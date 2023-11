Právní AI komando. Advokáti z Arrows učí konzervativní odvětví efektivně využívat umělou inteligenci

Uložit 0

Dokáže umělá inteligence vygenerovat smlouvu, která bude stejně dobrá jako ta od advokáta? Ještě nějakou dobu určitě ne. I tak ale nová technologie mění fungování konzervativního světa právních kanceláří. Zastane nenáročnou rutinní práci zadávanou právním studentům a koncipientům, poradí si se stručnou a překvapivě lidskou komunikací právních předpisů dovnitř firmy i marketingem ven. Advokátní kancelář Arrows na v mnoha ohledech přelomovou technologii nehledí jako na experiment, ale jako na nový normál, jehož chce být průkopníkem.

Hlavním evangelistou umělé inteligence ve více než šedesátičlenném týmu je Jakub Dohnal, jeden ze zakládajících partnerů advokátní kanceláře Arrows. „Inovace a nové výzvy jsou naší specialitou. Od prvního vyzkoušení ChatGPT v nástrojích generativní umělé inteligence spatřuji přicházející revoluci právní práce. Nebojím se to přirovnat k nástupu strojů do průmyslové výroby,“ vysvětluje Dohnal důvody, proč už před několika měsíci inicioval vznik interního AI týmu (podle artificial intelligence, tedy česky umělá inteligence), který má za úkol pro novou technologii hledat efektivní způsoby využití v právnické praxi.

Do čela týmu, který měl původně nést název „AI komando“, se postavila Petra Hučíková, další z partnerů pražské advokátní kanceláře a zároveň druhý největší nadšenec do technologií. Postupně se přidali další právníci, analytici i zástupci klientské podpory. „Aktuálně je nás sedm, pracujeme na průkopnictví umělé inteligence. Snažíme se z technologie vyždímat maximum, a cokoliv se nám osvědčí, citlivě zavádíme do toho, jak jako Arrows fungujeme. O ověřené postupy se potom dělíme nejen s kolegy, ale i s našimi klienty,“ vysvětluje Hučíková.

Představa, že umělá inteligence v blízké době zastane práci advokátů, je prý zatím z říše snů, na to její argumentační schopnosti aktuálně nestačí a kvalita výstupů není dostatečně konzistentní. Rozhodně ne natolik, aby se na ni firmy mohly spolehnout v kritických oblastech svého podnikání. Kde ale v Arrows pro technologii nacházejí efektivní uplatnění, je administrativní práce a běžná agenda spojená s právní prací.

Jakub Dohnal, partner advokátní kanceláře Arrows

„Právník netráví sto procent pracovního času tím, že by ležel v zákonech a sestavoval komplikované smlouvy. Pracuje na přípravě podkladů pro jednání, na rešerších. Tam všude mu umělá inteligence může pomoct,“ odkrývá Hučíková. Na druhou stranu přiznává, že směrem k nové technologii vnímá značnou skepsi: „Hodně firem experimentuje s desítkami nástrojů, ale často jdou jen po povrchu. Klíčem k úspěšnému nasazení umělé inteligence je přitom porozumět jejím silným i slabým stránkám a správné zakomponování jejího využití do pracovních postupů.“

Své zkušenosti a rady Arrows sdílí i se svými klienty, které na workshopech učí, jak podobný AI tým sestavit ve své firmě a k čemu všemu mohou umělou inteligenci využívat. Může jít o překlady, zápisy z jednání, brainstorming. Konkrétním příkladem je shrnutí obsáhlého právního dokumentu, jako je třeba směrnice pro vystavování faktur, do lidsky psané jednostránkové příručky.

Podle Hučíkové je klíčem k úspěchu schopnost správně zformulovat zadání pro umělou inteligenci, v řeči technologií tzv. prompt. „Zadávání práce umělé inteligenci je skvělou přípravou na jakoukoli další kariérní pozici, kde člověk práci v rámci určitého týmu zadává kolegům. Je to skvělý způsob, jak si vybrousit vyjadřovací schopnosti. I proto tuto dovednost učíme naše právní studenty jako první, protože se jim bude dříve či později zcela jistě hodit,“ doplňuje Hučíková další benefit snažení jejich AI týmu.

Právo s razítkem od člověka

Advokacii podle Jakuba Dohnala čekají v budoucnosti ještě výraznější změny. Prý zejména tu středoevropskou, kterou podle jeho slov dlouhodobě trápí nízké ceny a existuje tu velký tlak na vysokou efektivitu, zlevňování, navíc je nedostatek absolventů. Arrows se inovací nebojí, na začátku roku představili svůj nástroj Anywhere, zjednodušující vyřizování právních záležitostí kdekoliv na světě. A pouští se i do chůze po minovém poli při právní pomoci výrobcům a prodejcům léčebného konopí.

Co se týče umělé inteligence, tu kromě administrativy už nasazují také v marketingu celé skupiny Arrows International. Tedy v oblasti, kde si firma ještě nedávno platila marketingovou agenturu. Zásadní rozdíl ale přinese až generační vylepšení technologie, aby obstála při plnění náročnější advokátní práce.

„Netrpělivě čekáme na to, až se generativní umělá inteligence naučí lépe pracovat se zdroji. Dokonce tak netrpělivě, že sami pracujeme na vývoji AI modelu pro právní rešerše, který například při hledání rozsudku Nejvyššího soudu zohlední rozdílné kvality zdrojů a bude je využívat podle nastavených priorit. Přece jen je velký rozdíl, jestli data pro odpověď čerpá z judikátů na portálu Justice, nebo poradny na Modrém koníkovi, ačkoliv i tam lze bezpochyby nalézt kvalifikované právní rady,“ popisuje s úsměvem Dohnal.

Druhou očekávanou změnou je nástup nástroje Microsoft Copilot, který umožní firemním klientům zapojit umělou inteligenci přímo v prostředí Office 365. Advokátní tajemství a citlivé údaje obsažené v právních dokumentech vylučují použití open source nástrojů, jako jsou ChatGPT a jiné. A protože drtivá většina právních dokumentů vzniká v programu Microsoft Word, za bezpečí zaručené technologickým gigantem si mnohé advokátní kanceláře rády zaplatí. Copilot je od listopadu 2023 k dispozici především pro anglicky mluvící země, na české jazykové verzi se zatím pracuje.

„Jsme na cestě k tomu, že advokát nebude smlouvy psát na čistém papíře. Mnohem rychleji se k výsledku dostane, když si nechá napsat základ umělou inteligencí, ten odladí a zkontroluje. Jakmile bude spokojený, dá na něj razítko potvrzující jeho správnost. Od toho jsme ještě daleko, ale už teď se učíme, jak pro ni nacházet uplatnění a jak správně motivovat náš tým i zaměstnance klientů k jejímu svědomitému využívání, protože nechceme dělat inovace za každou cenu,“ vyhlíží Jakub Dohnal.