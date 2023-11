Špagety tak, jak je miluje Eminem. Omáčku inspirovanou svým největším hitem nově i prodává

Uložit 0

Svého času byl Eminem obrovským hitmakerem, který produkoval jednu rapovou pecku za druhou. V hlavách fanoušků ale nejvíce utkvěla Lose Yourself, složená z nadčasových rýmů, s nimiž se mnozí ztotožní dodnes. Možná až natolik, že si ji broukají i během vaření. Právě na základě jednoho z mnoha řádků tohoto tracku teď světoznámý rapper představil omáčku na špagety, kterou by žádný z jeho příznivců neměl minout.

Jestli si teď říkáte, co má Eminem společného se špagetami, patrně nejste sami. Pro lepší pochopení kontextu je potřeba zavítat do roku 2002, kdy vyšel dnes už kultovní film 8. míle, v němž si Eminem zahrál hlavní roli začínajícího rappera, který se snaží prorazit. Více než děj celého snímku ale rezonuje zejména jeho soundtrack, konkrétně pak skladba s názvem Lose Yourself.

V ní Eminem rapuje o tom, jak se chopit příležitosti k získání respektu od ostatních rapperů, přičemž samotný text je považovaný za jeden z jeho nejlepších, které kdy napsal. A hned na úvod v něm zazní dva řádky „His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy / There’s vomit on his sweater already, mom’s spaghetti“, které mají větší přesah, než Eminem předpokládal.

Že nejde jen o Eminemův lyrický výplod, ale také o inspiraci k otevření špagetárny, se ukázalo před dvěma lety, kdy slavný rapper v rodném Detroitu rozjel pop-up bistro, ve kterém nabízel právě jeden z typických italských pokrmů, ale tak trochu podle svého. Podnik pojmenoval Mom’s Spaghetti a nabízel v něm několik variací špaget, svého oblíbeného jídla, spolu se špagetovým sendvičem.

Nejspíš ale nečekal, jaký úspěch bude jeho špagetárna mít. I přes to, že ji otevíral během koronavirové pandemie (a mimo jiné pod její značkou pomáhal rozvážet jídla exponovaným zdravotníkům), se u ní hromadili zvídaví zákazníci, kteří chtěli zjistit, jak těstoviny se jménem jednoho z nejvlivnějších rapperů všech dob chutnají. Pak ji otevřel natrvalo, hned naproti stadionu Comerica Park.

V kulinářských kruzích Eminem, celým jménem Marshall Bruce Mathers III, pokračuje i teď. Protože mu bylo jasné, že jednou špagetárnou neobslouží celou Ameriku, rozhodl se, že začne prodávat i omáčku, kterou během příprav špaget personál používá. Jmenuje se – zcela nečekaně – Mom’s Spaghetti a přichází v klasických nádobách, v jakých je „boloňka“ běžně k dostání.

„Aby byla chuť co nejvěrnější špagetám Mom’s Spaghetti, vytáhněte předvařené těstoviny z lednice, ohřejte je na pánvi a omáčku k nim přidejte. Jídlo je hotové v momentě, kdy těstoviny trochu křupou a omáčka je tak akorát prohřátá. Pak jen přidejte parmazán a podávejte s texaskými tousty s česnekovým máslem,“ radí Eminem, jak špagety s jeho jménem ideálně konzumovat.

Základ omáčky tvoří rajčata, respektive rajčatový protlak, který je dochucený cibulí, česnekem i mrkví. Jedna sklenice vychází na třináct dolarů, tudíž asi tři sta korun, nabídka je ale zatím omezena pouze pro Spojené státy. Přesněji řečeno byla, protože jsou všechny zásoby už vyprodané. A zatím není znám termín, kdy se v prodeji znovu objeví.

A během čeho si špagety nejlépe vychutnat? U televize, ideálně v rámci opakovaného pouštění 8. míle, kde skladba Lose Yourself poprvé zazněla a vynesla tvůrcům filmu Oscara v kategorii Best Original Song. Dost možná se budou hodit také k seriálu z tohoto prostředí, který má údajně chystat Eminemův dlouholetý parťák, neméně známý rapper 50 Cent.