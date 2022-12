CC+ – – 5 min čtení

Investoři nás odmítali, přesto máme miliardovou firmu. Dejte lidem něco navíc, říká Vašíček z FTMO

Jestli máte nápad na startup, jděte do toho. Jen smažte všechny romantické představy, nabádá Marek Vašíček podnikatele. Co by jim ještě poradil?