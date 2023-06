Prázdná strana a pár slov Zlatanovi stačilo, aby pobláznil Ameriku. A ještě vypekl LeBrona Jamese

V roce 2000 chtěl Arsène Wenger, trenér anglického Arsenalu, upsat nadějného fotbalistu ze Švédska. Tehdy ho příliš mnoho lidí ještě neznalo. Nabídl mu, že si ho vyzkouší, než mu dá smlouvu, rychle ale narazil. „Zlatan nedělá konkurzy,“ řekl mu přímo v kanceláři. Kariéru proto rozjížděl jinde – a pak byl jedním z fotbalových vládců Evropy. A když ho starý kontinent už zase nebavil, vyrazil do Ameriky, kde se postaral o jeden z nejvtipnějších marketingových kroků, který od fotbalisty kdy vzešel.

Zlatan Ibrahimović je bezpochyby skvělým fotbalistou, což potvrdil skoro pěti sty zásahy na klubové úrovni, titulem nejlepšího střelce švédského národního týmu, desítkami více či méně relevantních trofejí i třeba famózními nůžkami z třiceti metrů, kterými v roce 2012 vystřihl jeden z nejkrásnějších gólů ve fotbalové historii. Do povědomí veřejnosti se ale nezapsal jen výkony na hřišti, ale i svým vystupováním mimo něj, které vzbuzovalo velký zájem.

Ačkoliv teď slavný útočník, v jednačtyřiceti letech a po více než dvacetiletém profesionálním hraní, oznámil konec kariéry, na jeho mediální momenty se bude vzpomínat ještě dlouho. Byl noční můrou sportovních novinářů, když si hlavně během pozápasových rozhovorů nebral servítky. Miloval pozornost, proto se nebál chodit s kůží na trh i během televizních pořadů. Nic z toho ale nemá na to, co udělal, když odešel hrát do zámoří.

Drahé Los Angeles, nemáte zač

Zlatan Ibrahimović za svou kariéru, kterou nastartoval v barvách švédského celku Malmö FF, prošel řadou velkých klubů. Po působení ve své domovině přešel do amsterdamského Ajaxu, z něj si to zamířil na Apeninský poloostrov, nejprve do Juventusu a pak do Interu Milán. Pak to zkusil ve Španělsku v Barceloně, ze které šel na hostování do AC Milán, kde následně podepsal smlouvu. Poté následovalo PSG, po něm Manchester United.

Sebevědomý kanonýr s pořádným citem pro sarkasmus tak okusil ty nejlepší týmy, jaké mohl. V Evropě vyrostl, zdokonalil své umění, naštval pár novinářů, pobavil miliony lidí. A přišel čas na další výzvu, tu za Atlantikem. V roce 2018 se Ibrahimović upsal americkému klubu LA Galaxy – a u fotbalových fanoušků ze země, kde se tento sport hraje hlavně se šišatým míčem, propuklo nadšení. A sám mocný Ibra ho samozřejmě náležitě podpořil.

Nebyl by to on, kdyby hned první kontakt s lidmi z kalifornského Los Angeles nenavázal vtipně, sebevědomě a nápaditě. Koupil totiž celou zadní stranu deníku Los Angeles Times, aby přes ni sdělil slunné metropoli toto: „Drahé Los Angeles, nemáte zač.“ To je vše, nepočítaje jeho jméno a podpis v levém dolním rohu a logo nového zaměstnavatele v rohu pravém. A pár drobností pod čarou. Takto se představil Americe.

„Po působení v Evropě, kde jsem vyhrál třiatřicet trofejí, hrál v nejlepších týmech světa po boku nejlepších hráčů na světě, jsem chtěl přijet do Spojených států a hrát svou hru i tam,“ řekl Ibrahimović Kevinu Baxterovi, novináři z Los Angeles Times. „Chtěl jsem, aby se moje hra tamním fanouškům líbila – a abych vyhrával. Proto jsem si vybral LA Galaxy,“ dodal. Slova potvrdil hned v prvním zápase, kdy jeho první gól padl ze čtyřiceti pěti metrů.

„Dear Los Angeles, You’re welcome. Zlatan Ibrahimovic #9, LA Galaxy“ – the advert taken out in today’s LA Times pic.twitter.com/bjrbrkdAqq — Simon Peach (@SimonPeach) March 23, 2018

Ibrahimović se stal v Americe hvězdou, která lákala fanoušky na stadiony. A zatímco on bral útokem fotbalovou scénu, ve sportu typičtějším pro Ameriku, basketbalu, byl ikonou LeBron James. A tady přichází další typická zlatanovina. Když totiž James do basketbalového týmu Los Angeles Lakers, po čtyřech sezónách v Clevelandu, přišel, Ibrahimović – vědom si jeho slávy – ho náležitě přivítal. Přesně tak, jak by mnozí mohli od něj očekávat.

„Los Angeles má nyní boha a krále. Zlatan vítá LeBrona Jamese,“ napsal na Twitter. Pro objasnění, kdyby to náhodou nebylo z celého příběhu jasné – bohem myslí sám sebe. Jak zareagoval James? Údajně tak, že švédskému fotbalistovi poslal svůj nový dres. A co na to Ibrahimović? Měl mu ho poslat zpět s vlastním podpisem. A byť se oba respektovali, měli v následujících letech menší roztržku ohledně vyjadřování ke stavu politiky.

A teď se vraťte ke sledování baseballu

Zlatan Ibrahimović odehrál v barvách LA Galaxy dvě sezóny, respektive dvaapadesát utkání, během kterých nastřílel padesát šest gólů. V roce 2019 dovedl tým až do play-off tamní soutěže MLS, na titul to ale nestačilo. Své tam ale zjevně předvedl – představil své jméno Americe a mohl s klidným svědomím odejít. Ale to by (opět) nebyl on, kdyby ke svému odchodu nepřidal něco speciálního.

„Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. Děkuji vám, LA Galaxy, za to, že jsem se zase cítil naživu. A fanouškům vzkazuji: chtěli jste Zlatana, dal jsem vám Zlatana. Nemáte zač. Příběh pokračuje… Teď se vraťte ke sledování baseballu.“ Aneb jak jinak si představit velkolepý Zlatanův odchod? Po rozloučení s Amerikou se vrátil zpět do Evropy, konkrétně do AC Milán, kde v minulosti strávil několik let.

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans – you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues…Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 13, 2019

Teď ale samozvaný lev končí i tam – a zjevně se loučí s celou svou profesionální kariérou. V emotivním rozloučení o víkendu poděkoval fanouškům a zmínil, že už je „připraven na odchod“. Dodal ale, že „dává sbohem fotbalu, nikoliv fanouškům“, čímž opět nahrál spekulacím, co s ním bude dál. Jeho konec paradoxně přišel ve stejný víkend, co hvězdný Lionel Messi odehrál poslední zápas v dresu PSG.

Zatímco ale u Messiho je pravděpodobné, že bude hrát dál – možná znovu v Barceloně nebo v Saúdské Arábii, kde je i Cristiano Ronaldo a míří tam také Karim Benzema –, u Ibrahimoviće se o ničem takovém nemluví. Zatím. Kdo jiný než on by totiž dokázal ohlásit velkolepý konec „božské fotbalové kariéry“ a o pár týdnů později oznámit, že se vrací zpět na hřiště? Ukáže čas.