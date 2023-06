Fotovoltaika a tepelná čerpadla vpřed! Český startup Woltair získal od investorů další půlmiliardu

Ze startupového světa teď kvůli velkému ochlazení ekonomiky nechodí zdaleka tolik zpráv o nových investicích jako dřív. Investoři často vyčkávají a mnohem pečlivěji počítají. Kapitálu ale pořád mají dostatek, a tak pokud vidí dobrou příležitost, nebojí se jí chopit. Byznys model, na který se má vyplatit vsadit ve velkém, nabízí český startup Woltair, který díky své digitální platformě urychluje zavádění obnovitelných zdrojů energií v domácnostech. Alespoň si to myslí investoři v čele s Westly Group a Fifth Wall, kteří teď do tuzemského projektu vkládají 20,5 milionu eur, v přepočtu přes 483 milionů korun.

První velkou finanční injekci oznamoval Woltair loni v září. V rámci investičního kola Series A tehdy získal 16,3 milionu eur (aktuálně 385 milionů korun). Teď celé kolo rozšířil o dalších 20,5 milionu eur a celkově tak v rámci něj nabral 36,8 milionu eur, tedy 867 milionů korun. Rozšíření investičního kola vedl stávající investor v podobě Westly Group a nový americký investor Fifth Wall, který je největší venture kapitálovou firmou zaměřenou na modernizaci a dekarbonizaci budov. I v tomto kole se zapojili také další stávající investoři včetně kanadských ArcTern Ventures a českých fondů Kaya VC a Inven Capital.

Ještě před posledním velkým investičním kolem získal Woltair od investorů přes 100 milionů korun, a tak se jeho celkový získaný kapitál blíží miliardě korun. Největší podíl ve firmě i nadále drží Kaya VC (23,24 procenta), následují ArcTern Ventures (12,31 procenta), Inven Capital (11,59 procenta) a Westly Group (10,07 procenta). Spoluzakladatel Woltairu Daniel Helcl drží 9,6 procenta a mezi 4 až 5 procenty mají fondy Fifth Wall, třinečtí Aternus a čeští Presto Ventures a také další spoluzakladatel Karel Náprstek. Minoritní podíly patří polskému fondu Movens a třetímu spoluzakladateli Jiřímu Švédovi.

„Jsme nadšeni, že jsme získali tuto dodatečnou investici od našich stávajících i nových investorů. Je to pro nás potvrzení, že jdeme správným směrem a že náš model je skutečně jedinečný,“ říká výkonný ředitel Woltairu Jan Hanuš, který ještě pro Petra Kellnera zachraňoval Mall Group a před necelým rokem se rozhodl po kariéře v několika firmách PPF přijmout startupovou výzvu v úplně novém odvětví. Jedním z jeho úkolů bylo připravit byznys Woltairu na velkou expanzi a ukočírovat rychlý růst. Jen loni firma podle svého vyjádření uzavřela smlouvy za 982 milionů korun, což meziročně znamená víc než trojnásobný růst.

K dalšímu rozvoji má nyní přispět vstup do Německa. „Toto financování nám pomůže urychlit mezinárodní expanzi, dále rozvíjet unikátní digitální platformu a posílit pozici v dodavatelském řetězci, což jsou naše rozhodující konkurenční výhody. Woltair pomáhá urychlovat adopci zdrojů obnovitelné energie v domácnostech a zvyšuje celkovou kapacitu trhu techniků, kterých je nedostatek všude,“ doplňuje Hanuš. Jeho firma bude v Německu spolupracovat s malými a středními montážními firmami, aby jim pomohla zvýšit produktivitu, urychlit instalace a akcelerovat celý trh.

Ještě během druhého čtvrtletí chce Woltair vstoupit také do Itálie, zároveň si upevňuje pozici v Česku, kde je již podle svého vyjádření v zisku, a v Polsku, kam vstoupil před rokem. Od svého založení v roce 2018 dokázala firma obsloužit více než tři tisíce zákazníků. Daniel Helcl, Karel Náprstek a Jiří Švéda ji původně zakládali jako Topíte.cz a chtěli digitalizovat topenářské řemeslo. Svůj byznys model ale postupně rozvedli do digitální platformy, která se specializuje na prodej, instalace a servis zdrojů tepla a elektrické energie. Vedle návrhu a instalace tepelných čerpadel a fotovoltaických zařízení pomáhá i s jejich financováním.