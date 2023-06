Před spaním popírám všechny nachytřováky a nemám hudební sluch, říká Jonáš Čumrik

Do čeho investují, jaká byla jejich první práce, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuckup ve své kariéře zažili? Na toto a mnohem více se v rámci formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této čtvrti, kde sídlíme i my, se často řeší otázky, které jinde v Praze nepadnou.

Tentokrát na Karlínských 20 odpovídá Jonáš Čumrik alias Johny Machette, někdejší influencer, který nyní ve společnosti Notino zastává pozici Strategy & Idea Director a má ji pomoci přiblížit mladé generaci. Co dělá těsně před spaním a ráno si za to nadává? Jak si chtěl vydělat na svůj první MacBook? A proč je dobré sledovat jeho investiční strategii?

***

V kolik chodíte spát a kolik toho průměrně naspíte?

Snažím se usínat kolem půlnoci, protože mám problémy s tím, že se automaticky kolem sedmé budím, na což nemá vliv, v kolik jdu spát. Takže když člověk ponocuje, ráno je celkem KO. Upřímně se do postele dostávám po desáté a pak popírám všechny nachytřováky, které jsem slyšel v podcastech nebo četl v knihách. Vezmu do ruky telefon a sleduju TikTok a čtu Twitter. Delší formáty mě nudí a nevydržím u nich. Napumpuju dopamin informací před spaním a ráno nadávám, že jsem si to zase neodepřel, ale za to může FOMO…! Btw, telefon po jedenácté přepínám do červeného podsvícení a dávám jas na minimum – vím, že to nezachrání fakt, že jsem před spaním na telefonu, ale doufám, že nejsem jediný z vašich čtenářů, kdo si před spaním neodepře telefon. Dříve jsem si četl (klasické knihy), ale poslední měsíce jen tiktokuju a twitteruju.

Jakou aplikaci v telefonu otvíráte ihned po probuzení?

Twitter kvůli zprávám, pak Spotify kvůli podcastu, který si hned pustím a trávím s ním celý ranní rituál. Tím, že mé ráno začíná deseti minutama na červeném světle, pak skincare routine a hygienou, tak člověk stihne před prací slyšet podcast. Cestou do práce to je kalendář, e-mail, a když zbyde pár minut, tak TikTok.

Na jakém přístroji během dne pracujete nejčastěji a jaké nástroje v něm používáte nejvíc?

Telefon, na 99 procent, pak notebook, kde trávím nejvíce času v Teamsech. A do třetice všeho dobrého něco, na co nedám dopustit, a to je tužka a papír (poslední roky už nepotřebuju dobrej beat – inside humor pro pamětníky), protože si rád své myšlenky a nápady poznamenávám na tuhle oldschoolovou věc. Jak by řekl Petr Mára, je to pro mě taková člověčinka. Mám velký zápisník ve formátu A4 a do toho dva malé bločky velikosti A5, kdy jeden používám na dlouhodobé věci a druhý na ty krátkodobé. Teď by mě zajímal pohled vašich čtenářů, když píšu o takových věcech v digitální době jako někdo, kdo se zaměřuje především na digitální prostředí, ale je to tak. Funguje se mi tak nejlépe. A v zasedačce či kanceláři nemůžu fungovat bez tabule, na kterou jde kreslit a psát.

Jaký outfit nosíte ve většině případů a máte oblíbený model tenisek?

Modré džíny značky Levi’s – píšu značku, protože mám naprosto skvělou příhodu s nákupem, o které se zde rozepisovat nebudu, ať čtenáře nenudím, ale kdyby to někoho zajímalo, tak kdykoliv mě potkáte, moc rád vám tenhle příběh budu vyprávět. A ve většině případů hoodie. Co se týká tenisek, tak dříve jsem nenosil nic jiného než Vans Old Skool, ale teď preferuji spíše Nike Dunk (Pandy aktuálně) a klasické bílé AF1. Přes léto to je Stan Smith od Adidasu – naprosto skvělá bota! Nedávno jsem dal ještě šanci New Balance 550, protože mám rád celobílé boty, ale ta silueta mi moc nesedla.

Foto: Notino Jonáš Čumrik nastupuje do Notina

Pět věcí, které nikdy nesmí chybět ve vašem batohu?

Notebook, zápisník, vitamíny, parfém a kniha.

Máte nějaký vychytaný osobní lifehack, o který byste se chtěl podělit?

Dobrá skincare zajistí, že nikdo nepozná, že toho máte nad hlavu a moc nespíte nebo žijete v permanentním stresu. Pak mi pomáhá pravidelně chodit na procházky – praktikuju v práci i walking meeting, když je hezký počasí. Vitamin D má na mě prostě dobrý vliv, ale to není asi úplně lifehack.

Jmenujte jednu knihu a jeden film/seriál, které byste doporučil všem.

Nasadit vlastní kůži od Nassima Nicholase Taleba. Ale řeknu vám, jmenovat jen jednu knihu je pěkná rána pod pás. Pokud mě někdo ze čtenářů někdy někde potká a zastaví kvůli Levi’s příběhu, tak moc rád navážu doporučením dalších knih, které by neměly chybět v jejich knihovně. Na film musí mít člověk spoustu času a v dnešní rychlé době nechci riskovat, že vám doporučím něco, čemu věnujete dvě hodiny a vyhodnotíte to za ztrátu. U seriálu si pustíte pilot a buď vás to chytne, nebo ne. Za mě by to asi bylo The Suits.

Jakou hudbu si pustíte pro uklidnění? A která vás naopak nakopne?

Mezi moje nejposlouchanější interprety dle Spotify patří Viktor Sheen, Calin, Robin Zoot a Michajlov. Poslouchám převážně český rap a pak interprety jako Lana Del Rey nebo Frank Ocean.

Kam vyrazit na nejlepší dovolenou?

Upřímně? Nemám tušení. Za mě super cokoliv, kde dobře vaří a prostředí je inspirativní.

Jakou hi-tech novinku chcete mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáte?

Asi PlayStation VR, ale bojím se, že by na to jen padal prach. Jinak mi nic nechybí. Vlastně mi při psaní této odpovědi došlo, že žiju celkem spokojený život. Díky za tohle uvědomění.

Jaký vůz parkujete ve své garáži?

BMW X5 a Teslu Y.

Kam si rád zajdete na dobré jídlo?

V Praze Dian, Atelier Red & Wine a Čestr + Naše Maso. Vlastně cokoliv od Ambi.

Jak jste si vydělal první peníze?

Založil jsem s kamarádem značku oblečení s cílem vydělat si na první MacBook. Hrozně jsem si ten počítač přál, ale byl out of budget pro naši rodinu. Tak jsme udělali projekt, a když po odečtení nákladu vydělal na Mac, rozdělili jsme si zisky a já si koupil PC. Tím jsme ten projekt ukončili a bylo.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jste dostal zaplaceno?

Koncerty. Nemám hudební sluch, neumím na nic hrát, a přesto bylo pár nadšenců, kteří na mé koncerty chodili. Díky všem za to! Dodnes si toho vážím a moc rád na to vzpomínám!

Co byste dnes poradil svému mladšímu já?

Bojím se, že kdybych cokoliv na té cestě změnil a udělal jinak, nebyl bych tam, kde teď jsem. Věřím, že každé seznámení, kniha a diskuze přišly přesně v ten čas, kdy jsem si z toho odnesl to, díky čemu jsem dneska takový, jaký jsem, dělám to, co dělám, a mám to, co mám.

Investujete?

Investuju a kupuju krypto! CZ Twitter o tom ví své, jelikož vždy, když jsem něco koupil, se hodnota dané společnosti výrazně propadla. Pár lidí mi už u Dvou kohoutů děkovalo, že díky mému upozornění, že se chystám přikoupit, poměrně vydělali. Já sice nevydělal, ale očividně jsem pobavil nemálo lidí. Jinak investuju převážně do společností, které se zaměřují na Gen Z a vytvářejí hodnotu, kterou v budoucnu současná generace mladých může zužitkovat. Doufám, že se ten Roblox probudí. A o ostatních firmách budu raději mlčet nebo zase bude výprodej.

Nejlepší byznysová rada, kterou jste kdy dostal?

Nápady mají všichni, ale když o tom budeš jen mluvit, nikdy nezjistíš, jestli to funguje.

Jaký největší fail vás potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáte s úsměvem?

Když jsem ve dvaceti přes sociální sítě vysvětloval lidem o generaci starším než já, že jsem doopravdy žádného Slavíka neukradl. Skvělá škola života v komunikaci. Zároveň super ukázka toho, jak online věc lze pocítit i v offline světě.

Vaše nejlepší kariérní rozhodnutí?

Vydat až třetí verzi textu Se Zblázním, konzultovat společnosti zdarma pro získání zkušeností a po třicítce nastoupit do Notina, kde mohu jako Strategy & Idea Director řídit komunikaci, vize a strategie ve 27 zemích. Což člověka prostě donutí zamakat na cizích jazycích!

Kdo v Česku vás inspiruje?

Tomáš Čupr tím, jaký má drive. Slevomat, Dáme jídlo, Rohlík? Na hráče CS:GO dost dobrý! Martin Žufánek tím, jaký příběh tvoří kolem své značky. A že dokazuje, že dobrý příběh umí prodat. Mára Prchal svým přístupem k online komunikaci a důrazem na to, jak je vizuální prvek v komunikaci nesmírně důležitý. Moje mladší ségra Karolína Čumriková, protože je neuvěřitelně cílevědomá a realizuje projekty, o kterých okolí tvrdí, že jsou nemožné. Je pro mě inspirativní vidět mladšího sourozence, a navíc ženu v dnešní společnosti, která přijde a položí před lidi výsledky, které jasně odkazují, že když jí tvrdili, že to nejde, nemá to cenu, nebude to fungovat, tak že se spletli. A rozhodně v mém životě jednou z největších inspirací byli rodiče. Jejich výchova mě formovala a jejich přístup k řešení problémů inspiroval v mnoha rozhodnutích, které jsem ve svém životě musel udělat.