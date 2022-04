Přihodit si na dům jako na starožitnost. Aukro spustilo aukce realit, chce prodávat tisíc nemovitostí ročně

Online tržiště Aukro spustilo službu Aukro reality. Jejím cílem je nabídnout prodej nemovitostí podobně jako starožitností, elektroniky nebo třeba počítačových her. Reality ale budou probíhat ve speciálním režimu, aby bylo jasné, že kupující je opravdu ochotný nakupovat a může dohodnutou částku zaplatit. Teoreticky tak lidé můžou koupit nemovitost, aniž by ji předtím viděli.

V Aukru nicméně předpokládají, že tak se to dít nebude. Před samotným spuštěním aukce bytu, domu, chat i pozemků tak nechávají několik týdnů na možnost domluvit se s makléřem a nemovitost si prohlédnout. Na dálku ale nabízí možnost projít si nemovitost v rámci virtuální 3D prohlídky nebo se podívat na YouTube video.

Vzhled pak aukce doplňuje zobrazením odhadované ceny podle podobných nemovitostí v okolí, takže kupující by měl mít lepší vhled k tomu, kolik by měl přihodit. Pro odhady se Aukro spojilo s portálem Valuo, ve kterém má ostatně podíl investiční skupina Pale Fire Capital, do jejíhož portfolia Aukro také patří.

„Věříme, že aukce je nejspravedlivější určení ceny pro kupujícího i pro prodávajícího,“ říká Jan Sadílek, generální ředitel Aukra. Doplňuje, že celý proces v sekci realit prošel rozsáhlou modernizací, takže se kupující i prodávající mají dostat k co nejucelenějším informacím. „Do roku 2024 chceme pomocí aukce prodávat tisíc nemovitostí ročně,“ plánuje.

Už dřív pro CzechCrunch zmiňoval, že velkou roli budou aukce hrát v rámci segmentu nejen realit, ale i aut. „Těmto dvěma kategoriím věříme a pro příští rok na ně hodně sázíme,“ uvedl Sadílek jako čerstvý výkonný ředitel firmy.

Aukce realit jsou veřejné, takže na nabídku se může podívat kdokoliv. „Avšak možnost učinit příhoz je povolena pouze těm zájemcům, které makléř do aukce vpustí a osobně ověří,“ říká Radek Vít, ředitel rozvoje obchodu Aukra. Takové ověření zabere jeden až tři dny a má zajistit bezpečnost i hladký průběh. „Další možností může být výběr vratné kauce, kterou uživatel uhradí pomocí QR kódu či bankovním převodem,“ dodává Vít.

Aukro vykazuje devět až dvanáct milionů návštěv měsíčně, na které láká vedle vlastníků nemovitostí i makléře s tím, že dosáhnou na větší publikum než u běžných realitních portálů. Majitelům nemovitostí pak Aukro nabízí pomoc jak s vystavením aukce, tak s propojením s realitními makléři – tady zase spolupracuje s portálem FérMakléři.cz, jenž spadá do portfolia investiční skupiny Leverage, která má zároveň minoritní podíl právě i v Aukru.