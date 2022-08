Dělal pro Kellnera a před prodejem čistil Mall. Teď jde Jan Hanuš dobýt Evropu s topenáři z Woltairu

Na pořádnou expanzi potřebujeme pořádného manažera, řekl si zakladatel topenářského startupu Woltair Daniel Helcl a povolal Jana Hanuše. Muže, který strávil posledních pět let v různých službách pro finanční skupinu PPF, naposledy jako šéf a vrchní byznysový uklízeč ve skupině Mall Group, než ji koupil polský konkurent. Dříve dělal i pro Kostelecké uzeniny Andreje Babiše a sám dva startupy rozjel: jeden propojuje amatérské adrenalinové sportovce, druhý prodává trička s originálními potisky.

Jan Hanuš na sebe upozornil nepříliš dlouhou, ale v jednom ohledu mimořádnou etapou své kariéry: právě když byl poslední rok a půl generálním ředitelem Mall Group, kterou před pár měsíci koupila polská skupina Allegro. Mall byl dlouhodobě ztrátová společnost, ale před prodejem Polákům se s Hanušem v čele pochlubil, že se podařilo jeho hospodaření překlopit do plusu.

Jak velkého? Při tržbách 20 miliard byl zisk EBITDA před daněmi a odpisy 10 milionů korun. To ale bylo loni a před prodejem Allegru, kdy se uklízelo a optimalizovalo, jak jen to šlo. Letos už se Mall opět propadl do půlmiliardového minusu.

O Janu Hanušovi od chvíle, kdy Mall Group převzalo Allegro, nebylo moc slyšet a dalo se odtušit, že jeho dny v podniku, pod nějž v Česku spadají e-shopy CZC.cz a Mall.cz nebo přepravní služba Wedo, jsou sečtené. V dresu finanční skupiny PPF, která byla v Mallu jedním z podílníků vedle EC Investments Daniela Křetínského a Patrika Tkáče a Rockaway Capital Jakuba Havrlanta, strávil dosud pět let.

Teď ale zamířil mimo impérium rodiny Kellnerových a do řádově menší firmy. Ovšem nikoli menší ambicemi, protože zakladatel energetického startupu Woltair, dříve známého jako Topíte.cz, Daniel Helcl letos cílí na miliardové tržby a v dohledné době by chtěl jít ještě podstatně výš. Z nynějších 160 zaměstnanců chce jít na stovky. Kromě Polska chystá vstup do Německa a Itálie a další globální rozkročení. A v tržbách se chce posunout na hranici 10 až 20 miliard korun.

„Změna vedení je v nejvyšším zájmu firmy a jsem si jistý, že je u Honzy ve správných rukou. Osobně zůstávám ve Woltairu na pozici Group Head of Procurement a budu se věnovat oblasti, ve které mám dvacetileté zkušenosti. Vždy jsem věděl, že sám jsem hlavně podnikatel a budovatel, který se soustředí na počáteční fázi vývoje firmy,“ řekl Helcl, který Woltair založil v roce 2018 se dvěma kolegy Karlem Náprstkem a Jiřím Švédou v reakci na to, jak nekvalitně fungoval trh topenářských služeb.

Foto: Topíte.cz Daniel Helcl, spoluzakladatel startupu Woltair (dříve Topíte.cz)

K topenářských službám postupně ale začali přidávat další byznysové nohy a od loňska nabízejí také instalace solárních panelů. Helcl a spol. o sobě dnes nejčastěji hovoří jako o startupu, který „digitalizuje přístupy k energetickým řešením pro domácnosti“. Na svou vizi se jim podařilo nalákat opravdu zvučná investorská jména, Woltair už od nich vybral přes 100 milionů korun a jsou mezi nimi fondy Kaya VC, Presto Ventures, Inven Capital polostátního koncernu ČEZ nebo polský Movens Capital.

„Woltair mě už od začátku zaujal jako firma se skvělým nápadem a obrovským potenciálem, který je přímo spjat se současnou finanční a energetickou situací ve světě. Mým cílem tedy bude především využít sladěný tým a setrvačnost firmy a posunout vše do globálnějšího měřítka,“ dodal Jan Hanuš ke svému přestupu. V minulosti kromě Mallu vedl mezinárodní firmy Kostelecké uzeniny či Telenor Hungary.

Woltair nicméně není jeho jediná post-mallová aktivita, alespoň podle jeho profilu na profesní síti LinkedIn. Spoluzaložil coby vášnivý cyklista a downhillový jezdec mezinárodní platformu Dudelo, která propojuje amatérské sportovce na cestách s těmi, kteří jsou doma, aby si mohli vzájemně pomáhat, radit, půjčovat vybavení či se za poplatek provázet. A ještě před nástupem do Mallu spustil internetový obchod s originálními potisky a slogany na tričkách Rebelsheep.com.

S těmi se ostatně on sám nechával fotit na firemní snímky. Když se stal ředitelem Mallu, oficiální fotografie ho zachytila s černým tričkem a nápisem CEO – Conquer Every Obstacle (CEO – Pokoř každou překážku). Na svém profilu na LinkedInu má zase tričko s mottem One Day or Day One? You Decide (Jeden den, nebo den jedna? Je to na tobě).