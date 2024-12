Před pár lety si vyslechli, že jejich nápad je blbost. Teď posílají desítky milionů na dobročinnost

I díky skvělým výsledkům se teď můžou Šuffner s Vašíčkem nakonec věnovat cíli, který si vytyčili, když začínali podnikat. „Možná to bude znít jako klišé, ale vždy jsme chtěli vynakládat peníze na něco užitečného – a ideálně i pomáhat ostatním,“ říká Šuffner. FTMO totiž přislíbila darovat přibližně 130 milionů korun na charitativní účely.

Významná část těchto peněz putovala do Všeobecné fakultní nemocnice, kde se díky nim podařilo pořídit robotický operační systém za 60 milionů korun. „Tento systém by měl zvládnout přes tisíc operací ročně, čímž se navýší operační kapacita nemocnice. Další skvělou věcí je, že rekonvalescence je díky tomuto systému kratší než při klasické operaci. Robotická paže, kterou chirurg ovládá, má totiž jemnější motoriku a hojení je tak rychlejší,“ vysvětluje Šuffner.

Pětatřicetiletý podnikatel ale zároveň doplňuje, že největší výzvou byla – jako obvykle – administrativa. Poskytnutí daru státní instituci prý totiž není úplně jednoduché. „Nakonec se to ale podařilo zvládnout. Podpora zdravotnictví je totiž pro nás víc než jen číslo na bankovním účtu. Je to součást naší kultury a hodnot. A věříme, že pokud se více technologických firem rozhodne investovat do podobných projektů, můžou zlepšit životy lidí. Tyhle spolupráce totiž umožňují realizovat i věci, které by jinak zůstaly jen na papíře,“ dodal Šuffner pro CzechCrunch.

FTMO je firma zaměřená na rozvoj dovedností a znalostí pro obchodování na finančních trzích. Lidem po celém světě dává možnost vydělat si obchodováním na demo účtu. Drtivá většina uživatelů neprojde jejími přísnými testy, protože trading není pro každého. Kdo se však osvědčí, může si díky platformě FTMO sáhnout na velké peníze.