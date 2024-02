Před týdnem propustil pětinu firmy, teď končí i on. Jan Hanuš vydržel v čele startupu Woltair rok a půl

Uložit 0

Po úspěšné transformaci mise ukončena. Takovým způsobem oznámil topenářský startup Woltair, který montuje tepelná čerpadla a fotovoltaiky, nečekaný konec svého výkonného ředitele a jednatele Jana Hanuše. Ten přitom přesně před týdnem oznamoval restrukturalizaci firmy, která souvisela s propuštěním přibližně pětiny zaměstnanců z české i skupinové centrály, a popisoval, jaké má další plány. Ty už ale bude místo něj realizovat Vít Javůrek, dosavadní finanční ředitel Woltairu, který nyní firmu povede a má ji připravit na budoucí růst.

„Honza svými zkušenostmi dokázal zásadně proměnit Woltair do dnešní podoby,“ komentuje změny Vít Javůrek, který firmu poslední tři roky navnímával z pozice šéfa financí a teď ji bude řídit jako CEO. Brzy padesátiletý Jan Hanuš do Woltairu nastoupil před rokem a půl a přinesl s sebou velké zkušenosti jako krizový manažer, který kdysi pro Agrofert Andreje Babiše stavěl na nohy Kostelecké uzeniny, pro PPF pak srovnával do latě maďarského mobilního operátora Telenor a nakonec pro Petra Kellnera „uklízel“ e-commerce skupinu Mall Group, než se prodala polskému Allegru.

Pod Hanušovým vedením Woltair několikanásobně vyrostl. Zaměřuje se na montáže tepelných čerpadel a fotovoltaiky pro rodinné domy a příjmy z realizovaných zakázek mu loni vzrostly trojnásobně. Samotný objem prodaných služeb nicméně stagnoval a stejně jako rok předtím skončil kolem jedné miliardy korun. V Česku už měla firma podle Hanuše vykazovat ziskovost, ale jinak vzhledem k nákladné expanzi dál pálí velké množství peněz.

Foto: Woltair Nový ředitel Woltairu Vít Javůrek

Minulý týden Woltair oznámil, že propustí několik desítek ze zhruba dvou stovek zaměstnanců. Jedním z důvodů měla být i povedená transformace firmy, která obnášela digitalizaci procesů nebo spuštění platformy pro techniky a topenáře třetích stran. „Díky efektivnímu vývoji se nám podařilo digitalizovat většinu rutinních procesů, což nám umožnilo zeštíhlit naši organizační strukturu a připravit firmu na další kapitolu jejího růstu. Díky Honzovi jsme dnes na to technologicky připraveni, stejně tak máme otestovanou strategii, jak toho dosáhnout,“ vysvětluje Vít Javůrek.

Po byznysové stránce ale Woltair zažil těžký rok. Jeho výsledky jsou totiž do značné míry závislé na dotacích pro zelené energie v zemích, kde působí, jelikož právě podpůrné programy ovlivňují, kolik lidí se rozhodne tepelné čerpadlo nebo fotovoltaiku pro svůj dům pořídit. Kromě Česka startup působí také v Polsku, Itálii a Německu. „Německý trh kvůli vypnutí dotací meziročně spadl o devadesát procent,“ komentoval dění na trhu Jan Hanuš v rozhovoru pro CzechCrunch, který vznikal teprve minulý týden. Tehdy ještě o tom, že za několik dní ve své funkci skončí, nepadla řeč.

Firma měla být podle Hanuše v dobré finanční kondici. Účetní závěrky Woltairu potvrzují rychlý růst, ale vzhledem k nákladné expanzi a rozvoji své platformy také významně pálil peníze. Obrat mu rostl skokově – z přibližně padesáti milionů korun v roce 2020 se předloni přiblížil půl miliardě. Zároveň ale za tyto tři roky vykázal ztrátu atakující 300 milionů korun. Aby vše zvládl, získal od investorů včetně domácích Kaya VC, Inven Capital či Presto Ventures již téměř miliardu korun. Naposledy loni v létě nabíral necelých 500 milionů, když se přidal americký investor Fifth Wall.

„Další růst Woltairu je dnes více o politice a schopnosti predikovat nejistý trh. Společně s managementem i investory jsme došli ke společnému závěru, že Woltair je nyní připravený na další fázi svého rozvoje a že má mise je dokončena,“ říká ke svému konci Hanuš, který se dvacet let věnuje takzvanému change managementu, tedy transformaci procesů či firem, a i nadále se chce tímto směrem v rámci svých vlastních projektů ubírat.

Foto: Topíte.cz Zakladatelé Woltairu (dříve Topíte.cz) Jiří Švéda, Daniel Helcl a Karel Náprstek

„Jsem pyšný na kus práce, který se nám podařilo udělat. Na jedné straně není jednoduché přijmout fakt, že díky úspěšné transformaci se nám podařilo zásadně zeštíhlit firmu a počet lidí, protože jejich práci zvládnou počítače. Ale na druhé straně to je ukázka extrémního talentu a šikovnosti lidí, kteří ve Woltairu pracují,“ dodává Hanuš, který má za sebou vedle již zmíněných také štace v Jacobs Douwe Egberts, Vitaně, Yoplait či Emcu a Woltair byla jeho první startupová zkušenost.

Posláním Hanušova nástupce Víta Javůrka bude v navigování společnosti nejistým prostředím, které v současné době na evropském trhu topenářství a instalace solárních panelů panuje. A také Woltair připravit na další plánovaný růst. „Podařilo se nám najít flexibilní model fungování, díky kterému dokážeme bez problémů přestát výkyvy trhu, který v sobě skrývá velký potenciál,“ doplňuje Javůrek, který po studiích vkročil do investičního bankovnictví v Londýně a následně strávil sedm let jako konzultant v McKinsey, kde se zaměřoval na korporátní finance a strategii.

Woltair před šesti lety založili Daniel Helcl, Karel Náprstek a Jiří Švéda, tehdy ještě jako Topíte.cz. Největší podíl z nich ve firmě aktuálně drží Daniel Helcl, který ji do Hanušova příchodu vedl. Patří mu podíl ve výši 9,6 %, Karel Náprstek drží 4,42 % a Jiří Švéda 0,65 %. Největšími akcionáři jsou investiční fondy Kaya VC (23,24 %) a Inven Capital (23,18 %), dále ArcTern Ventures (12,31 %), Westly Capital (10,07 %), Fifth Wall (4,97 %), Aternus (4,4 %), Presto Ventures (4,11 %) a Movens (2,57 %). Malé podíly pak drží ještě Milan Koleják a Filip Maroušek.