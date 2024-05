Je mu teprve 32 a na pražskou burzu přivedl miliardové firmy. Teď bude nějakou dobu sucho, říká

Uložit 0

Na nedávné konferenci v Poslanecké sněmovně se sešli elitní investoři jako miliardář a spoluzakladatel portálu Centrum.cz Ondřej Tomek, finančník a spolumajitel skupiny Wood & Company Jan Sýkora nebo známý glosátor dění a portfolio manažer z J&T Michal Semotan. Lobbovali za to, že je třeba víc rozhýbat kapitálový trh v Česku. Jedním z lidí, kteří se o totéž snaží už dlouho, je i teprve dvaatřicetiletý ekonom František Bostl, který za své úsilí dokonce dostal v roce 2023 ocenění od Evropské komise. Na burzu už dovedl třeba výrobce klik M&T 1997, kosmetický e-shop Bezvavlasy.cz nebo tvůrce laviček a mobiliářů mmcité. „Bohužel mám pocit, že teď bude nějakou dobu sucho, že tam v nejbližší době moc zajímavých podniků nepřijde. Alespoň ne přes nás,“ krčí rameny při rozhovoru pro CzechCrunch.

Rodáka z jihočeského Vimperku si někteří pozorovatelé ekonomického dění mohou pamatovat jako takovou tu mluvící hlavu, která v médiích komentuje kdeco od vývoje na akciových trzích přes schodek státního rozpočtu až po kondici světových aerolinek. Na pozici hlavního ekonoma působil ve společnostech Cyrrus, Coloseum a v roce 2016 přešel do Chytrého Honzy, což byl svého času celkem ambiciózní finanční projekt skupiny Rockaway internetového podnikatele Jakuba Havrlanta.

„Vystupování v médiích byla jen jedna část, ta druhá a podstatnější byla příprava robo advisory investiční služby, jak je dnes známe díky Portu nebo Fondee. V podstatě jsme to měli hotové, byli bychom suverénně první, mělo se to jmenovat Ern-e, ale majitel se to rozhodl zastavit a pak i prodat,“ říká Bostl s trochou smutku v hlase a dodává, že dnešní Chytrý Honza, který patří brněnskému byznysmenovi Davidu Rusňákovi a jeho holdingu DRFG a který je klasickým srovnávačem nabídek, už nemá s Chytrým Honzou, do kterého v roce 2016 nastupoval, v podstatě nic společného.

Právě nešťastná zkušenost s prací na aplikaci, která sice mohla předběhnout konkurenci, ale kterou zařízly události a rozhodnutí, na něž neměl žádný vliv, ho přiměla k rozhodnutí postavit se na vlastní nohy. A tak v roce 2017 založil firmu Starteepo, pro kterou si vytyčil dvě byznysové priority – jednak pomáhat se vstupem na trh Start pražské burzy, který je určený menším a středním podnikům a který byl tehdy čerstvě na světě, jednak rozjet fond, který by se specializoval na zhodnocování peněz bohatších lidí. Loni ho díky nominaci od pražské burzy vyznamenala dokonce Evropská komise, a to za podporu rozvoje malých a středních firem.

Foto: Vakovako Tým platformy Vakovako, František Bostl stojí vpravo

Postupně se mu podařilo na burzu přivést sedm společností: „Tři z nich nakonec takový sukces, alespoň pro mě, nebyly, ale čtyři, o které se starám dodnes, bych se nebál označit za ozdoby burzy,“ říká. Mezi ty méně úspěšné emise řadí výrobce pracovní obuvi Prabos, developerskou skupinu Udi a technologickou firmu eMan. První jmenovaná není moc aktivní, co se komunikace a zájmu o investory týče, druhá se po třech letech z burzy stáhla (ač se solidním ziskem pro investory) a třetí se prostě s Bostlem rozešla v tom, jak dál byznysově růst.

To, co Bostl začal postupně dělat a jak se profiluje, už totiž není poradenství, ale čím dál víc je investorem. Do firem, které uvádí na burzu, totiž vkládá i vlastní prostředky – a ne zrovna málo. Se svým privátním fondem Czegg Ventures vždycky koupí část akcií, které daná firma umístí na kapitálový trh. „Hodnota portfolia, které ve fondu nyní mám, je bezmála půl miliardy korun,“ vysvětluje Bostl. Řeč je o podílech ve společnostech Karo Leather, Bezvavlasy.cz, M&T 1997 a mmcité. Tedy v těch projektech, jimž na burzu pomohl a které řadí mezi ty úspěšnější.

Karo Leather zpracovává kožený odpad z jatek a vyrábí z něj kůže třeba na sedačky do automobilů. Loni měla tržby 317 milionů, což byl meziroční nárůst o 66 procent, provozní zisk činil 36 milionů. Tržní valuace společnosti je aktuálně 790 milionů a cena akcií od listopadu 2019 stoupla bezmála o 300 procent. „Budujeme novou továrnu, plán je zvednout tržby o sto procent během příštích tří let,“ komentuje brtnickou firmu Bostl.

Bezvavlasy.cz jsou internetový e-shop specializující se vlasovou kosmetiku, který se ale víc a víc rozšiřuje z e-commerce do sektoru služeb pro kadeřnické odborníky. Skupina měla v roce 2023 tržby přes miliardu korun, provozní zisk na úrovni 115 milionů a její akcie od podzimu 2022 posílily o 40 procent. Nedávno pak do svého čela získala velkou posilu, protože jejím šéfem se stal bývalý ředitel lékárenské skupiny Dr. Max Daniel Horák. „Ambice je jasná. Chceme růst, chceme kupovat další firmy. Když to řeknu příměrem, Dan Horák je šofér formule 1, který teď přesedlal do mnohem menšího auta, které má ale potenciál,“ usmívá se Bostl.

Ivo Ulich je širší veřejnosti známý jako někdejší úspěšný reprezentační fotbalista, jenže dnes je úspěšným byznysmenem – patří mu rodinná východočeská společnost M&T 1997, která vyrábí luxusní dveřní kliky, jež mají ve svých domech a firemních sídlech i lidé jako Karel Komárek nebo rodina Renáty Kellnerové. Bostl pomáhal Ulichovi vzít podnik na burzu předloni, upsal tehdy přes 11 procent. Cílem bylo mimo jiné pomoct vyplatit některé starší věřitele a vůbec firmu finančně očistit. Titul sice na burze nijak nezáří, Bostl je ale spokojený: „Je to stabilní dividendový byznys, dělají skvěle svou práci, mají dobré jméno.“

Posledním přírůstkem burzovního trhu Start, za nímž stojí Bostl se svými kolegy, je zlínský výrobce městského mobiliáře mmcité. Jde o dobře etablovanou firmu, její zakladatel David Karásek je známou postavou zdejší byznysové scény. Designové lavičky nebo odpadkové koše šlapou ekonomicky velmi spolehlivě, za loňský rok mmcité utržila 1,2 miliardy a v hrubém vydělala 150 milionů. Od loňského léta si její akcie připsaly už 100 procent. „Je to mašina,“ směje se Bostl.

Z Františka Bostla nyní vyzařuje klid. Jenže co dál? Jaké další firmy zamíří na burzu? V posledních pár letech se jich objevilo poměrně dost, činil se nejen on, ale třeba i skupina Wood & Company, která pomohla upsat akcie online lékárny Pilulka.cz, sítě pizzerií Coloseum nebo e-shopu s obuví Footshop. „Teď to bohužel vidím poměrně bledě. Mám seznam asi stovky firem, s nimiž jsem v kontaktu a které by se na burzu hodily, ale myslím, že teď nějakou dobu žádného zajímavého nováčka neuvidíme,“ kroutí Bostl hlavou.

To nemluví jen o svých klientech, ale obecně o situaci na trhu – s tím, jak došlo k poměrně velkému ochlazení ekonomiky, se ukázalo, že třeba někdejší burzovní hvězda Pilulka.cz má řadu problémů, takže hodnota jejích akcií je nyní desetinová oproti maximům z ledna 2022 a o 60 procent pod upisovací cenou. Nebo že se na burzu dostaly podniky, které tam prostě s ohledem na svou velikost a výkonnost nepatří, jako je Hardwario nebo Coloseum.

A přestože například příchod strojírenské skupiny Gevorkyan na trh Start lze označit za jasný úspěch, podle Františka Bostla se zkrátka nálada mezi českými majiteli znovu posunula směrem k větší opatrnosti: „Vstup na burzu nikdy nebyl u nás tak samozřejmé řešení jako třeba v USA. A teď to znovu platí. Dva tři roky zpět se to trochu změnilo, ale nyní bych řekl, že se to vrátilo. Seznam firem, které by tam chtěly jít, se, aspoň podle mě, do určité míry vyčerpal. Je to běh na delší trať,“ říká a dodává: „Abych ale nebyl jen negativní, ti, co o IPO uvažují v horizontu pěti a víc let, by mohli toto sušší období plně kompenzovat a na burze zazářit.“

Pro Bostla to prý ale není zásadní problém, právě proto, že se posunul z pozice někoho, kdo radí s IPO (anglická zkratka pro vstup na burzu), víc směrem k investorovi, který se podílí i na řízení daných firem, navíc jim pomáhá s komunikací a se vztahy s investory. A tím vším zhodnocuje vlastní prostředky, které vložil do podílů ve firmách: „Došlo mi, že je někdy lepší zalévat zahrádku a sklízet ovoce než honit jeleny po lese.“

V objemu spravovaných aktiv by se rád z nynějších zhruba 700 milionů korun dostal na miliardu v horizontu nejbližších let. Počítá s tím, že čím dál víc bude celá skupina Starteepo fungovat spíš jako jeho malý family office, než že by přijímal peníze od cizích investorů. Důvodem je i to, že se chce hodně věnovat filantropii, což je jeho další vášeň – nedávno například rozjel charitativní aplikaci Vakovako, přes kterou lze na pár kliků poslat peníze prověřeným zahraničním neziskovkám.

„Chceme v tom pokračovat, teď je v plánu služba, která do mecenáštství dodá trochu gamifikačních prvků, aby se z darování mohla udělat i netradiční forma zábavy třeba na firemních večírcích. Ukážeme to v létě na party pražské burzy. Kombinace investic a dobročinnosti přece dává smysl,“ říká mladý byznysmen.