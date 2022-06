Čupr překonal svůj vlastní rekord. Tři z pěti největších investic do českých startupů získal Rohlík

Loni v březnu pět miliard korun, v červenci 2,5 miliardy a status jednorožce, nyní dalších 5,4 miliardy. Tomáš Čupr se svou skupinou online supermarketů Rohlik Group s aktuálně oznámeným kolem obsadil další, teď už třetí pozici mezi pěti nejvyššími investicemi do českých startupů.

Vzhledem na začínající bouři ve venture kapitálovém světě, kdy investoři stále více od firem vyžadují zdravý fundament firem a zároveň investují menší částky za nižší valuace, jde pro Rohlík o velký úspěch. Ostatně, na v současnosti nelehkou dobu upozornil i sám Čupr na svém LinkedInu.

„Tohle bylo těžké. Opravdu těžké. Začali jsme nabírat v lednu v už tehdy propadajícím se trhu a pak přišla válka. Později začala hyperinflace a akciový trh se propadl ještě víc. Takový je ale život zakladatele a my to zvládli,“ napsal Čupr, který navzdory nepříznivé tržní situaci uzavřel jednu z nejvyšších investic do českých startupů.

Zatím historicky nejvyšší kolo uzavřel startup Shipmonk zakladatele Jana Bednáře. V prosinci 2020 získal 290 milionů dolarů, podle tehdejšího přepočtu 6,3 miliardy korun, a o měsíc později na palubu přibral dalšího investora za 65 milionů dolarů, tehdy 1,4 miliardy korun. Valuace firmy, která má oficiální sídlo na americké Floridě, se od té doby drží nad hranicí 800 milionů dolarů, magickou miliardu ale nepřekonala.

Současné kolo takzvané série D v podaní Rohlíku ve výši 220 milionů eur (5,4 miliardy korun) je sice menší, protože je ale online supermarket Tomáše Čupra oficiálně česká firma, můžeme tuto finanční injekci považovat za dosud nejvyšší do ryze tuzemského startupu. Podle Hospodářských novin přitom dosáhl valuace 1,6 miliardy dolarů, což je o 400 milionů dolarů více než při poslední investici z července loňského roku, kdy získal financování 100 milionů eur (2,5 miliardy korun).

Právě tehdy Rohlik se svou valuací oficiálně překonal hranici jedné miliardy dolarů a stal se jednorožcem, jak se takové startupy označují. Předtím v březnu ale nabral 190 milionů eur, tehdy bezmála pět miliard korun, což je nyní třetí nejvyšší investice do startupu, který zakládal Čech.

Mezi pěti nejvyššími koly na čtvrtém místě aktuálně svítí také třetí hráč, Productboard zakladatelů Huberta Palána a Daniela Hejle. Všechny tři zmiňované firmy jsme ještě loni zařadili do výběru 25 startupů, jež se vyplatí sledovat.

Productboard letos v únoru nabral 125 milionů dolarů, tedy 2,7 miliardy korun, a jako druhý český startup se po Rohlíku zařadil mezi bájná zvířata s rohem na hlavě. Jeho valuace je 1,725 miliardy dolarů, v tomto ohledu tedy překonává i Čuprův online supermarket.