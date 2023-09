Pro výrobce i prodejce je to chůze po minovém poli, říká o trhu s léčebným konopím advokát z Arrows

Zakázat konopí úplně, částečně, nebo naopak raději povolit? Tato otázka v Česku zatím nemá jednoznačnou odpověď, což mezi výrobce i prodejce konopí a produktů z něj vyrobených zasévá nejistotu. Ráno to vypadá, že se mohou připravovat na legalizaci marihuany včetně jejího rekreačního užívání, večer už se mluví o absolutním zákazu všeho včetně CBD. A když se debata o přírodních látkách THC a CBD stočí k laboratorně vyrobenému HHC, je chaos kompletní. Náročné je se orientovat pro výrobce, prodejce a nakonec i zákazníky.

Abychom v tom udělali trochu pořádek, pojďme se podívat, jak se ke konopí staví současná česká legislativa. Pěstování technického konopí (rod Cannabis) s obsahem THC nepřesahujícím jedno procento je možné bez jakékoliv regulace. Většina evropských zemí je v tomto ohledu mnohem přísnější a limit má nastavený okolo 0,2 až 0,3 procenta. Rostliny s vyšším obsahem THC lze u nás potom pěstovat pouze na základě licence udělené podle zákona o návykových látkách. Přísná pravidla a nutnost příslušných povolení platí i pro následnou výrobu a prodej léčivých přípravků obsahujících návykovou látku THC, které může pacientům od roku 2021 předepisovat lékař.

THC je návykovou psychoaktivní látkou, se kterou souvisí celá řada rizik, proto se ji stát rozhodl regulovat. Nicméně konopí obsahuje značné množství dalších sloučenin, které jsou podle výzkumů prospěšné pro lidské zdraví na mnoha různých úrovních. Typicky jde o kanabinoidy CBD a další, které se přirozeně nacházejí v rostlině konopí a dokážou na lidské tělo působit skrze endokanabinoidní systém zodpovědný za stálost vnitřního prostředí.

Mezi účinky CBD patří úleva od chronických bolestí, rychlejší usínání, úleva v případě psychických obtíží, úzkostí, depresí a také léčba onemocnění kůže, jako je lupénka nebo diabetické vředy. Narazit na CBD můžete ve formě oleje, tinktury, krému, čaje a nově najdete i gumové medvídky a další potraviny obohacené o CBD extrakt.

Pozitivní účinky CBD a chůze po minovém poli

Využití konopí s podlimitním obsahem THC ve výrobě CBD doplňků stravy a CBD kosmetiky zákonem vyloženě upraveno není. Jedinou podmínkou je, že tyto výrobky z konopí nesmí obsahovat THC, maximálně potom stopové množství do jednoho procenta. Výrobě a prodeji takového zboží se v Česku věnují desítky firem zaměřených na přípravky pro podporu celkového zdraví a alternativní léčbu určitých onemocnění. A těm všem vakuum v českých zákonech dělá vrásky, protože CBD sice nezakazuje, ale vyloženě ani nepovoluje.

Podnikatelům na trhu s konopím radí advokát Vojtěch Sucharda z kanceláře Arrows, který se specializuje právě na komerční využití konopí. „Nikdo neví, co může od budoucnosti očekávat, takže podnikání s konopím je tak trochu jako chůze po minovém poli,“ říká. Za pravdu mu dává i nedávná eskapáda kolem zákazu doplňků stravy s obsahem kanabidiolu (CBD), považovaným za léčivou přírodní látku bez výrazných vedlejších účinků.

Foto: Elsa Olofsson/CBD Oracle CBD se často užívá formou extraktu v oleji

„Oznámení Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) o zákazu doplňků stravy s obsahem CBD z letošního května by představovalo tvrdý náraz pro všechny výrobce a prodejce, kteří do rozjíždějícího se odvětví investovali značné prostředky s vidinou zcela opačného vývoje,“ říká Sucharda. Spouštěčem debat o zákazu byla snaha o vyhovění evropské legislativě, jež limituje výrobu a prodej potravin, které nebyly běžně používané před rokem 1997 a zároveň neexistuje jednoznačné vědecké potvrzení jejich zdravotní nezávadnosti.

Zákaz se začal diskutovat i proto, že spolu s relativně bezrizikovým CBD do kategorie tzv. nových potravin spadl i kratom, drcený prášek z listů tropického stromu se stimulačními a ve větších dávkách sedativními účinky, nebo kontroverzní synteticky vyráběné HHC, které navozuje rauš podobný klasickému kouření marihuany.

Obě tyto látky spadají do právního vakua a jsou někdy volně prodávány pod zástěrkou označení „dárkový a sběratelský předmět“, často prostřednictvím prodejních automatů, kde si je mohou koupit i děti. Zákaz SZPI nicméně vzbudil tolik vášní, že ještě tentýž měsíc vystoupil premiér Fiala s vyjádřením, ve kterém uznal pozitivní účinky CBD a zákaz odložil na neurčito.

Mezinárodní zkušenosti s konopím

„V nejistém prostředí nabízíme podnikatelům komplexní pomoc s nastavením procesů v souladu s aktuální právní úpravou komerčního využití konopí, sledujeme za ně novinky na poli legislativy, navíc mezi sebou propojujeme jednotlivé části dodavatelského řetězce a staráme se o výměnu zkušeností a postupů i s americkými právníky, pěstiteli a výrobci,“ vysvětluje Vojtěch Sucharda, s čím klientům jeho tým v advokátní kanceláři Arrows pomáhá.

Spektrum právního poradenství pokrývá vše od přípravy dokumentace pro udělení licencí, nastavení smluv a systému vnitřních předpisů na základě správné pěstitelské, výrobní a distribuční praxe až po zastupování před úřady a zprostředkování kontaktů.

„V případě klientů, kteří chtějí podnikat nejen na domácím trhu, ale i v zahraničí, zahrnují naše služby i důkladné zjišťování právního stavu v cílových zemích. Využíváme k tomu našich mezinárodních smluvních partnerů specializujících se na dané právní odvětví, abychom klientům pomáhali minimalizovat rizika a potenciální právní problémy, které mohou v případě přesunu podnikatelských aktivit do zahraničí vyvstat. Obecně se snažíme zajistit, aby veškeré právní záležitosti a administrativní povinnosti byly pro klienty co nejvíce bezstarostné,“ dodává Sucharda.

České právní prostředí kolem komerčního využití konopí ve srovnání se světem zaostává a podnikatelům život neusnadňuje. Mezi nejsložitější oblasti patří pěstování konopí a výroba potravinových doplňků, bonbonů a konopných produktů pro lékařské využití. I proto Arrows spolupracují s americkou právní kanceláří Hoban Law Group specializovanou na právní poradenství pro pěstitele, výrobce a distributory konopí na trhu, který je v USA sice regulovaný, ale plně legalizovaný.

Jako člen Českého konopného klastru, který je v úzkém kontaktu se zákonodárci, se Vojtěch Sucharda snaží americké myšlenky a know-how vnášet i do českého konopného světa. Komerční využití konopí přitom není jediným exotickým odvětvím, kterému se advokátní kancelář Arrows věnuje. Věkový průměr týmu advokátů a koncipientů je do čtyřiceti let a specializují se proto na moderní oblasti práva zaměřené například na umělou inteligenci, kryptoměny nebo finanční technologie.