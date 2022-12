Pražskou knihovnu zaplavili turisté. Chtějí vidět 20 let starou stavbu z knih, která se objevila na TikToku

U vchodu do ústřední pobočky Městské knihovny v Praze nedaleko Staroměstského náměstí je v posledních dnech neobvyklé rušno. Fronta lidí se tu táhne od vchodu na Mariánském náměstí i několik desítek metrů po chodníku. Že by se snad v Pražanech probudil nebývalý čtenářský duch? Nikoliv. Umělecké dílo Idiom, postavené ve foyer knihovny, se totiž stalo virálním hitem. A ne kvůli kulturovnímu filmu Samotáři, kde se před lety objevilo.

Více než pětimetrový tubus vystavený z knih od podlahy ke stropu má na obou koncích zrcadla, čímž při pohledu otevřenou částí dovnitř vytváří dojem nekonečného tunelu knih, i proto se mu někdy říká studnice vědění. Jedná se o dílo slovenského výtvarníka Mateje Kréna. Na místě stojí už od roku 1998, dlouhé fronty se u něj ale tvoří až teď. Turisté se fotí buď u tubusu, nebo své mobily strkají přímo dovnitř, aby jimi zachytili kýženou iluzi.

Zaměstnanci knihovny, se kterými CzechCrunch na místě mluvil, jen nechápavě kroutí hlavami. Turisté se prý na dílo chodili dívat průběžně, ale jak přesně se stalo, že je teď terčem tak velkého zájmu, není nikomu přesně jasné. „Přičítáme to síle sociálních sítí, kde je Idiom ikonou. Je mezi několika ‚must see‘ v Praze a zřejmě je teď v kurzu mezi silnými influencery,“ říká Lenka Hanzlíková z knihovního oddělení komunikace.

A turisté stojící v dlouhé frontě to potvrzují. Nizozemská návštěvnice Prahy si díla všimla na Pinterestu, mladý muž z Číny zase na WeChatu. V poslední době také zviralizoval příspěvek na sociální síti TikTok, který má k dnešnímu dni přes 5,2 milionu zhlédnutí.

Foto: Jiří Svoboda/CzechCrunch Fronta na Idiom v Ústřední městské knihovně v Praze

V neposlední řadě atrakci zpropagovali i Janek Rubeš a Honza Mikulka z kanálu Honest Guide. I Rubeš na dotaz CzechCrunche řekl, že za neobvyklými frontami vidí TikTok, Instagram a následný syndrom „všichni chceme stejnou fotku“. Kde ale virální mánie začala, lze jen těžko odhadovat.

Větší zájem už zaměstnanci knihovny zaregistrovali koncem minulého týdne, přibližně od úterý se pak tvoří fronty prakticky po celou otevírací dobu. Zájemců prý bylo dokonce tolik, že snadno zaplnili celé foyer, čímž komplikovali přístup lidem, kteří mířili do knihovny pro výpůjčku nebo za studiem.

Ve čtvrtek tak začali zaměstnanci frontu organizovat – jedny ze tří vstupních dveří určili právě pro přístup k Idiomu. Pokud návštěvník mířící výhradně za ním využije jiný vchod, upozorní ho informační cedule nebo přítomní zaměstnanci. Ti se u Idiomu střídají a občas zasahují, když lidé chtějí lézt dovnitř nebo se do tubusu příliš naklání. Pokud by zájem trval, knihovna přistoupí k dalším opatřením.

„Pamětníci hovoří o tom, že naposledy byla Ústřední knihovna v takovém obležení v dubnu roku 1998, kdy byla otevřena po tříleté rekonstrukci,“ říká Hanzlíková.

„Turisty skutečně zajímá pouze toto dílo, do knihovny nevstoupí, do galerie vystoupá, promile z nich. A je to škoda, Ústřední knihovna je uměleckým dílem sama o sobě. Stačí se i rozhlédnout po vstupní hale a pohlédnout na Sejpkovy vitráže, v centrální hale je zase nádherně vyvedený malovaný strop podle návrhu Františka Kysely,“ dodává mluvčí pražské městské knihovny.

Idiom je složen z osmi tisíc knih, které na jeho vytvoření darovala sama knihovna. Dostal se dokonce do průvodce Lonely Planet a na obálku vědeckého časopisu Science. Matej Krén se zaměřuje právě na umělecké instalace z knih. Podobnou té, která je v centru Prahy, vytvořil už v roce 1994 v brazilském Sao Paulu.