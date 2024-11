Při vstupu na burzu slibovali růst do stamilionů. Pak sehráli škatulata a plány jsou teď poloviční

Uložit 0

Komentář Luboše Kreče Obrat 97 milionů korun a hrubý provozní zisk 19 milionů. Tak měla podle dva roky starých plánů vypadat čísla liberecké společnosti Hardwario za rok 2024. Právě na ně lákala při svém vstupu na pražskou burzu investory a získala od nich téměř 50 milionů korun. Od té doby se toho ovšem hodně změnilo – včetně byznysové reality. Takže tržby zůstanou hluboko pod avizovanými výkony a profit skončí opět v mínusu.

Hardwario vstoupilo na pražskou burzu a její trh Start pro malé a střední firmy v říjnu 2022. Šlo, a vlastně dodnes jde, o jednu z nejkurióznějších veřejných emisí akcií, která tehdy završila divoký rok, během nějž burzovní palác přivítal hned pět nováčků. Úpis cenných papírů společnosti, jejíž roční tržby se pohybovaly na úrovni 20 milionů korun, budil od počátků pochybnosti – aspirovala totiž na čtvrtmiliardovou valuaci a slibovala, že do roku 2026 zdesetinásobí obrat. Jádrem jejího byznysu je výroba a prodej elektronických zařízení pro internet věcí.

Část investorů včetně Národní rozvojové banky nakonec libereckému příběhu uvěřila, nicméně už po pár měsících došlo k dost hektickému vývoji a z firmy odešli lidé, kteří do té doby zastávali klíčové posty – mimo jiné finanční ředitel nebo šéf společnosti a její spoluzakladatel. Aby toho nebylo málo, své akciové podíly odprodali s velkou slevou a poněkud komickým vysvětlením, že to vlastně jinak nešlo a že kolega (a nynější CEO) Pavel Hübner, by na jejich plnou cenu neměl peníze.

Klíčovým argumentem, proč k těmto škatulatům došlo, byla chystaná úzká spolupráce Hardwaria s výrobcem zabezpečovacích systémů Jablotron, z nějž úplně původně liberecká firmička v roce 2016 vzešla. „Je to opravdu deep tech v oblasti zabezpečení,“ vysvětloval mi Hübner loni na jaře, proč bylo třeba, aby zkonsolidoval svou pozici v Hardwariu. A že překotné manévry, které ohrozily důvěryhodnost coby veřejně obchodované společnosti, byly podmínkou Jablotronu.

Jenže se ukazuje, že restart Hardwaria, jenž měl podle tehdejších proklamací nastat a který měl zajistit, že z firmy opravdu bude stamilionový byznys, se zasekl. Letos v červnu Hübner při hovoru s investory oznámil, že spolupráce s Jablotronem už skončila. Takže netrvala ani rok. A byl to prý Jablotron, kdo ji ukončil. „I my jsme si pojem dlouhodobá spolupráce vykládali jinak, ale v manželství jsou vždy dvě strany,“ krčí Pavel Hübner nyní rameny.

Co se čísel týče, v loňském roce se výrobce zařízení pro internet věcí dostal na obrat lehce přesahující 30 milionů korun. To sice představuje výrazný nárůst oproti roku 2022, jenže současně to je jen lehce přes polovinu toho, co Hardwario slibovalo v prospektu při vstupu na burzu. V něm u roku 2023 svítila číslovka 59 milionů korun. A pro letošní rok predikce hovořila o 97 milionech.

Takže? Pavel Hübner přiznává, že to bude podstatně méně: „Co se týče tržeb, na jaře jsem provedl korekci na 45 milionů korun. Vypadá to, že to buď o chlup netrefíme, a nebo lehce přestřelíme. Jednáme o lukrativní zakázce, kterou možná stihneme v letošním roce.“ V prezentaci pro investory z tohoto týdne pak se svým kolegou Reném Gubančokem odhadli konečné tržby v roce 2024 na 43 milionů, což není ani polovina dva roky starých předpovědí. Stejně jako loni pak zůstane Hardwario i letos v minusu, byť všichni prý usilovně pracují, aby to do černých čísel netrvalo už moc dlouho. Příští rok mají tržby dosáhnout 60 milionů (40 procent původních odhadů).

Foto: PSE / Canva Pro/CzechCrunch Výkony Hardwaria na pražské burze

Je proto logické, že ve světle aktuálních dat se odkládá vstup společnosti do klubu podniků, které útočí na čtvrtmiliardovou hranici tržeb. A znát to je i z vývoje hodnoty akcií, které po dvou letech na burze odepsaly 47 procent své hodnoty, takže se dnes prodávají pod deseti korunami za kus. Cena celé firmy je podle burzovního ocenění 130 milionů korun, při IPO to bylo více než 200 milionů.

„Ačkoliv vývoj po IPO z pohledu zvenčí vypadal divoce, situace se u nás z hlediska směru velmi stabilizovala. Je důležité ale připomenout, že naše vize a směřování se i přes oznamované novinky vůbec nezměnily. Stále držíme směr v tom, čemu věříme: průmyslové IoT platformy, budování partnerské sítě a kontinuální inovace,“ píše mi Pavel Hübner, když se ho ptám, co z plánů, které představoval potenciálním investorům, tedy dnes vlastně platí.

Současně s tím otevřeně hovoří o tom, že víc a víc byznysu bude Hardwario hledat v zakázkové výrobě, zkouší se také nově prosadit v komunitní energetice s novým projektem Enerooo. To jsou všechno legitimní příležitosti a je naprosto v pořádku, že Hübner se svým týmem zkouší hledat nové cesty.

Jen se nemůžu zbavit dojmu, že takové ohmatávání terénu není hodné firmy, s jejímiž akciemi se obchoduje na burze, kam vstoupila s příslibem technologického, dravého šampiona. Její příběh je zároveň z těch, které mohou část lidí od investic do kapitálových trhů odradit, protože rozpor mezi tím, co se prezentovalo před dvěma lety a jak se realita vyvinula, je poměrně zásadní.

Otázkou tedy je, zda by Hardwariu nebylo lépe v privátních rukách. „Možná jsme šli na burzu v naší fázi předčasně, ale jméno trhu je Start a já toho rozhodně nelituji. Hodně jsme se díky tomu kroku posunuli. Dnes je Hardwario skutečně jiná firma než v roce 2022,“ uzavírá Pavel Hübner.

Tak uvidíme, kde bude Hardwario za další dva roky.