo na Dominikánském náměstí obdivují tematicky vyladěné stánky, jejichž okolí je provoněno jak vyhlášeným turbomoštem, tak gastronomickými dobrotami a ozdobeno všemožnými dekoracemi. Vánoční atmosféru zkrátka moravská metropole umí vytvořit. A teď za to získala i mezinárodní ocenění.

Brno se pro nynějšek a celý následující rok stalo takzvaným Evropským hlavním městem Vánoc. O titulu rozhodla mezinárodní devítičlenná porota, která ocenění uděluje už sedmým rokem, až nyní se ale pocty poprvé dočkalo město z České republiky. Spolu s ním uspěl i irský Waterford a zvláštní uznání za vánoční atmosféru dostala také španělská Almanza. Loni byl symbolicky vyhlášen ukrajinský Kyjev.

„Brno představuje kreativní vánoční klenot, jehož prostřednictvím město samo zprostředkovává svou turistickou a vánoční atraktivitu s významnými sociálními a mikroekonomickými dopady na městskou strukturu,“ stojí v rozhodnutí poroty o letošním vítězi titulu Evropského hlavního města Vánoc. Největšími taháky jsou pak samotné vánoční trhy, ale i tematické drobnosti okolo nich.

Například jde o pověstmi opředeného brněnského draka, který je zavěšený v podloubí u Staré radnice. Nachází se tam již dlouho, až teď, s adventním časem, dostal vánoční aktualizaci v podobě svetru, do něhož byl oblečen. Stejně tak baví i instalace kaprů do fontány před Janáčkovým divadlem. Řada turistů zároveň nedá dopustit na proslulý turbomošt, za kterým stojí tvůrci oblíbeného Baru, který neexistuje. Ten se má letos prodávat v rekordním počtu stánků.

„Hlavní témata, která jsme v přihlášce akcentovali a která byla vysoce oceněna, byly lokálnost a solidarita. Dlouhodobě spolupracujeme s místními prodejci, umělci, hudebníky, designéry, výrobci, ale také zapojujeme brněnské firmy a instituce. Vánoce spojují rodiny, brněnské Vánoce spojují Brno,“ řekla Jana Janulíková, ředitelka brněnského Turistického informačního centra.

Do soutěže o titul Evropského hlavního města Vánoc se mohou hlásit města, která mají přes sto tisíc obyvatel, komise ovšem neuvádí, jaká další se přihlásila, respektive nad jakými metropole Moravy po stránce vánoční atmosféry skutečně vyčnívá. Nebylo to sděleno ani Brnu, které se samo dotazovalo. Ví se však, že úspěchu dosáhl i irský Waterford, jenž se stal Evropským městem Vánoc (nikoliv hlavním), konkurencí pro Brno ale zřejmě nebyl, jelikož spadá do kategorie pod sto tisíc obyvatel.

„Nejreprezentativnějšími hodnotami jsou bezpochyby solidarita a silný závazek k vlastnímu dědictví jako znak globální identity, což je jeden z aspektů, který vyzdvihuje i UNESCO, takže je město Brno označováno za vrcholný projev tvůrčí kultury a silné identity a se svým vánočním nasvícením a trhy také za nejatmosféričtější vánoční místo,“ stojí dále ve zprávě porotců.